Το... déjà vu του Αλλόκοτου

Επί δύο μέρες, χθες και προχθές, ο «βάνδαλος» των εκθεμάτων του μουσείου τον Μάρτιο, αποπεμφθείς από το κόμμα της Νίκης, τέως βουλευτής και νυν κομματάρχης νέου σχηματισμού Νίκος Παπαδόπουλος, αφού έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει εναντίον της Πινακοθήκης και της υπουργού Πολιτισμού, οργάνωσε συγκεντρώσεις ακροδεξιών και παραθρησκευτικών ομάδων, που διαμαρτύρονται για την επανατοποθέτηση στην έκθεση «Σαγήνη του Αλλόκοτου» των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη

Γιγαντιαίο πανό με τη φράση «Εξω οι Αντίχριστοι απ’ την Ελλάδα». Καταγγελία για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και τα σκοτεινά... κίνητρα απαγόρευσης της μετάληψης την εποχή που ο ιός «θέριζε». Προειδοποιήσεις για τον «σατανικό» Προσωπικό Αριθμό και ενάντια στην «ψηφιακή δικτατορία». Υστερία εναντίον των μουσουλμάνων, των «λαθρομεταναστών», της woke ατζέντας, της LGBTQ κοινότητας. Βροντερή καταδίκη της υπουργού Πολιτισμού που δίνει χρήματα για να αποκατασταθούν οι τέσσερις οθωμανικές κρήνες στην Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης και το Τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο. Προτροπές να ριχθούν στην πυρά τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, το ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά» της Ελίνας Ψύκου και το βίντεο-αρτ «Εγερτήριο» της Εύας Στεφανή. Εικαστική κριτική από μικροφώνου από έναν «ερευνητή στο Πολυτεχνείο», όπως συστήθηκε, για «τα εκτρωματικά δήθεν καλλιτεχνικά έργα της δήθεν Εθνικής Πινακοθήκης». Κλάματα συγκινησιακής φόρτισης γι’ αυτά τα «ιδανικά» μπροστά στην κάμερα που κατέγραφε την εκδήλωση από τον Β΄ αντιπροέδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, Αγγελο Πιλάτη. Αγωνιστικό πνεύμα και δεσμεύσεις και «Ή ταν ή επί τας» από τον πρόεδρο της «Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας» και έναν εκπρόσωπο του «Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας».

Παπάδες και μοναχοί που κατακεραύνωναν τη μετριοπαθή στάση του Ιερώνυμου και του Βαρθολομαίου έναντι της τέχνης. Ομαδική ψαλμωδία του «Τη Υπερμάχω» από ανθρώπους τυλιγμένους με την ελληνική σημαία. Αναφορές στον Μεγάλο Κωνσταντίνο και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και δεκάδες λογίδρια με πολλές καθαρευουσιάνικες ελληνικούρες, που όμως δεν κατόρθωναν να ελαχιστοποιήσουν τα συντακτικά και γραμματικά λάθη και, παρά την ταγμένη ελληνοφροσύνη, την τρομακτική κακοποίηση των τριτόκλιτων που μαρτύρησαν στο στόμα των ομιλητών. Κατά τ’ άλλα, κλείσιμο της εκδήλωσης με ουρλιαχτά «Ζήτω το έθνος, ζήτω η ορθοδοξία».

Ολα τα γνώριμα «συστατικά» κάθε θρησκόληπτης, παραθρησκευτικής, σκοταδιστικής, φανατικής ακροδεξιάς εμμονής είχε η εκδήλωση που οργάνωσε και χθες και προχθές (παρουσία καμιάς 150ριάς ανθρώπων) έξω από την Εθνική Πινακοθήκη ο, αποπεμφθείς από το κόμμα της Νίκης, τέως βουλευτής της Νίκος Παπαδόπουλος, ο ίδιος που τον περασμένο Μάρτιο είχε εφορμήσει μαζί με τον θεολόγο, εκδότη της εφημερίδας «Στύλος Ορθοδοξίας» Διονύση Μακρή μέσα στο μουσείο για να τα κάνουν γυαλιά-καρφιά και να βανδαλίσουν τα τέσσερα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη που περιλαμβάνονταν στην έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου».

