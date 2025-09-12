Γιορτάζει την «εφηβεία» της με ένα πρόγραμμα υπέροχα... ανήσυχο

Για τα 15 χρόνια του ο πολιτιστικός φορέας του Ιδρύματος Ωνάση σχεδίασε μια σεζόν με ηχηρά ονόματα, από τον Βιμ Βέντερς, τον Τιάγκο Ροντρίγκεζ, τον Ζιλιέν Γκοσλέν και την Τίλντα Σουίντον έως τον Γιάννη Οικονομίδη και τον Γιάννη Αγγελάκα και με δράσεις ή πρωτοβουλίες-έκπληξη, όπως αυτήν που αφορά τον Γιάννη Πετρίδη

Διάγοντας πλέον επίσημα την εφηβεία, η Στέγη, ο πολιτιστικός φορέας του Ιδρύματος Ωνάση, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια και το γιορτάζει με δράσεις αυθάδεις, προκλητικές, αλλά και καλλιτεχνικής μεστότητας. Με την «οικογένεια» στο επίκεντρο της φετινής θεματικής της, όχι μόνο αυτή στην οποία γεννηθήκαμε, μας αγαπάει και την αγαπάμε, μας απορρίπτει και την απορρίπτουμε, αλλά και αυτήν που επιλέγουμε να μας συντροφεύει στη ζωή, στο φετινό πρόγραμμα υπάρχουν οι οικείοι-αγαπημένοι καλλιτέχνες της Στέγης, όπως η «αλλόκοσμη» καλλιτέχνις Τίλντα Σουίντον και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Αβινιόν Τιάγκο Ροντρίγκεζ, αλλά και οι Γιάννης Αγγελάκας και Γιάννης Οικονομίδης, για να μη σταθούμε μόνο στους καλλιτέχνες του εξωτερικού.

Και φυσικά υπάρχουν εμβληματικές προσωπικότητες από τον χώρο των παραστατικών τεχνών, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι Ζιλιέν Γκοσλέν, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Αϊκ και ο Αργεντινός συνάδελφός του Μαριάνο Πενσότι, οι οποίοι θα σκηνοθετήσουν Ελληνες ηθοποιούς στα έργα τους για τη Στέγη.

Βιμ Βέντερς

O Βιμ Βέντερς (14/11) είναι ακόμη ανάμεσα στους δημιουργούς που θα φιλοξενήσει η Στέγη μαζί με τους συγγραφείς λογοτέχνες Miranda July (30/4), Gabor Mate (23/5) αλλά και την Diane Morgan που ως «Philomena Cunk» έχει αναγάγει τις ψευδείς ειδήσεις και το ψευτοντοκιμαντέρ σε τέχνη (7/1). Ανάμεσα στις εκπλήξεις, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες έργων όπως του Τσάρλι Κάουφμαν (τον θυμόμαστε από το έργο του «Ατέλειωτη λιακάδα ενός υπέροχου μυαλού»), η πρώτη φωτογραφική έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου, αλλά και η σπάνιου εύρους συλλογή δίσκων του ραδιοφωνικού παραγωγού επί μισό αιώνα Γιάννη Πετρίδη η οποία αφού ψηφιοποιηθεί θα είναι προσβάσιμη στο κοινό.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Στέγης Αφροδίτη Παναγιωτάκου παρουσιάζοντας προχθές βράδυ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Στέγης για το 2025-26, στη διαμορφωμένη σε θερινό σινεμά αυλή της Οικίας Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, δεν κάλεσε μόνο τους συντελεστές των έργων που θα παρουσιαστούν να μιλήσουν για τη δουλειά τους, αλλά αποκάλυψε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε δύο μάλιστα ταινίες-παραγωγές της Στέγης, με την ίδια να διαγράφει ήδη πορεία καρατερίστα... barfly.

Τι θα δούμε όμως στη θεατρική σκηνή της Στέγης;

Το Παρελθόν του Ζιλιέν Γκοσλέν

● 16-19/10, ο Γάλλος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι Ζιλιέν Γκοσλέν διασκευάζει και σκηνοθετεί «Το Παρελθόν» (Le Passé) βασισμένο σε διηγήματα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ (1871-1919). Σε μια παράσταση που οικοδομείται ως εικαστικό έργο τέχνης και κινηματογραφείται ζωντανά, καταγράφεται μια σειρά ακροτήτων στο όνομα του έρωτα αποτυπώνοντας την αποκαθήλωσή του.

● 20/11-28/12 ανεβαίνει –με τους Νίκο Κουρή και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη– η βραβευμένη με Olivier παράσταση της τραγωδίας του Σοφοκλή «Oιδίποδας», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Αϊκ, γνωστού από το έργο του The Doctor που ανέβηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Πρόκειται για τη σύγχρονη μεταφορά του ως πολιτικού θρίλερ, μια βραδιά εκλογών με τον επικρατέστερο υποψήφιο «Οιδίποδα» να βλέπει την καριέρα του, την οικογένειά του και την ίδια του την ταυτότητα να συντρίβονται.

