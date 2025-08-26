Κινηματογραφικές «βεγγέρες» στο σπίτι του «Αντωνάκη»

Η παλιά αθηναϊκή κατοικία της Ελενίτσας και του Αντωνάκη στην καρδιά της Πλάκας, η κινηματογραφική οικία Κοκοβίκου, δηλαδή, της αγαπημένης ταινίας «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβέλλα βρίσκει τη χρήση που της αρμόζει με τη μετατροπή της σε πολιτιστικό κέντρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Το κτίσμα της οδού Τριπόδων 32, εξαιρετικό δείγμα αθηναϊκής κατοικίας και χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, διασώζεται από το υπουργείο Πολιτισμού.

Οπως ανακοινώθηκε χθες, οι μελέτες για την αποκατάστασή του εκπονήθηκαν με πόρους του ΥΠΠΟ και το έργο με προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής- ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με τη μελέτη «αποκαθίσταται η ιστορική εικόνα του κτιρίου, αναδεικνύεται ο μνημειακός του χαρακτήρας, ενώ διασφαλίζεται η καθολική προσβασιμότητα» αναφέρει το ΥΠΠΟ για τις εργασίες ανασύστασης ώστε «να αποκατασταθεί η τυπολογία της αθηναϊκής αυλής». Επίσης θα συντηρηθούν τα αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα που έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό και στον αύλειο χώρο και θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη θέασή τους.

Το κτίριο, συνολικής επιφανείας 266 τ.μ., «είναι τριώροφο με ξύλινο συνεχές χαγιάτι, σε όλες τις στάθμες, ανταποκρινόμενο στα πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου. Αποτελεί μέρος συγκροτήματος με άλλοτε συνοδά κτίρια και εσωτερική αυλή, τυπολογία που επικράτησε στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας στην Πλάκα. Η παρουσία του κυρίως κτιρίου μαζί με τα προσκτίσματά του τεκμηριώνεται την περίοδο 1836-1837.

Αποτελεί παλίμψηστο λόγω της παρουσίας σωζόμενων ορατών αρχαιοτήτων, σε στάθμη χαμηλότερη από το δάπεδο του ισογείου, τόσο εντός του κτιρίου στην κατώτερη στάθμη του, όσο και στον άλλοτε αύλειο χώρο. Εχει δεχτεί σειρά επεμβάσεων και τροποποιήσεων λόγω μεταλλαγής του αύλειου χώρου του (καθαιρέσεις συνοδών κτισμάτων και μανδρότοιχου), διενέργειας ανασκαφικής έρευνας σε ολόκληρο σχεδόν τον χώρο και στο εσωτερικό του κτιρίου, και συνολικής επισκευής. Η μορφή του ακινήτου διασώζεται σε τεκμήρια εποχής».

Πάνω, το κτίριο επί της οδού Τριπόδων το 2025 και το 1971. Κάτω, η εικόνα του κτιρίου τη δεκαετία του 1950

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε, μεταξύ άλλων «... Η διάσωση, η αποκατάσταση και η επανάχρηση ενός κτιρίου-μνημείου, από τα ελάχιστα πλέον σωζόμενα “αθηναϊκά σπίτια” συμβάλλει στην ένταξή του στη σύγχρονη ζωή, ανασυγκροτεί την ιστορική εικόνα του με την ανασύσταση του βασικού συνοδού κτίσματος, μεγάλου μέρους της αυλής σε επαφή με το κτίριο και στην αποκατάσταση του μετώπου του οικοπέδου, με πολλαπλό όφελος για το ανάπτυγμα της οδού και τον ιστορικό τόπο της Πλάκας.

»Στόχος μας είναι η ενίσχυση του ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Πλάκας, σεβόμενοι τον μνημειακό της χαρακτήρα, αλλά και η ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος για την Αθήνα μέσα από την ανάδειξη νέων πολιτιστικών προορισμών. Μαζί με την Οικία Κωλέττη επί της Πολυγνώτου, το Σπίτι του Ελύτη, το κτίριο επί της Διοσκούρων 7, το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει το Μουσείο Καρόλου Κουν, την οικία Κωστή Παλαμά επί της Περιάνδρου, την “οικία Κοκοβίκου” επί της Τριπόδων, δημιουργούμε ένα πυρήνα κτιριακών υποδομών για πολιτιστικές χρήσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές εκφάνσεις και εποχές της ιστορίας των Αθηνών...».