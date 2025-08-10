«Έφυγε» η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Σε παραλία των Φούρνων Κορσεών έφυγε σήμερα από τη ζωή η ηθοποιός Σοφία Σοφία. Ήταν 77 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες, πέθανε ενώ κολυμπούσε. Έπαιξε σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, ενώ ήταν και καθηγήτρια υποκριτικής και σεναριογράφος.

Γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1947 στον Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εν συνεχεία συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες Θεατρικές Σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…».