Να πώς χωρούν «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ηχου» σε τρία νησιά

Ξεκινάει σήμερα (20 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου) και ανήκει στους περιφερειακούς θεσμούς που έχει καταφέρει να διακριθεί για την υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεών του ενώ έχει κερδίσει το στοίχημα με την τοπική κοινωνία και τους ξένους επισκέπτες που συμμετέχουν με θέρμη όπως και οι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στα αγαπημένα Κουφονήσια και στη μικρούλα αλλά πολύ σημαντική νήσο Κέρο, με το ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, θα ακουστούν μελωδίες και ήχοι από την αρχαιοελληνική μουσική, παιγμένη σε πιστά αντίγραφα αρχαίων οργάνων, έως και συνθέσεις των Ιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη, η επετειακή δέκατη διοργάνωση έχει θέμα «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ηχου» και εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού.

Οι εφτά συναυλίες που διοργανώνονται ανατρέχουν στην ελληνική μουσική παράδοση. Από την αρχαιοελληνική μουσική, «παιγμένη σε πιστά αντίγραφα αρχαίων οργάνων, έως τις μνήμες του ελληνικού τραγουδιού του 20ού αιώνα και από τη βιωματική επαφή με τη βυζαντινή ψαλτική έως τη σύγχρονη λόγια δημιουργία, τη μουσική των παραδόσεων και τις νέες γενιές σολίστ, το Φεστιβάλ απλώνει ένα πολύχρωμο ηχητικό τοπίο, όπου το παρελθόν και το παρόν συνδιαλέγονται με έμπνευση και σεβασμό», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Αποκορύφωμα της διοργάνωσης αποτελεί η εμβληματική συναυλία στη νήσο Κέρο, που –πολύ σωστά– αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου Βρετανού αρχαιολόγου, του λόρδου Κόλιν Ρένφριου, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 σε ηλικία 87 ετών. Υπήρξε ένας θρύλος της αρχαιολογίας, συνδέθηκε για εξήντα και πλέον χρόνια με την Ελλάδα, ανέσκαψε σε πολλές θέσεις, μελέτησε τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και αφιερώθηκε στο αίνιγμα της Κέρου, όπου διηύθυνε τις ανασκαφές, ενώ ήρθε αντιμέτωπος με τα πλήγματα που επέφεραν οι εκτενείς λαθρανασκαφές στο κυκλαδίτικο νησί, ιδιαίτερα πριν από το 1963.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά, συνδιοργανώνεται με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τελεί υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Η εκδήλωση επιχειρεί να ανασυστήσει υπό τη μορφή μουσικού δρώμενου την ιστορική διαδρομή του ελληνικού ήχου από την αρχαιότητα έως σήμερα, μετατρέποντας έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας σημασίας σε ζωντανό μουσικό μνημείο.

Παράλληλα, συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, με τη στήριξη του Qualco Foundation και υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με την ενίσχυση του Virginia Wellington Cabot Foundation και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο. Αντί εισιτηρίου θα υπάρχει ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κουφονησίων, προς ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών. To 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ωρα: 20.00. 100 Χρόνια Ελληνικού Τραγουδιού.

Τραγούδια που σφράγισαν τον ελληνικό 20ό αιώνα. Η βραδιά χαρτογραφεί έναν ολόκληρο αιώνα ελληνικού τραγουδιού: από τις μικρασιατικές ρίζες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα έως τις λυρικές αναζητήσεις του σύγχρονου έντεχνου. Τραγούδι: Σοφία Αβραμίδου | Πιάνο: Μίλτος Λογιάδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ωρα: 20.00. Ηχος Ελληνικός

Μουσική ιστορία 800 ετών σε νέα ακρόαση με παραδοσιακά όργανα. Με αφετηρία το βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δυτική μουσική, και τα ανώνυμα δημοτικά τραγούδια που δεν έπαψαν ποτέ να εμπνέουν Ελληνες δημιουργούς, το POLIS Ensemble παρουσιάζει αφιέρωμα στο έργο σπουδαίων Ελλήνων συνθετών.

POLIS ENSEMBLE: κανονάκι: Στέφανος Δορμπαράκης | κοντραμπάσο: Παύλος Σπυρόπουλος | πολίτικο λαούτο: Αλέξανδρος Καψοκαβάδης | κρουστά: Μανούσος Κλαπάκης | λύρα: Γιώργος Κοντογιάννης | νέι, καβάλ, φλογέρα: Νίκος Παραουλάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ωρα: 20.00. Αντίλαλος του Αύριο. Συναυλία νέων σολίστ. Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά Ελλήνων σολίστ. Τρεις νεαροί μουσικοί κάτω των 18 ετών και ήδη διακεκριμένοι σε διεθνείς διαγωνισμούς και μεγάλες μουσικές σκηνές θα ερμηνεύσουν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Πιάνο: Φίλιππος Κλαψινάκης & Θοδωρής Φιλιππόπουλος | Κιθάρα: Κωνσταντίνα Ανδρίτσου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ωρα: 20.00. Where East meets West

Συναυλία τζαζ με επιρροές από την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο

Το φεστιβάλ υποδέχεται το πολυβραβευμένο Harper Trio, που θα προσφέρει στο κοινό ένα μοναδικό ηχητικό ταξίδι

HARPER TRIO: Ηλεκτροακουστική άρπα: Maria-Christina Harper | σαξόφωνο: Josephine Davies | ντραμς: Evan Jenkins

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ρόδον Αμάραντον

Βυζαντινοί ύμνοι για το Γενέσιον της Θεοτόκου. Στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου η εντυπωσιακή χορωδία musicAeterna Byzantina, που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Κουρεντζή, θα παρουσιάσει μια κατανυκτική συναυλία βυζαντινής ψαλτικής παράδοσης, υπό τη διεύθυνση του Αντώνιου Κουτρουπή και σολίστ την παγκοσμίου φήμης Λιβανέζα ερμηνεύτρια βυζαντινής μουσικής Ριμπάλ Ουέχμπε.

Χορωδία: musicAeterna Byzantina | Χοράρχης: Αντώνιος Κουτρουπής | Σολίστ: Ριμπάλ Ουέχμπε

ΤΡΙΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ωρα: 17.30. Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ηχου

Ο ελληνικός ήχος ως πορεία μνήμης, μύθου και πολιτισμού. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Κέρο και ξεκινάει με αρχαιοελληνική μουσική, σε αντίγραφα αρχαίων οργάνων, και συνεχίζει μέσα στους αιώνες: βυζαντινό μέλος, μεσαιωνική μουσική, Αναγέννηση, παραδοσιακό ρεπερτόριο, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή με συνθέσεις των Ιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη.

Συμμετέχουν μεταξύ άλλων: χορωδία musicAeterna Byzantina με σολίστ τη Ribale Wehbe, Δημήτρης Τηλιακός, Ολια Λαζαρίδου, Δημήτρης Δεσύλλας, Νίκος Ξανθούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, Callum Armstrong, Maria-Christina Harper, Oros Ensemble.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό θεατών, κατόπιν προσκλήσεων, και θα προβληθεί διεθνώς σε ζωντανή αναμετάδοση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ωρα: 20.30. Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ηχου

Επαναληπτική συναυλία της Κέρου στο Κουφονήσι.