Φαίνεται όμως ότι ο, καρδιολόγος που βεβαιώνει ότι από τη μετάληψη δεν κολλάς τίποτα, τ. βουλευτής Παπαδόπουλος, βρήκε στην έκθεση (που ολοκληρώνεται στις 30/9) και στον Κατσαδιώτη ιδανική «πλατφόρμα» προβολής του εαυτού του, των ιδεών του και του νέου του κόμματος («κίνημα» το λέει ο ίδιος) «Ελληνικός Παλμός», την ίδρυση του οποίου εξήγγειλε κάποιες μέρες πριν από τη Θεσσαλονίκη. Και είπε τώρα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, μετά την επανατοποθέτηση των έργων τον Μάιο, την πρόσφατη (15/9) εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο ίδιος κι άλλοι 499 ομοϊδεάτες του εναντίον της Εθνικής Πινακοθήκης και της υπουργού Πολιτισμού, αλλά και το γεγονός ότι σε βάρος του ίδιου και του Μακρή η Πινακοθήκη έχει καταθέσει αγωγή ύψους 500.000 ευρώ. Σκοπεύει άραγε ο κ. Παπαδόπουλος να εφαρμόσει την τακτική «σκοινί-κορδόνι» της καθημερινής παρουσίας ομοϊδεατών του και παπάδων και μοναχών έξω από την, καταλαιπωρημένη από τον Μάρτιο, Πινακοθήκη;

Από την πλευρά του, ο εξίσου καταταλαιπωρημένος καλλιτέχνης Χριστόφορος Κατσαδιώτης περιορίστηκε να αναρτήσει στη σελίδα του στο Facebook μια φωτογραφία της προχθεσινής συγκέντρωσης έξω από την Πινακοθήκη, παραθέτοντας «με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα...» ένα σατιρικό ποιηματάκι με τίτλο «Η Σάλι κι εγώ».

Η Πινακοθήκη, που φρόντισε να υπάρχει διαρκώς αστυνομική παρουσία έξω από το μουσείο, απέφυγε να σχολιάσει – και σωστά. Χθες όμως κοινοποίησε την απόφαση του δικαστηρίου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Εθνικής Πινακοθήκης και της υπουργού Πολιτισμού:

«Την 15.09.2025 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση 400 και πλέον πιστών κατά της Εθνικής Πινακοθήκης και της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ζήτησαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει την έκθεση υπό την ονομασία Η Σαγήνη του Αλλόκοτου, που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη από 22.01.2025 και επικουρικά να τοποθετηθεί πινακίδα στο χώρο της έκθεσης που να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους. Ως λόγος λήψης των αιτηθέντων ασφαλιστικών μέτρων, προβλήθηκε από την πλευρά των αιτούντων ότι τα εκτιθέμενα στην Εθνική Πινακοθήκη έργα τέχνης είναι βλάσφημα, προσβάλλουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και είναι άμεσος ο κίνδυνος πρόκλησης μίσους και βίας [...]

Το Δικαστήριο, με την από 17.09.2025 απόφασή του απέρριψε την ως άνω αίτηση, προεχόντως, λόγω μη πιθανολόγησης των προϋποθέσεων του επικείμενου κινδύνου που πρέπει να αποτραπεί και της επείγουσας περίπτωσης, που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, με τη λήψη των αιτούμενων μέτρων, αναφορικά με το πρόσωπο των αιτούντων». Που σημαίνει ότι ο κ. Παπαδόπουλος και οι συν αυτώ έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα και εφόσον διά της νόμιμης οδού ορθώς ηττήθηκαν, κατέφυγαν προφανώς ξανά στην ψυχολογία του όχλου.