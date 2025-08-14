Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου

Έγινε γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τον διπλό ρόλο «Μάρθα» και «Ρίτσα» στο «Παρά Πέντε».

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση του πρόωρου θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία έγινε γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα», τις δίδυμες υπηρέτριες της «Ντάλιας» στην εμβληματική κωμική σειρά «Στο Παρά Πέντε».

Ο θάνατός της έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός άλλου χαρακτήρα της ίδιας σειράς, του «κακού» Γεράσιμου Μιχελή.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της Γιούλης Ηλιοπούλου, η οποία έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση για τη φίλη της.

«Έφυγε ένας ακόμη άγγελος, δεν πρόλαβα να σου πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μας όλα τα χρόνια, όταν χάσαμε την Αντριάνα μας άφηνες την οικογένειά σου και ερχόσουν σε εμάς στη γέννηση των διδύμων απίστευτες στιγμές μοναδικές, χαραγμένες στην ψυχή μου, όταν βαφτίσαμε τις δίδυμες, τι να πρωτοθυμηθώ. Ότι από την επιμονή σου η εξέλιξη εργασίας της μικρής μου ήταν κατόρθωμα δικό σου???? Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, άφησες το στίγμα σου… Αυτή ήταν η Ρίτσα από το Παρά πέντε, ένας ΑΓΓΕΛΟΣ», έγραψε η Γιούλη Ηλιοπούλου.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε αφοσιωθεί στη διδασκαλία, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε νέους ηθοποιούς μέσα από τη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια.