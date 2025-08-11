Μουσική αγαλλίαση κάτω από τον έναστρο ουρανό

Με εξαιρετική επιτυχία συνεχίζεται και αυτή τη χρονιά το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Ο πετυχημένος θεσμός, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από κοινό και καλλιτέχνες εδώ και δύο δεκαετίες, μετατρέπει αγαπημένους υπαίθριους χώρους σε τόπους καλλιτεχνικής εμπειρίας και μουσικής αγαλλίασης, όπως την αυλή του Ναού Σωτήρος, την παραλία της Αύρας και το πέτρινο Μικρό Θέατρο της Παχειοράχης.

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Ελενας Χούντα το φετινό πρόγραμμα (έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 24/8) ισορροπεί ανάμεσα σε καταξιωμένες παρουσίες και νέες φωνές περιλαμβάνοντας κορυφαίους σολίστ, αφιερώματα, νεανικά σύνολα. Το φινάλε θα γίνει με τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά και της Θεοδώρας Μπάκα, ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Ελληνες μουσουργούς με ειδική μνεία στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Αγγελος Λιακάκης

Λευκή Καρποδίνη

Απόψε (Δευτέρα 11/8) στην Αυλή Ναού Σωτήρος διοργανώνεται βραδιά μουσικής δωματίου, ένα αφιέρωμα στον Maurice Ravel για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη. Λευκή Καρποδίνη (πιάνο), Αγγελος Λιακάκης (τσέλο), Κώστας Παναγιωτίδης (βιολί). Special guest: Nτόρα Μπακοπούλου (πιάνο).

Στον ίδιο χώρο τις επόμενες μέρες:

Τετάρτη 13/8

Βραδιά μουσικής δωματίου. Κουαρτέτο AΕΝΑΟΝ, Πόπη Μαλαπάνη (πιάνο), Ηλίας Σδούκος (βιόλα). Εργα Γκρανάδος, Μανουέλ ντε Φάγια, Εντουαρντ Ελγκαρ και Χοακίν Τουρίνα.

Δευτέρα 18/8

Αφιέρωμα στο μιούζικαλ

Επιμέλεια: Ελενα Χούντα

Από τον δυναμισμό του «Phantom of the Opera» και τη συγκίνηση του «Les Misérables» μέχρι τη χαρά τού «Mamma Mia», τη νοσταλγία του «Singin’ in the rain» και τη μαγεία της Disney και του «The Greatest Showman». Νέα ταλέντα του χώρου του μουσικού θεάτρου ενώνουν τις φωνές και τη μοναδική τους ενέργεια, υπό την καθοδήγηση της Ελενας Χούντα, με φλόγα, φρεσκάδα και πάθος. Υπόσχονται να χαρίσουν μια εντυπωσιακή και δυναμική μουσική βραδιά. Μαριαλένα Καλή, Νικόλας Ξανθόπουλος, Αχιλλέας Μπελέρης, Κάρμεν Λέμες, Αλεξ Κατσίκης, Χριστίνα Ορφανάκου (τραγούδι), Ελενα Χούντα (πιάνο-παραγωγή).

Πέμπτη 21/8

Fortuna Trio και Lilly Maisky (πιάνο)

Βραδιά μουσικής δωματίου αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τον θάνατο του Νμίτρι Σοστακόβιτς. Guest star η διεθνώς καταξιωμένη και αγαπημένη καλεσμένη του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, Lily Maisky.

Παχειοράχη - Μικρό Θέατρο Ι. Μολφέση

Παρασκευή 22/8

Fresco Quartet & Λουκία Λουκάκη

Με αφετηρία τους τη Βιέννη το Fresco Quartet και η διακεκριμένη τσελίστρια Λουκία Λουκάκη θα παρουσιάσουν έργα μουσικής δωματίου με κορωνίδα το κουιντέτο του Φραντς Σούμπερτ με δύο τσέλα.

Παραλία Αύρας

Μανώλης Μητσιάς

Κυριακή 24/8

Μεγάλη καταληκτική συναυλία

Μανώλης Μητσιάς, Θεοδώρα Μπάκα, Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο), Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι).

● Για πρώτη φορά φέτος η αγορά των εισιτηρίων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Ticket Services, ενώ παραμένει διαθέσιμη η προπώληση από το ζαχαροπλαστείο «Αιάκειον», όπως και η πώληση εισιτηρίων στην είσοδο του εκάστοτε χώρου μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε συναυλίας. Ανανεωμένη πλήρως είναι πλέον και η ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.musicfestivalaegina.com που προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους χώρους και τους καλλιτέχνες.