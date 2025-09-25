Έρχεται το Malvasia Festival Monemvasia τον Οκτώβριο

Η Μονεμβασιά, το πέτρινο καράβι που ταξίδεψε τον οίνο Μαλβαζία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, ετοιμάζεται να υποδεχτεί για δεύτερη φορά το Malvasia Festival Monemvasia, στις 24–26 Οκτωβρίου 2025.

Μετά την εντυπωσιακή πρώτη διοργάνωση του 2023, το φεστιβάλ επιστρέφει υπό τον τίτλο «In vino veritas», καλώντας το κοινό να ανακαλύψει τις αλήθειες που κρύβονται στο ποτήρι ενός οίνου με ιστορία αιώνων.

Μύθος, ιστορική αλήθεια και καλλιτεχνική δημιουργία συναντιούνται στα καλντερίμια του κάστρου της Μονεμβασιάς για να συνθέσουν ένα τριήμερο γεμάτο οινικές δοκιμές, μουσικές συναυλίες και εκδηλώσεις Λόγου και Τέχνης. Η Μονεμβασία μας καλεί να ανακαλύψουμε την μοναδική φυσιογνωμία του οίνου Malvasia και να «ταξιδέψουμε» στις πιο χαρακτηριστικές περιοχές παραγωγής των κρασιών της «οικογένειας»– από τη Μονεμβασιά, την Πάρο και την Κρήτη, μέχρι την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Πορτογαλία.

Η 1η Έκθεση Οίνων Μαλβαζία θα συστήσει στο κοινό οινοποιούς και οίνους από περιοχές Ελλάδας (Μονεμβασία, Κρήτη, Πάρος), Ιταλίας (Πάρμα-Πιατσέντσα, Κρότωνας Λίπαρι/Σικελία,), Κροατίας (Ίστρια), Ισπανίας (Σίτζες), Πορτογαλίας (Μαδέρα).

Το Malvasia Festival Monemvasia θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι εταίροι του διεθνούς δίκτυου Malvasia Myth Network, που δημιουργήθηκε στη Μονεμβασιά το 2023 και συνεχίζει να επεκτείνεται, καθώς και κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες του κρασιού, όπως η Beth Willard, ο Igor Luković, ο Cesar Soler και η Caroline Gilby (Master of Wine, UK), η οποία θα υλοποιήσει το masterclass οίνων Μαλβαζία.

Στο κέντρο όλων βρίσκεται η πολιτιστική κληρονομιά του Μαλβαζία και η επικείμενη ένταξη του «Λιαστού οίνου Μαλβαζία» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ένα κρασί που ενέπνευσε ποιητές, ταξίδεψε σε βασιλικές αυλές και ακόμη και σήμερα συνεχίζει να γεννά νέες αφηγήσεις μέσα από τη γεύση του.

Το soundtrack του Malvasia Festival Monemvasia 2025 ξεκινά με τη μουσική παράσταση του Σάκη Παπαδημητρίου, συνεχίζεται με τη μυσταγωγική Nama Dama και τον «κλασικό» Θησέα Γούσα, για να κορυφωθεί με τον Σωκράτη Σινόπουλο και το κουαρτέτο του. Από το πρόγραμμα των δράσεων δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η οινο-ποίηση: το φεστιβάλ μας καλεί να αναζητήσουμε, μέσα στο υφαντό του ποιητικού λόγου, τα νήματα εκείνα που κινεί ο οίνος στην ατομική εμπειρία και τη συλλογική ζωή, ενώ οι εκδηλώσεις λόγου και οι ιστορικοί περίπατοι-ξεναγήσεις στο κάστρο ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Από τις 24 ως τις 26 Οκτωβρίου, ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στρέφει τα φώτα στη Μονεμβασιά, για να την αναδείξει ως διεθνές σημείο συνάντησης πολιτισμού, γαστρονομίας και ιστορίας. Εσύ θα λείπεις;

Πληροφορίες