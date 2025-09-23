Επιστρέφουν στα... πάτρια εδάφη 86 ελληνικές αρχαιότητες

Η ιδιωτική συλλογή με τις εξαιρετικές 86 ελληνικές αρχαιότητες που παραχωρήθηκαν οικειοθελώς στο υπουργείο Πολιτισμού, από ξένο υπήκοο τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιλαμβάνει μοναδικά κινητά ευρήματα. Το ΥΠΠΟ ανακοίνωσε χθες ότι τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν «ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Υστερη Ελληνιστική περίοδο. Πρόκειται για γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου της Νεολιθικής περιόδου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, κεραμική της Μυκηναϊκής περιόδου, χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών χρόνων, χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες και φιάλες αντίστοιχα), χάλκινα κάτοπτρα, σημαντικά δείγματα αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια Ελληνιστικών χρόνων όπως τη μαρμάρινη κεφαλή κυκλαδικού ειδωλίου».

Χάλκινη τεφροδόχος υδρία. Στην κάτω πρόσφυση της κάθετης λαβής, σφυρήλατη παράσταση της Νίκης προς τα αριστερά με ανοιχτές τις μακριές φτερούγες. (ύψος 48,26 εκ. Γύρω στα 350 π.Χ.). Δεξιά, Μαρμάρινη κεφαλή κυκλαδικού ειδωλίου (ύψος 5,14 εκ., Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος 2500-2400 π.Χ.)

Μαρμάρινη γενειοφόρος κεφαλή Ερμή του τύπου του Ερμή Προπύλαιου. Υψος 12,7 εκ., 2ος-1ος αι. π.Χ.

Μαρμάρινη αττική επιτύμβια στήλη, με αετωματική επίστεψη. Φέρει ανάγλυφη παράσταση σε ορθογώνιο διάχωρο. Απεικονίζεται σκηνή δεξίωσης ανάμεσα σε ανδρική και γυναικεία μορφή. Yψος 90,2 εκ. Αρχές 4ου αι. π.Χ.

Ανάμεσα στις αρχαιότητες βρίσκεται η μαρμάρινη κεφαλή κυκλαδικού ειδωλίου που ανήκει στον σπανιότερο τύπο του συμπλέγματος κατακόρυφης διάταξης. Στο μέσον του μετώπου διατηρούνται τα ίχνη των άκρων των ποδιών της μικρότερης μορφής η οποία πατούσε στην κεφαλή της μεγαλύτερης (ύψος 5,14 εκ., Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος 2500-2400 π.Χ.).

Το μαρμάρινο κυκλαδικό ειδώλιο γυναικείας μορφής, τύπου Σπεδού/Δωκαθισμάτων (Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος 2500-2400 π.Χ.).

Το χάλκινο ειδώλιο οπλίτη (έργο λακωνικού εργαστηρίου) με τον νεαρό άνδρα που παριστάνεται γυμνός και φέρει στην κεφαλή κράνος με υψηλό λοφίο. Στο δεξί χέρι κρατούσε δόρυ και στο λυγισμένο αριστερό ασπίδα (600-550 π.Χ.).

Η αττική μελανόμορφη κύλικα της «Κατηγορίας του αποτμήματος», όπου στο εσωτερικό του αγγείου απεικονίζεται διονυσιακή σκηνή με τρεις Μαινάδες που χορεύουν (Υστερος 6ος αι. π.Χ.).

Επίσης, χάλκινο κορινθιακό κράνος (γύρω στα 550 π.Χ.), αττικός μελανόμορφος ψυκτήρας (αγγείο που χρησιμοποιούνταν για την ψύξη του κρασιού) με παράσταση ιππέων και οπλιτών (γύρω στα 550 π.Χ.), αττικός μελανόμορφος χους με σκηνή μάχης ανάμεσα στον Ηρακλή και σε Αμαζόνα (550-500 π.Χ.), αττική λήκυθος που στην εικόνα αναπαριστάνεται καθισμένη σε κλισμό γυναικεία μορφή που κρατά κάτοπτρο και πυξίδα για κοσμήματα (γύρω στα 460 π.Χ. ) είναι ορισμένα από τα 86 αντικείμενα που επαναπατρίζονται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεκμηρίωσης και της καταγραφής, όλα θα κατανεμηθούν σε αρχαιολογικά μουσεία ανά την επικράτεια.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει κανένα στοιχείο για την ταυτότητα του συλλέκτη, για τη διαδικασία της συμφωνίας του επαναπατρισμού, για το πώς περιήλθαν οι αρχαιότητες στην κατοχή του (προϊόντα λαθρανασκαφών και παράνομης διακίνησης;). Περιορίζεται στη δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη η οποία αναφέρει: «Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στον φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».