Εξαγγελίες έργων χωρίς χρονοδιάγραμμα για επισκεψιμότητα

Εντεκα χρόνια μετά την ανακάλυψη του ταφικού μνημείου στον Τύμβο Καστά, το υπουργείο Πολιτισμού μιλάει για έργα που συνεχίζονται, αλλά δεν δίνει χρονοδιάγραμμα πότε το μνημείο θα καταστεί επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, πότε το κοινό θα δει από κοντά τη σπουδαία ανακάλυψη και τα ευρήματά της που έφεραν τη χώρα στο επίκεντρο του διεθνούς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τον Αύγουστο του 2012.

Εναν αλησμόνητο Αύγουστο με τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να επισκέπτεται την ανασκαφή, την κυβέρνηση να στήνει το δικό της success story και το ΥΠΠΟ με υπουργό τον Κώστα Τασούλα και γ.γ. τη Λίνα Μενδώνη να μεταδίδει σε live χρόνο την εξέλιξη της ανασκαφής, για πρώτη φορά στα χρονικά, με εκπρόσωπο ανασκαφής την Αννα Παναγιωταρέα.

Εξαγγελίες δημοσιοποιημένες από τον Ιούνιο

Η ανακοίνωση που έβγαλε χθες το ΥΠΠΟ, με τίτλο «Υλοποίηση υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου, στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη», αναφέρεται στα έργα που συνεχίζονται με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10.000.000 ευρώ (από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας - ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους του ΥΠΠΟ), στις Διευθύνσεις του ΥΠΠΟ που τα υλοποιούν, αλλά δεν κάνει λόγο για χρονοδιαγράμματα.

Ωστόσο το ΥΠΠΟ έρχεται δεύτερο και καταϊδρωμένο αφού όσα έδωσε χθες στη δημοσιότητα τα είχε πει από τον Ιούνιο ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της περιφερειακής συμβούλου της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», Μαρίας Παπαδημητρίου, για την προσβασιμότητα στο μνημείο του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, όπως ενημέρωνε το ΑΠΕ, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος είχε αναφερθεί στη Γ' Φάση του έργου που αφορά τη στερέωση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη μνημείου Τύμβου Καστά (συνολικού ποσού 3.407.452 ευρώ) που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟ και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Και βέβαια είχε αναφερθεί στον «Εκθεσιακό Χώρο, υποδομές υποδοχής και πληροφόρησης επισκεπτών του μνημείου Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών», με προϋπολογισμό 6.927.000 ευρώ.

Aποψη του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη

Φωτορεαλιστική απεικόνιση του αποκατεστημένου τμήματος του μαρμάρινου περιβόλου

Το έργο αυτό έχει δύο μέρη. «Το πρώτο αφορά τον εκθεσιακό χώρο του μνημείου του Τύμβου Καστά και προβλέπει την κατασκευή ενός εν μέρει υπόσκαφου κτιρίου με φυτεμένο δώμα, με την ορατή του πλευρά να προσφέρει τη θέαση προς το μνημείο και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, ενώ το δεύτερο αφορά τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου και τη δημιουργία υποδομών υποδοχής και πληροφόρησης κοινού», έλεγε τον Ιούνιο ο κ. Σπυρόπουλος και ενημέρωνε ότι το πρώτο τμήμα θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου 2027 και το δεύτερο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών και θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Σχετικά με τις υποδομές υποδοχής και πληροφόρησης των επισκεπτών και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, το υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει στη χθεσινή ανακοίνωση ότι «...η διαδρομή των επισκεπτών αναπτύσσεται περιμετρικά σε ικανή απόσταση από τον περίβολο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή θέαση του μνημειακού συνόλου του τύμβου, η κατανόηση της σχέσης του με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης και τον ποταμό Στρυμόνα. Η διαδρομή συνδέεται οργανικά με τον εκθεσιακό χώρο του Τύμβου Καστά, ενώ κλάδος της οδηγεί τους επισκέπτες στην είσοδο του ταφικού μνημείου... Το έργο ανάδειξης του Τύμβου Καστά αποσκοπεί στην κατανόηση και στην αποδοχή του μνημείου για όλους αδιακρίτως, καθώς το μνημείο καθίσταται προσβάσιμο και “ανοικτό” σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα».

Για τον εκθεσιακό χώρο το ΥΠΠΟ σημειώνει ότι ο βασικός άξονας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η εναρμόνιση του κτιρίου με το φυσικό περιβάλλον, γι’ αυτό επιλέχθηκε να είναι υπόσκαφο στο μεγαλύτερο τμήμα του «με ορατή την κύρια όψη του προς το μνημείο. Ο εκθεσιακός χώρος συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών πέριξ του μνημείου και τοποθετείται επί της κυκλικής διαδρομής που περιβάλλει τον τύμβο, σε άμεση γειτνίαση με το μνημείο...».

Στον εκθεσιακό χώρο προβλέπεται να στεγαστούν τα αρχιτεκτονικά μέλη που, σήμερα, φυλάσσονται και συντηρούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης, ενώ η μόνιμη έκθεση θα παρέχει μια συνολική εικόνα των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου και θα δομείται σε τρία τμήματα. «Στο πρώτο, στην Αίθουσα 1, εκτίθενται σε προθήκες ευρήματα από το μνημείο, με πληροφορίες πλήρως και ισότιμα προσβάσιμες σε όλους. Στο δεύτερο, στην Αίθουσα 2, με τη χρήση των νέων ψηφιακών εφαρμογών ο επισκέπτης έρχεται σε εικονική διάδραση με το μνημείο. Στο τρίτο τμήμα, στην ανοιχτή στοά με θέα στο μνημείο, ο επισκέπτης αποκτά συνολική αντίληψη του Τύμβου και αντικρίζει το τμήμα του περιβόλου που σώζει την αυθεντική μαρμάρινη όψη του».