● 5/3-26/4/2026 ο Αργεντινός δημιουργός Μάριο Πενσότι υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία τού «Mια αχόρταγη σκιά» με τους βραβευμένους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι, για μια εμπειρία στις δύο εκδοχές της: σ’ αυτήν ενός ορειβάτη, πραγματικού πρωταγωνιστή μιας ορεινής περιπέτειας και του ηθοποιού που ενσαρκώνει την ιστορία του στο σινεμά. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, πρόκειται για ένα έργο «για απόντες πατέρες που τα παιδιά τους τούς μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τούς περιφρονούν».

● 12/3-26/4/2026 έρχεται «Το μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα»: «Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα μια εμπειρία για ανήσυχους ενήλικους», όπως το περιέγραψε ο Γιάννης Αγγελάκας που υπογράφει τη σύλληψη, τη μουσική σύνθεση και την καλλιτεχνική επιμέλεια του έργου το οποίο αποτίνει φόρο τιμής στον Παύλο Σιδηρόπουλο και στον δικό του εμβληματικό δίσκο. Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Γούσης.

Η Απόσταση του Τιάγκο Ροντρίγκεζ

● Στο φετινό θεατρικό πρόγραμμα της Στέγης υπάρχει ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο του Πορτογάλου συγγραφέα, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή της Αβινιόν Τιάγκο Ροντρίγκεζ. Ετσι όχι μόνο θα επαναληφθεί η ωδή στον έρωτα «Ο χορός των εραστών» με τους Νίκο Καραθάνο και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου (4/12-18/1/26), αλλά θα παρουσιαστούν ακόμη δύο έργα του. Το φετινό του «La Distance»-Η Απόσταση (7-10/5) για έναν πατέρα στη γη και μια κόρη σε άλλον πλανήτη το 2077, έργο που μιλά για αγάπη και δεσμούς ικανούς να εξαφανίζουν αποστάσεις και απειλές δημιουργώντας δικούς τους κόσμους. Κι ακόμη το «By Heart» (11-12/5) που επιστρέφει δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση στη Στέγη με τον συγγραφέα-σκηνοθέτη του ως ηθοποιό-αφηγητή, να ξετυλίγει μέσα από ένα χρονικό προσωπικών και συλλογικών ιστοριών την περιπέτεια του 20ού αιώνα, διδάσκοντας ταυτόχρονα -στα ελληνικά- ένα σονέτο του Ουίλιαμ Σέξπιρ για να αποδείξει την αξία της ελευθερίας της σκέψης.

● Με κορυφαία την παράσταση της πολυβραβευμένης χορογράφου Marlene Monteiro Freitas «ΝΟΤ» που σημαίνει «νύχτα» στα κρεολικά του Πράσινου Ακρωτηρίου (6-8/2) οι φετινές ημέρες χορού της Στέγης (ΟDD), το εφαλτήριο Ελλήνων χορογράφων και χορευτών, θα πραγματοποιηθούν 5-8/2.

● «Ongoing» ονομάζεται η περφόρμανς της Τίλντα Σουίντον (2/5-14/6), μια συνομιλία με έργα οκτώ στενών καλλιτεχνών φίλων της, ανάμεσά τους οι Αλμοδόβαρ και Τζάρμους, με εκείνη στο επίκεντρο, που θα πραγματοποιηθεί στον νέο χώρο Onassis Ready.

Από τις μουσικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η νέα δουλειά του Aλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy) «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» (5-6/6) παράλληλα με τις άλλες δράσεις (Stegi.Radio Takeover 13-14/2, Πάρτι 9/10 και Borderline Festival 3-4/4).

Σινεμά

Στις 2 Οκτωβρίου θα κάνει πανελλήνια πρεμιέρα η ταινία που διακρίθηκε στις Κάνες (απέσπασε βραβεία καλύτερης σκηνοθεσίας και ανδρικής ερμηνείας) «The Secret Agent» του Kleber Mendonça Filho, μια συνεργασία του Onassis Culture με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» και τη SpentzosFilm.

Από τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη Σπασμένη Φλέβα

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες των συμπαραγωγών του Onassis Culture, εκτός από το «How to Shoot a Ghost» του Charlie Kaufman (10/12) θα προβληθούν επίσης το «Sacrifice» του Ρομέν Γαβράς (30/10), η νέα ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη που υπογράφει το σενάριο με τον Βαγγέλη Μουρίκη, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη (24/11), η ταινία της Εύης Καλογεροπούλου «Gorgona», καθώς και το ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου «Bull’s Eye».

Tέλος, εκτός από την έκθεση με φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου στη Στέγη (7/3-17/5), το Onassis Ready θα φιλοξενήσει την έκθεση με απρόσμενα στιγμιότυπα προσωπικοτήτων του φωτογράφου τέχνης και διασημοτήτων Juergen Teller «You are invited» (19/10-30/12).