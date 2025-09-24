Η θριαμβευτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ και η ελευθερία του λόγου [βίντεο]

Συγκινημένος από τη συμπαράσταση, αλλά και με αντιτραμπικά μηνύματα ο δημοφιλής παρουσιαστής κατά την επανέναρξη της εκπομπής του.

Η λογοκρισία και ο αυταρχισμός του Ντόναλντ Τραμπ δεν πέρασαν αυτή την φορά με την Disney να αναγκάζεται να επαναφέρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ έπειτα από το κύμα συμπαράστασης και διαμαρτυριών που καταγράφηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δάκρυα και σκληρή σάτιρα

Ο δημοφιλής παρουσιαστής βρέθηκε ξανά μπροστά στις κάμερες, υπερασπιζόμενος την πολιτική σάτιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του «εκφοβισμού» που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να μιλήσω με ελαφρότητα για το φόνο ενός νέου ανθρώπου. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι αστείο σ' αυτό», είπε ο Κίμελ στο κοινό του, με τη φωνή του πνιγμένη από τη συγκίνηση.

«Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις εκείνου ο οποίος ήταν ένα προφανώς βαθιά διαταραγμένο άτομο - αυτό ήταν πραγματικά το αντίθετο αυτού που προσπαθούσα να εκφράσω», πρόσθεσε.

Jimmy Kimmel returns to his show to a huge standing ovation.



“Anyway… as I was saying before I was interrupted” pic.twitter.com/NBfvZeGghv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2025

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είπε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Ο Κίμελ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τέσσερις χρονιές την τελετή των Όσκαρ, δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν καταδιώκει μόνο κωμικούς που δεν του αρέσουν, αλλά και δημοσιογράφους, λέγοντας για τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο: «Τους κάνει αγωγές, τους εκφοβίζει».

«Ξέρω ότι αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το να φιμώνει έναν κωμικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν ελεύθερο Τύπο και είναι τρελό το ότι δεν δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σ' αυτό», είπε ο Κίμελ.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι συγκινήθηκε «βαθιά» από τη συγχώρηση που έδωσε η χήρα του Κερκ, η Έρικα Κερκ, στον κατηγορούμενο για το φόνο του συζύγου της, έναν 22χρονο σπουδαστή τεχνικής σχολής από τη Γιούτα.

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Ενδεικτικό των… διαθέσεών του ήταν το γεγονός ότι κατά την έναρξη της εκπομπής του σημείωσε «δεν ξέρω ποιος είχε πιο περίεργες 48 ώρες, εγώ ή ο CEO της Tylenol», κάνοντας σαφή αναφορά στις θεωρίας συνωμοσίας του Αμερικανού προέδρου για τον αυτισμό και τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη.

Ο παρουσιαστής που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του επισήμανε πως το σημαντικό δεν είναι το Jimmy Kimmel Live!, αλλά «το σημαντικό είναι πως ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν αυτή».

Για να συμπληρώσει «έχω γνωρίσει κωμικούς και παρουσιαστές από χώρες όπως η Ρωσία, χώρες στη Μέση Ανατολή που μου είπαν πως θα τους έβαζαν φυλακή επειδή σατίρισαν τους ισχυρούς. Ξέρουν ότι είμαστε τυχεροί εδώ και θαυμάζουν την ελευθερία του λόγου μας και ντρέπομαι να πω ότι το είχα θεωρήσει δεδομένο μέχρι που έβγαλαν τον φίλο μου Στίβεν εκτός αέρα και προσπάθησαν να πιέσουν τους σταθμούς που συνεργάζονται με τον δικό μας και μεταδίδουν την εκπομπή μας στις πόλεις σας. Αυτό δεν είναι νόμιμο. Αυτό δεν είναι αμερικανικό. Είναι αντι-αμερικανικό».

Αναφερόμενος στον Τραμπ επισήμανε «έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει. Αντίθετα, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να δουν την εκπομπή. Αυτό γύρισε μπούμερανγκ. Μπορεί να χρειαστεί να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία του Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή από αυτό».

Love this. Jimmy Kimmel comes out swinging: "The President made it very clear he wants to see me & the hundreds of people who work here fired from our jobs. Our leader celebrates Americans losing their livelihoods because he cannot take a joke."



pic.twitter.com/fAwfqVsKJq — Victor Shi (@Victorshi2020) September 24, 2025

Η έκπληξη με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν στην εκπομπή εμφανίστηκε ο θρυλικός Ρόμπερτ ντε Νίρο, ένας από τους πιο μεγάλους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, για να παίξει τον ρόλο του προέδρου της FCC. Ο τεράστιος ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο σκετς αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου, ενώ έσπευσε να δηλώσει «ο λόγος δεν είναι πλέον ελεύθερος, πλέον χρεώνεται».

Το σκετς ολοκληρώθηκε με τον Ντε Νίρο να προσποιείται ότι δέχεται τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο απάντησε με τον δικό του σαρκαστικό τρόπο: «Γεια σου, κούκλε».

Η απόφαση της Disney να συντομεύσει την «εξορία» του Κίμελ σηματοδοτεί μια προβεβλημένη πράξη απείθειας μπροστά σε μια κλιμακούμενη καταστολή εκ μέρους του Τραμπ εκείνων που θεωρεί επικριτές του στα μέσα ενημέρωσης μέσω προσφυγών στη δικαιοσύνη και απειλών για κανονιστικές ρυθμίσεις από την FCC.

Αν και η Disney επανέφερε πλέον τον Κίμελ στο πρόγραμμα του ABC έπειτα από λιγότερο από μία εβδομάδα, οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που αναμεταδίδουν πρόγραμμα του ABC -οι Nexstar Media Group και Sinclair- εξακολουθούν να μποϊκοτάρουν την εκπομπή του.

Kimmel talks to new FCC chairman Robert De Niro: "Speech... it ain't free no more... If you wanna say something nice about the president's thick, yellow hair, or that he can do his makeup better than any broad? That's free. But if you wanna do a joke like, he's so fat he needs… pic.twitter.com/V6L6SS3Srj — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Η αντίδραση του συστήματος Τραμπ

Πριν από τη μετάδοση, χθες, της εκπομπής του Κίμελ, ο Τραμπ έγραψε πως «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι το ABC έδωσε πίσω στον Κίμελ την εκπομπή του και υπαινίχθηκε περαιτέρω δράση κατά του τηλεοπτικού δικτύου.

«Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ' ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ' αυτό».

Η κυβέρνηση Τραμπ και πολλοί υποστηρικτές της εξοργίσθηκαν με τα σχόλια του Κίμελ την περασμένη εβδομάδα, τα οποία έκανε πέντε ημέρες αφού ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ και παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ εκφωνούσε ομιλία στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University στο Όρεμ της Γιούτα.

Σε απάντηση στα σχόλια του Κίμελ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ απείλησε με διεξαγωγή έρευνας και κάλεσε τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αποσύρουν την εκπομπή του παρουσιαστή ή να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και ανάκληση των αδειών εκπομπής τους.

Ο Τραμπ είχε επικροτήσει την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία νέα για την Αμερική» και είχε καλέσει τα τηλεοπτικά δίκτυα να «κόψουν» και άλλους τηλεοπτικούς παρουσιαστές, συγκεκριμένα τον Σεθ Μάγιερς και τον Τζίμι Φάλον, που συχνά γελοιοποιούν τον ρεπουμπλικανό χρησιμοποιώντας κωμικούς υπαινιγμούς για να εκθέσουν ψευδείς πολιτικούς ισχυρισμούς του.