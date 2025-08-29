Οταν ο Μορίς Ατιά πήγε στο χανιώτικο «Μικρό καράβι»

Οσοι αγαπούν το βιβλίο ή έστω έχουν κάποια σχέση μαζί του και πάνε στα Χανιά αποκλείεται να μην ξέρουν το βιβλιοπωλείο «Μικρό καράβι» στην οδό Δασκαλογιάννη 59, στη Σπλάντζια, απέναντι από τον Αγιο Ρόκκο, στην ανατολική πλευρά της παλιάς πόλης.

Δημιουργία πριν από κάποια χρόνια της δημοσιογράφου Μαρίας Πολυράκη και του αδελφού της, φτιάχτηκε όταν εκείνη αποφάσισε να αφήσει την Αθήνα και τη δημοσιογραφία και να κατέβει στον τόπο της για να ασχοληθεί με ό,τι αγαπά περισσότερο. Και έτσι φτιάχτηκε αυτό το βιβλιοπωλείο: με αγάπη και επίγνωση αυτού που εκπροσωπεί, φροντίζοντας να είναι πάντα εξαιρετικά ενημερωμένο για τις νέες εκδόσεις, να προτείνει τα εκλεκτότερα από τις παλαιότερες, να έχει έναν χώρο με επιλεγμένους προσεκτικά τίτλους παιδικών βιβλίων, αλλά και ένα εξαιρετικό ξενόγλωσσο τμήμα. Κοντά σ’ αυτά το βιβλιοπωλείο αυτό λειτουργεί με τον παλιό ωραίο τρόπο της άποψης για το βιβλίο και της προσωπικής σχέσης του βιβλιοπώλη με τους επισκέπτες του, σχέση επικοινωνίας, ανταλλαγής κρίσεων και σχολίων, προτάσεων και κουβέντας. Αξίζει να το ανακαλύψει κάποιος που θα πάει στα Χανιά ή, κι αν δεν πάει, να εντοπίσει στο Facebook τη σελίδα του, η οποία ανεβάζει καθημερινά ειδήσεις και σχόλια που συνομιλούν με την επικαιρότητα αλλά και εμπνέονται πάντα από φράσεις ή στίχους συγγραφέων και ποιητών.

Εκεί λοιπόν, στο «Μικρό καράβι», βρέθηκε χθες ένας από τους πολλούς ξένους επισκέπτες της πόλης που εντοπίζουν το βιβλιοπωλείο και μπαίνουν μέσα να χαζέψουν τον ξενόγλωσσο κατάλογό του (ή απλώς για να εισπνεύσουν το βιβλιοφιλικό του άρωμα). Ο χθεσινός κύριος ήξερε όμως τι έψαχνε και -στα γαλλικά- ρώτησε αν υπάρχουν οι ελληνικές εκδόσεις των βιβλίων του Μορίς Ατιά (Maurice Attia). Υπήρχαν και η Μαρία Πολυράκη τού τις έδειξε. Μετά αισθάνθηκε και εκείνος την επιθυμία να συστηθεί. Ηταν ο Μορίς Ατιά αυτοπροσώπως!

Το ωραίο στιγμιότυπο αλιεύσαμε από ποστ της Μαρίας Πολυράκη στο Facebook: «Μπαίνει στο βιβλιοπωλείο ευγενέστατος κύριος και μου ζητάει τα βιβλία του Maurice Attia στα ελληνικά. Του τα δείχνω. Μετά μου λέει ότι είναι ο ίδιος ο Maurice Attia. Μετά… λιποθύμησα».

Να θυμίσουμε ότι ο Μορίς Ατιά γεννήθηκε στο Αλγέρι το 1949. Εργάζεται ως ψυχίατρος-ψυχαναλυτής στο Παρίσι και παράλληλα γράφει σενάρια για το σινεμά. Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε (και τον αγαπήσαμε ιδιαίτερα) μέσω των εκδόσεων «Πόλις», από τις οποίες κυκλοφορεί η πολυβραβευμένη και περίφημη αστυνομική με κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο και ήρωα τον Πάκο Μαρτίνεθ σειρά μυθιστορημάτων του «Το μαύρο Αλγέρι» (2008, μτφρ. Μαρία Μηλολιδάκη), «Η κόκκινη Μασσαλία» (2009, μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη), «Παρίσι μπλουζ» (2010, μτφρ. Ρίτα Κολαΐτη), «Η λευκή Καραϊβική» (2018, μτφρ. Χαρά Σκιαδέλλη), «Το κόκκινο και το φαιό» (2021, μτφρ. Ειρήνη Παπακυριακού), «Τα χρώματα της εκδίκησης» (2024, μτφρ. Χριστίνα Μπουφέα).