Μηνύματα υπέρ της ελεύθερης Παλαιστίνης στα 77α βραβεία Emmy

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Χάνα Αϊνμπίντερ μπήκαν στον κατάλογο των καλλιτεχνών που αποδοκιμάζουν τη γενοκτονία στη Γάζα μέσα από το βήμα των 77ων βραβείων Emmy.

Μέσα στα παραλειπόμενα της λαμπρής εκδήλωσης για τα 77α βραβεία Emmy, ήταν και η ολοένα και αυξανόμενη στήριξη των καλλιτεχνών στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, μακριά από την καταπίεση του Ισραήλ.

Χαρακτηριστικά, ο γνωστός Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, μίλησε στο «The Hollywood Reporter», μεταφέροντας τη συζήτηση από την υποψηφιότητά του στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τη γενοκτονία που συντελείται στα παλαιστινιακά εδάφη και ειδικά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στα τέλη Αυγούστου, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS), η οποία έχει ερευνήσει διεξοδικά την έννοια της γενοκτονίας, χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα ως γενοκτονία» δήλωσε ο Μπαρδέμ.

«Και γι' αυτό ζητάμε τον εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ελευθερία στην Παλαιστίνη» συνέχισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανακοινώνοντας τη σύσταση του σωματείου «Film Workers for Palestine»

«Είναι ένα σπουδαίο σωματείο και ομάδα που προσελκύει συνεχώς ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί προς την Paramount ότι δεν στοχοποιούμε άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μην στέλνετε αυτό το μήνυμα, είναι κάτι λανθασμένο. Αυτό που στοχοποιούμε είναι οι εταιρείες κινηματογράφου και οι θεσμοί που εμπλέκονται στη συγκάλυψη ή στη δικαιολόγηση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και του καθεστώτος απαρτχάιντ του. Και στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και δείχνουν αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους», δήλωσε επιπρόσθετα.

Ο κορυφαίος πρωταγωνιστής υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να συνεργαστώ πλέον με κάποια εταιρεία που δεν καταδικάζει τη γενοκτονία στη Γάζα». Και κατέληξε: «Το αν θα χάσω δουλειές είναι απολύτως αδιάφορο μπροστά σε όσα συμβαίνουν εκεί».

Ο Μπαρδέμ ήταν υποψήφιος στη κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας για την ταινία «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» με συμπρωταγωνιστές τους Έβαν Πίτερς (Evan Peters), Κούπερ Κοχ (Cooper Koch) και Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβες (Nicholas Alexander Chavez).

Free Palestine από τα χείλη της Χάνα Αϊνμπίντερ

Η εβραία ηθοποιός Χάνα Αϊνμπίντερ ολοκλήρωσε την ομιλία της κατά την τελετή απονομής των βραβείων Emmy την Κυριακή με μια κριτική προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ήταν «υποχρέωσή» της να το πράξει.

Φορώντας μια κόκκινη καρφίτσα που σχετίζεται με την ομάδα Artists4Ceasefire, δεν ξέχασε τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων και πριν φύγει από τη σκηνή αναφώνησε «Go Birds, F*** ICE and Free Palestine», αναφερόμενη πρώτα στους Philadelphia Eagles και μετά στην περιβόητη Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τα πογκρόμ εναντίον μεταναστών.

Η Αϊνμπίντερ εξήγησε αργότερα τη δήλωσή της σε συνέντευξη Τύπου μετά την τελετή, λέγοντας ότι ήταν «υποχρέωσή της ως Εβραία να διακρίνει τους Εβραίους από το κράτος του Ισραήλ, επειδή η θρησκεία και ο πολιτισμός μας είναι τόσο σημαντικοί και μακροχρόνιοι θεσμοί που είναι πραγματικά ξεχωριστοί από αυτό το είδος εθνικιστικού κράτους», σύμφωνα με την New York Post.

Η Einbinder κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δευτερεύοντα ρόλο για την ερμηνεία της στην κωμική σειρά του HBO «Hacks». Η συμπρωταγωνίστριά της, Megan Statler, περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Emmys κρατώντας μια μαύρη τσάντα με τη φράση «Ceasefire» (κατάπαυση πυρός), σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.