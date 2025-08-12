«Αντίο, Σοφάκι... Σε πήρε το κύμα... Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε» έγραψε πρώτος ο Νίκος Χατζόπουλος, γνωστοποιώντας τον θάνατό της. «Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες... Σήμερα γιατί δεν το έκανες» καταλήγει στην ανάρτησή της η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού, η οποία εξομολογήθηκε πως είχαν μιλήσει την ίδια μέρα το μεσημέρι και την είχε προειδοποιήσει να μην πάει στη συγκεκριμένη παραλία λόγω ανέμων.

Η είδηση του θανάτου της συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που την αγάπησε για την αυθεντικότητα και το μέτρο της. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με μηνύματα και ιστορίες προσωπικές από συναδέλφους της. Ηταν η ίδια μοναδική, ήταν και το αναπάντεχο της είδησης: η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε, ενώ κολυμπούσε προχθές, κατά τη διάρκεια των διακοπών της, στους Φούρνους Ικαρίας, προσπαθώντας να φτάσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά. Ηταν 77 ετών. Ηταν εξαιρετικά αγαπητή.

Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947, η Σοφία Σεϊρλή σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η θεατρική της πορεία υπήρξε πλούσια και πολυδιάστατη: συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, το Θεσσαλικό Θέατρο, το Θέατρο Κύπρου, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, το ΚΘΒΕ, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και σημαντικούς ιδιωτικούς θιάσους, όπου ξεχώρισε ιδιαίτερα σε μονολόγους. Στη σκηνή δούλεψε με σκηνοθέτες όπως οι Παντελής Βούλγαρης, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γιάννης Χουβαρδάς, Νίκος Μαστοράκης και πολλοί άλλοι, αφήνοντας σε κάθε συνεργασία της το αποτύπωμα μιας ηθοποιού που συνδύαζε πειθαρχία και ευαισθησία.

Στον κινηματογράφο, η πορεία της ξεκίνησε με το «Κελί Μηδέν» του Γιάννη Σμαραγδή και τους «Κυνηγούς» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ακολούθησαν ταινίες όπως «Ξαφνικός έρωτας», «Ρεπό», «Αρπα-Colla», «Αδικος κόσμος», «Χάρισμα», «Καλάβρυτα 1943», «I Love Greece», «Λούλα LeBlanc» και «Ριβιέρα». Στην τηλεόραση αγαπήθηκε μέσα από σειρές όπως «Αμυνα ζώνης», «Αγριες μέλισσες» και «Μαύρο ρόδο». Το 2023 συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «Κοντραμπάντο: Αναζητώντας τη Μέλπω» της Βούβουλας Σκούρα, ενώ στήριξε γενναιόδωρα και τον χώρο των ταινιών μικρού μήκους, με δουλειές όπως «4 Μαρτίου», «Κύβος», «Ομπρέλλα» και «Πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο». Η ίδια, μιλώντας παλαιότερα για την τέχνη της, είχε πει:

«Το θέατρο δεν είναι για να εντυπωσιάζεις. Είναι για να συναντάς τους ανθρώπους στην αλήθεια τους».

Αυτή η φράση αποτυπώνει το ήθος της: χαμηλών τόνων αλλά υψηλών απαιτήσεων, μια παρουσία που δεν φώναζε, αλλά ακουγόταν καθαρά. Οσοι συνεργάστηκαν μαζί της μιλούν για μια ηθοποιό «ευγενική και επιβλητική, με τους δικούς της όρους», για μια συνάδελφο που προσέγγιζε κάθε ρόλο με αφοσίωση και συνέπεια. Δεν κυνηγούσε τη δημοσιότητα, αλλά την ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο πως η ίδια, στα νιάτα της, απέρριψε μια ζωή στο Παρίσι με τον διάσημο Γάλλο ηθοποιό Μισέλ Πικολί που την είχε ερωτευτεί, επιλέγοντας να μείνει στην Ελλάδα.

«Εγινα ηθοποιός για να αφηγηθώ, από την ανάγκη να πω μια ιστορία. Κάθε ρόλος είναι κάθε φορά σαν ένας νέος άνθρωπος κι αυτό είναι το ενδιαφέρον, μια άλλη ζωή, μια καινούργια συνάντηση, έτσι λέω τους ρόλους, συναντήσεις. Ως ηθοποιοί ισορροπούμε μεταξύ της αλήθειας του ρόλου και της τεχνικής του, χτίζουμε ως τεχνίτες, όπως ο ζωγράφος κάνει το σχέδιο πριν τον πίνακα», είχε δηλώσει σαν ήταν να πρωταγωνιστήσει στο έργο του Καταλανού Γκιλιέμ Κλούα «Το χελιδόνι». Ωστόσο, η Σοφία Σεϊρλή αφήνει πίσω της ένα έργο που δεν μετριέται μόνο σε ρόλους, αλλά και σε μια στάση ζωής που τίμησε την τέχνη και τους ανθρώπους της.