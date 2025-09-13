Ζάκυνθος - Μουσική δωρεά αλληλεγγύης στους καρκινοπαθείς 

Με πρωτοβουλία του δημοτικού συνδυασμού «Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο - Γ. Τσουρουνάκης» και με σκοπό την ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών του νησιού, γνωστοί καλλιτέχνες θα χαρίσουν ανιδιοτελώς νότες ελπίδας στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, σε μια συναυλία στο Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ.με ελεύθερη είσοδο

Η μουσική μιλάει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Μιλάει, όμως, και τη γλώσσα του πόνου. Γι’ αυτό και, με κεντρικό μήνυμα «Δίνουμε δύναμη και ελπίδα», σπουδαίοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής (Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μητσοτάκης, Λεωνίδας Μπαλάφας, Βιολέτα Ίκαρη, Διονύσης Γιατράς κ.ά.) δίνουν δωρεάν μια συναυλία στη Ζάκυνθο, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών του νησιού –θα υπάρχει ένα κουτί στην είσοδο του θεάτρου για να συνεισφέρει ό,τι δύναται ο καθένας και η καθεμιά–, δείχνοντας πως το μεγαλύτερο όπλο των ανθρώπων είναι η αλληλεγγύηκαι η πιο μαγική λέξη είναι το «μαζί».

Την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη εκδήλωση είχε η δημοτική παράταξη «Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο - Γ. Τσουρουνάκης»και εντάσσεται στη μακρά σειρά δράσεων υποστήριξης της προσπάθειας του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος» να δημιουργηθεί Ογκολογική Κλινική στη Ζάκυνθο ή έστω μια Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, όπου θα διενεργούνται οι χημειοθεραπείες.

Η υποδοχή του δίκαιου και διαχρονικού αυτού αιτήματος ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του νησιού. Δεκάδες ψηφίσματα συμπαράστασης από όλους τους συλλόγους, από κόμματα και άλλους φορείς, διθυραμβικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και –το πιο σημαντικό– θερμά λόγια στις διά ζώσης επαφές.Μέχρι πριν από λίγους μήνες, κάθε φράση που ακουγόταν από επίσημα χείλη σχετικά με το θέμα ξεκινούσε από «Δεν…».Σήμερα,με την κινητοποίηση σύσσωμης της ζακυνθινής κοινωνίας, τα πράγματα έχουν αλλάξει: η πρόσληψη ογκολόγου στο Νοσοκομείο Ζακύνθου έχει δρομολογηθεί, το στελεχικό δυναμικό του Νοσοκομείου Ζακύνθου είναι αρωγός και το Φιόρο του Λεβάντε αισιοδοξεί ότι οι χιλιάδες καρκινοπαθείς του νησιού θα σταματήσουν να ταλαιπωρούνται με ταξίδια που φθείρουν σωματικά, ψυχικά και οικονομικά.

Στην επικοινωνία που είχαμε με την ξεχωριστή ερμηνεύτρια Βιολέτα Ίκαρη, δήλωσε στην «Εφ.Συν.»: «Με χαρά συμμετέχω στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο, καθώς γίνεται μια προσπάθεια να μαζευτούν χρήματα για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών και τη δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στη Ζάκυνθο, ώστε να μην υποβάλλονται οι ασθενείς στην ταλαιπωρία της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο της Πάτρας για τις θεραπείες τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 3.000 καρκινοπαθείς στη Ζάκυνθο και περιμένουν μάταια τη μέριμνα του κράτους. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε όπου η παρουσία μας είναι πολύτιμη.Ελάτε με το χέρι στην καρδιά κι ας γίνει ακόμα μια φορά το τραγούδι ασπίδα αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη».

Ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Σπύρος Σκ. Ξένος, τόνισε στην εφημερίδα μας: «Ευχαριστούμε από καρδιάς τους σημαντικούς καλλιτέχνες που, ανάμεσα στις καλοκαιρινές περιοδείες τους, αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο στον σύλλογό μας και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, τους δικούς μας, τους Ζακυνθινούς καλλιτέχνες και, φυσικά, τη “Δύναμη Ελπίδας” που δίνει το “παρών” στον αγώνα μας από την αρχή.Εμείς ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βελτιωθεί η ζωή των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας και να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα με όλη τη Ζάκυνθο στο πλευρό μας!»

INFO

Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 8.00 το βράδυ|Συναυλία Αλληλεγγύης στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου |Συμμετέχουν: Διονύσης Γιατράς, Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μητσοτάκης, Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιάννης Χαρούλης,BandFiction| Επίσης, οι Ζακυνθινοί/ές καλλιτέχνες/ιδεςΝικόλας Αρβανιτάκης, Ντίνα Βαρβαρίγου, Ανδρέας Δρογγίτης, «Ιόνιο Κύμα», Γιώργος Καπνίσης, Σπύρος Λιβέρης, Παύλος Λινάρδος, Μαριλίζα Λούντζη, Αντρέας Μήλαςjunior, Μαρία Μητρούλια, Άρης Ξένος, Γιάννης Παντάκης, Γιάννης Πολυστάρης, Νίκος Ρόκκος, Μαριάνθη Σοφιανού, Άννα Τσιμήκαι τοπικοί σύλλογοι | Παρουσίαση: Άγγελος Πυριόχος | Καλλιτεχνική επιμέλεια: ΔιονύσηςΓιατράς|Ενορχηστρώσεις: Νίκος Ιατράς

