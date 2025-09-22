Τι συνέβη με την Πρωτοβουλία BDS Greece και τι απαντά το Φεστιβάλ

Το 18ο Animasyros, από τα σημαντικότερα φεστιβάλ animation στην Ευρώπη, ξεκινάει σήμερα, με το πιο πλούσιο πρόγραμμα από κάθε άλλη χρονιά αλλά και με τον μεγάλο του χορηγό, τη ΔΕΗ, απόντα, δίχως ευθύνη του Φεστιβάλ (το γιατί η ΔΕΗ αποφάσισε να μην είναι φέτος χορηγός εγείρει και πολιτικού ενδιαφέροντος ερωτήματα). Λίγο πριν ξεκινήσει ωστόσο, η Πρωτοβουλία BDS Greece (Μποϊκοτάζ, Απόσυρση Επενδύσεων, Κυρώσεις/BDS), ως τμήμα ενός παγκόσμιου κινήματος, έστειλε επιστολή στη διοργάνωση σχετικά με τη συνεργασία της με το ισραηλινό στούντιο Ηive - ένα ζήτημα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί και στην περσινή διοργάνωση.

Η συγκεκριμένη ανοιχτή επιστολή στάλθηκε από το BDS Greece, το Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, την Palestinian Community in Greece-Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και τους FilmmakersforPalestineGR στη διοίκηση του Φεστιβάλ AnimaSyros και σε πολλούς φορείς/σωματεία/συλλόγους της κοινωνίας πολιτών της Σύρου και των Κυκλάδων. Σε αυτή διευκρινίζουν πως δεν καλούν σε αποκλεισμό το Hive επειδή είναι στούντιο από το Ισραήλ, «αλλά για τη συνενοχή του με το εγκληματικό ισραηλινό καθεστώς» καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, το συγκεκριμένο στούντιο «συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και την κυβερνητική υπηρεσία LAPAM (Israel’s Government Advertising Agency), που υλοποιεί επικοινωνιακές και διαφημιστικές καμπάνιες για λογαριασμό του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες αποσιωπά τα εγκλήματα του ισραηλινού κράτους».

Και επειδή «στο πορτφόλιο του Hive καταγράφεται η εμπλοκή του με LAPAM και το ΥΠΕΞ του Ισραήλ σε προπαγανδιστικά φιλμάκια» και επειδή επιπλέον «το Hive εμπλέκεται σε τρεις συγκεκριμένες ταινίες οι οποίες έχουν λάβει επίσημη χρηματοδότηση από κρατικούς φορείς του Ισραήλ και πρόκειται να προβληθούν στο διαγωνιστικό τμήμα του Animasyros, τις “Taste of Heaven”, “Sunday”, “Butterfly Kiss”», το BDS Greece ζητά τον αποκλεισμό των τριών αυτών ταινιών, αλλά και του The Hive Greece (που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο στη χώρα μας) από το Animasyros 2025, ως μια πράξη όχι μόνο «αλληλεγγύης, αλλά και ευθύνης απέναντι στις χιλιάδες ζωές που χάνονται καθημερινά στη γενοκτονία στη Γάζα και όχι μόνο».

Η διεύθυνση του Φεστιβάλ απάντησε άμεσα εξηγώντας πως «η κατάσταση στην Παλαιστίνη έχει σοκάρει την παγκόσμια κοινότητα, όπως και εμάς. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συνεργαστούμε με κάποια εταιρεία που να είναι σήμερα συνυφασμένη με το IDF ή με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης Νετανιάχου» και πως πράγματι η εν λόγω εταιρεία έχει συνεργαστεί με το επίσημο ισραηλινό κράτος στο παρελθόν, όπως όλες οι εταιρείες παραγωγής ταινιών σε όλο τον κόσμο, αλλά λόγω «της φανερά εκπεφρασμένης πολιτικής θέσης τους που είναι σαφώς αντιπολεμική, αυτή η συνεργασία έχει από καιρό (και πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023) πάψει να υφίσταται, και η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα εξαιτίας της στάσης της αυτής. Οι ταινίες για το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών και την κρατική τηλεόραση που αναφέρετε χρονολογούνται από το 2018 και 2019, όταν επικρατούσε ένα άλλο πολιτικό κλίμα», ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πέσει σε δυσμένεια, και «οι άνθρωποί της συμμετέχουν ενεργά στο κίνημα αντίστασης στο Ισραήλ και αντιτίθενται με κάθε τρόπο που μπορούν στον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα», γι’ αυτό και άνοιξαν παράρτημα στην Ελλάδα.

Τέλος, το Φεστιβάλ σημειώνει πως δίνει βήμα μέσω της τέχνης ιδίως σε αποκλεισμένες φωνές - κάτι που έχει φανεί έμπρακτα πράγματι όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πρωτοβουλία BDS Greece ωστόσο επανήλθε, ηπιότερα αυτή τη φορά, και δίχως να καταρρίπτει τα επιχειρήματα του Animasyros, επιμένει πως το εν λόγω στούντιο συνεχίζει να συνεργάζεται εμμέσως με την ισραηλινή κυβέρνηση, λένε πως οι τρεις αυτές ταινίες δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως «ανεξάρτητες», ζητούν τόσο από το Φεστιβάλ όσο και από το Hive Greece, ως θετική κίνηση, «μια σαφή και δημόσια δήλωση καταδίκης της γενοκτονίας, της κατοχής και του απαρτχάιντ» και προτείνουν κάποιους Παλαιστίνιους animators, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στο Φεστιβάλ.