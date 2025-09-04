Πολιτιστικές διαδρομές στο νησί της μαστίχας

Ο νέος θεσμός με διοργανωτή για τέταρτη χρονιά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου φέρνει μέχρι την Κυριακή, που ολοκληρώνεται, μία ενδιαφέρουσα ημερίδα, προβολή της ταινίας «Υπάρχω» παρουσία των συντελεστών, μία παράσταση από το μπαλέτο της ΕΛΣ και τη «Μήδεια» του Αντονίν Μπέντα με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη – κι όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο

Το 4ο Φεστιβάλ Χίου, ο νέος θεσμός που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και φέρνει προσωπικότητες από όλο το φάσμα των τεχνών, των γραμμάτων, της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας στην πανέμορφη και πολύπαθη Χίο, που συνεχίζει να μετράει τις πληγές της μετά τις δύο μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζεται μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται πρωτίστως για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες, ενώ δίνει την ευκαιρία στους προσκεκλημένους –Ελληνες και ξένους– να γνωρίσουν από κοντά το νησί της μαστίχας, ένα από τα ωραιότερα της χώρας με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και παράδοση.

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη νήσο καθώς φιλοξενούνται στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού, στη Νέα Μονή, στο αρχοντικό Castelli στον Κάμπο, στο Κάστρο της Χίου, στο Κέντρο Ερευνας Μαστίχας, στο Πετροκάραβο Βροντάδου, στον Ανάβατο. Οι δράσεις ξεκίνησαν στις 25 Αυγούστου και ολοκληρώνονται την Κυριακή (7/9) ανοίγοντας έναν «πολύπλευρο διάλογο που συνδυάζει πολιτιστικές διαδρομές, σύγχρονες ανησυχίες και δημιουργία», όπως σημειώνουν οι διοργανωτές.

Προηγήθηκε ενδιαφέρον πρόγραμμα τις περασμένες ημέρες και τη σκυτάλη παίρνει σήμερα (4/9) στο Κέντρο Ερευνας Μαστίχας η ημερίδα «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός» με σκοπό να αναδείξει νέες προοπτικές στη δημιουργία και στο επιχειρείν. Τις απόψεις τους θα αναλύσουν ομιλητές από όλους τους χώρους. Ανάμεσά τους ο Τούρκος πρέσβης Σελίμ Γενέλ, ο συμπατριώτης του Hakan Ürey, καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Koç, ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο «Χαμόγελο του Παιδιού», η Μαρία Λοϊζίδου, ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ, ο Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρύτανης New York College, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece, κ.ά. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η Κορίνα Γεωργίου.

Από την ταινία «Υπάρχω»

Η ταινία «Υπάρχω» του Γιώργο Τσεμπερόπουλου, που αγαπήθηκε από το κοινό, έσπασε τα ταμεία και προβλήθηκε σε πόλεις της Ευρώπης, θα συναντηθεί με το κοινό της Χίου, στην προβολή που διοργανώνεται στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο (5/9). Θα ακολουθήσει συζήτηση στον Κάμπο της Χίου, με τους συντελεστές, δηλαδή τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο, τη σεναριογράφο Κατερίνα Μπέη, τον παραγωγό Διονύση Σαμιώτη, αλλά και τον Μάκη Μάτσα, ιδρυτή της δισκογραφικής εταιρείας Minos EMI. Τον συντονισμό έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Μαίρη Αυγερινοπούλου, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη από Χιώτες καλλιτέχνες.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίζεται στο Πετροκάραβο Βροντάδου (6/9) με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο θα παρουσιάσει το δίπτυχο σύγχρονου χορού «Return of the summer».

Το έργο «Point of No Return» σε χορογραφία του Γιάννη Μανταφούνη και μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ, συνομιλεί με το έργο «Les Nuits d’été» σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου, διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ, σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ. Η περιοδεία του Μπαλέτου της ΕΛΣ στην Ελλάδα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

«Μήδεια», η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Η αυλαία θα πέσει στην κεντρική πλατεία του Ανάβατου (7/9) με το μονόπρακτο μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Γίρι Αντονίν Μπέντα (Jiří Antonín Benda) και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να ενσαρκώνει μοναδικά και τα έξι πρόσωπα του έργου, σε μία ανεπανάληπτη αλληλεπίδραση λόγου και μουσικής. Θα τη συνοδεύσει στο πιάνο ο μαέστρος Μάρκελλος Χρυσικόπουλος.

Παράλληλα συνεχίζεται η έκθεση του εικαστικού Νάκη Παναγιωτίδη σε επιμέλεια του δρος Φώτη Παπαθανασίου στο Κάστρο της Χίου. Τελεί υπό την αιγίδα της ιταλικής και της ελβετικής πρεσβείας και φιλοξενείται στο Χαμιδιέ Τζαμί, γνωστό και ως Μπαϊρακλί τζαμί, ένα από τα εμβληματικά οθωμανικά μνημεία της Χίου με μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία. Το τέμενος έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και αναστηλώθηκε πρόσφατα από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, με σκοπό να χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτισμού και στέγη πολιτιστικών δράσεων.