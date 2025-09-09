Ολα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τη μεγάλη χιπ χοπ γιορτή

Την προσοχή σας παρακαλώ: το Off The Hook Festival, το μεγαλύτερο χιπ χοπ φεστιβάλ στην Ελλάδα, επιστρέφει την ερχόμενη Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Μπορεί κάποιους από εσάς, τους μεγαλύτερους σε ηλικία αναγνώστες της έντυπης «Εφημερίδας των Συντακτών», να μη σας ενδιαφέρει ως γεγονός αφού θα έχετε άλλα μουσικά ακούσματα, όμως ενδιαφέρει δίχως άλλο τα παιδιά σας. Αγόρια και κορίτσια. Διότι, όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας πηγαίνει σε συναυλίες χιπ χοπ. Και εδώ τώρα έχουμε ένα φεστιβάλ χιπ χοπ.

Θα σας πω λοιπόν ορισμένα πράγματα για το Off The Hook, όχι μόνο για να ξέρετε πού θα πάνε και πώς θα περάσουν (σούπερ) οι γιοι και οι κόρες σας, αλλά και επειδή -γιατί όχι;- κάποιοι μπορεί να τσιμπήσετε και να θελήσετε να έρθετε και εσείς.

Ελάτε, θα δείτε έναν άλλον κόσμο, εξαιρετικά ζωντανό και δυναμικό.

Βέβαια, πέραν του έντυπου φύλλου, υπάρχετε και οι αναγνώστες του efsyn.gr, οι πιο μικρής ηλικίας αναγνώστες του σάιτ μας. Εσείς δεν έχετε ανάγκη τα λόγια μου γιατί ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάμε, για ποιον πανζουρλισμό και ποιον χαμό. «Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία», μας λένε οι διοργανωτές.

■ Το Off The Hook λοιπόν έχει στο line up του μεγάλα ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ελληνικά είναι πολύ γνωστά και μαζεύουν δεκάδες χιλιάδες κόσμο στις προσωπικές τους συναυλίες. Ο Bloody Hawk ας πούμε που το καλοκαίρι είχε 40 χιλιάδες θεατές στο live του. Ο Dani Gambino ή ο Εθισμός που στις δικές τους βραδιές συγκέντρωσαν από 10 χιλιάδες ο καθένας τους. Ωραία εγχώρια ονόματα είναι επίσης ο Novel 729, ο Τζαμάλ, ο Νέγρος του Μοριά, ο Μικρός Κλέφτης.

Bloody Hawk, Conway The Machine, Morad



■ Υπάρχουν όμως και δύο ονόματα από το εξωτερικό που είναι πολύ σούπερ. Ο Conway The Machine από την Αμερική και ο Morad από την Ισπανία. Είμαι φαν του Conway, είναι πιο undergound στον ήχο του παίζοντας ένα πιο old school χιπ χοπ.

■ Το φεστιβάλ διοργανώνεται στο ΟΑΚΑ, στον εξωτερικό χώρο του πάρκινγκ. Μεγάλος χώρος, περιφραγμένος. Εχει και πάρκινγκ, πας και με τον Ηλεκτρικό, μοιάζει ιδανικός για μια τέτοια διοργάνωση.

■ Θα υπάρχουν δύο stages ώστε να μοιράζονται οι καλλιτέχνες – τελειώνει ένας στη μία σκηνή, ξεκινάει ο επόμενος στην άλλη. Κάπως έτσι θα μετρήσουμε 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής, 6 την Παρασκευή και 6 το Σάββατο. Θα βγει και το ωρολόγιο πρόγραμμα τις επόμενες μέρες με τις ακριβείς ώρες εμφάνισης των ονομάτων. Υπολογίστε πως η κάθε βραδιά θα τελειώνει περίπου ένα μισάωρο πριν από τα μεσάνυχτα.

■ Μέσα στον χώρο θα υπάρχουν περίπτερα για φαγητά και ποτά, αλλά και merchandise stands με υλικό για τους οπαδούς των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ.

■ Τα εισιτήρια είναι προς 37 ευρώ η κάθε μέρα χωριστά ή 60 ευρώ το διήμερο. Υπάρχουν και τα VIP εισιτήρια προς 120 ευρώ, αλλά με επιπλέον παροχές. Fast lane entry στο φεστιβάλ από ξεχωριστή είσοδο, πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar, gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel) και αναμνηστικό πασάκι και poster του φεστιβάλ.

■ Ολες οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στο www.offthehook.gr, ενώ αν έχετε απορίες στείλτε mail στο [email protected].

■ Ημουν και πέρσι στο Off The Hook και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλα θα είναι στην εντέλεια. Αν έχουν κέφι οι καλλιτέχνες (θα έχουν φυσικά, έτσι το λέω...), θα ζήσουμε μια μεγάλη χιπ χοπ γιορτή.