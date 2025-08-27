Αλλο Τατόι, άλλο… Επταπύργιο! Το πρώτο έχει αυτή τη «νοστιμιά» και τη «βασιλική επίγευση», το άλλο κουβαλά μόνο οδυνηρές μνήμες για βασανισμένους και εκτελεσμένους ανθρώπους. Γι’ αυτό και το υπουργείο Πολιτισμού σπεύδει αφενός να εντάξει τα έργα στο Τατόι στο Ταμείο Ανάκαμψης, αφετέρου για το Επταπύργιο, τόπο εκτελέσεων κομμουνιστών την περίοδο του Εμφυλίου, αποποιείται τις ευθύνες του. Ενώπιον αυτών φέρνει το υπουργείο με ερώτησή της στη Βουλή η Νέα Αριστερά και ο πρόεδρός της Αλέξης Χαρίτσης.

Στην ερώτηση, η οποία υπογράφεται από το σύνολο της κοινοβουλευτική ομάδας του κόμματος, η Νέα Αριστερά ζητά «να κηρυχθεί ως ιστορικός τόπος η περιοχή του Επταπυργίου (Γεντί Κουλέ), όπου εντοπίστηκαν ομαδικοί τάφοι εκτελεσθέντων του Εμφυλίου Πολέμου».

Θυμίζουμε ότι προσφάτως είχαν εντοπιστεί συνολικά 34 ανθρώπινοι σκελετοί σε ομαδικές ταφές κατά τις εργασίες ανάπλασης που πραγματοποιούνταν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης από τον Δήμο Συκεών και πέραν πάσης αμφιβολίας τα ευρήματα είναι οι σοροί των πολιτικών κρατουμένων που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) κατόπιν αποφάσεων έκτακτων στρατοδικείων. Η υπόθεση έχει αναδειχτεί από την πρώτη στιγμή και με διαδοχικά δημοσιεύματα από την «Εφ.Συν.» («Εφ.Συν.», 15.3.2025, «Οι εκτελεσμένοι κομμουνιστές επιστρέφουν... για τον τελευταίο ασπασμό»).

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν τις αβελτηρίες του υπουργείου Πολιτισμού, την αδιαφορία για τα ευρήματα και σχολιάζουν καυστικά το ενδιαφέρον για τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι. Οπως λένε χαρακτηριστικά, «η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει τον ρόλο που αναλογεί στο Υπουργείο καθώς, σύμφωνα με όσα δηλώνει, οι σοροί δεν συνιστούν "αρχαιολογικό εύρημα" δεδομένου ότι χρονολογούνται τον 20ό αιώνα». Σχολιάζουν δε πως «η ίδια η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού δημιουργεί ουσιώδη ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνεται τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την προώθηση της ιστορικής έρευνας, και κατά πόσο δύναται να την υπηρετήσει αποκλείοντας ευαίσθητες πτυχές της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και υπεραναδεικνύοντας άλλες όπως π.χ. συμβαίνει με την αποκατάσταση του Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου το οποίο χρηματοδοτείται, μάλιστα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»!

Βέβαια υπάρχουν κι άλλα ζητήματα τα οποία τίθενται, αφού «πέραν της θεσμικής αναγνώρισης του χώρου, τίθεται και το κρίσιμο ζήτημα της ταυτοποίησης των σορών, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς τους και να ταφούν προσηκόντως», παράλληλα όμως «η σχετική διαδικασία εξελίσσεται χωρίς την υποστήριξη του Υπουργείου, βασιζόμενη σε ενέργειες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών».

Και για να γίνονται συγκρίσεις με αντίστοιχα πρόσφατα περιστατικά σε άλλες χώρες οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς αντιπαραβάλλουν το παράδειγμα της Ισπανίας όπου «από τις αρχές του 2000, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ανασκαφές για την ανεύρεση και ταυτοποίηση θυμάτων του φρανκικού καθεστώτος και του ισπανικού εμφυλίου, έχει προωθηθεί και το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο μέσω του Νόμου για τη Δημοκρατική Μνήμη [Ley de Memoria Democrática], το 2022 που απέδωσε στο κράτος την ευθύνη για την εύρεση ομαδικών τάφων και θεσμοθέτησε την ταυτοποίηση των θυμάτων ως κρατική υποχρέωση».

Ο πρόεδρος και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζουν, τέλος, ότι «η αναγνώριση του σύγχρονου παρελθόντος και ο σεβασμός στην ιστορική μνήμη ενδυναμώνουν τη δημοκρατία» και ρωτούν την αρμόδια υπουργό αν «α) θα οριοθετήσει την περιοχή των πρόσφατων ευρημάτων προκειμένου να την ανακηρύξει ιστορικό τόπο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4858/2021, β) θα μεριμνήσει ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες για την ανεύρεση άλλων σορών στην περιοχή του Επταπυργίου;» Ζητούν ακόμα να μάθουν «σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να συνδράμει στη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών και απόδοσής τους στους συγγενείς».