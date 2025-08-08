Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
30°C
31.2° 29.5°
4 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.2° 29.3°
3 BF
40%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
48%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
37%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
33%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
46%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.5° 28.5°
2 BF
38%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.6°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 28.2°
4 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.7°
2 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
1 BF
51%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
30.8° 30.4°
3 BF
68%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 30.0°
3 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
3 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
38%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
25.1° 25.1°
2 BF
42%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
lex -irene jacomb
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Λεξ και Ιρέν Ζακόμπ στην Κεφαλονιά

ART - ΝΕΑ
Νόρα Ράλλη

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα που φέρνει στο νησί καλλιτέχνες πρώτης γραμμής και ενδιαφέρουσες δράσεις που μαζί με τις ταινίες που θα διαγωνιστούν συνθέτουν ένα φεστιβάλ με προσδοκίες

Γίνεται κάθε χρόνο, ωστόσο φέτος θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» στην Κεφαλονιά (24-31/8): η Ιρέν Ζακόμπ επίσημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ και ο ΛΕΞ θα είναι στην κριτική επιτροπή! Μάλιστα, η μούσα του σπουδαίου Πολωνού δημιουργού Κριστόφ Κισλόφσκι, αλλά και του Θόδωρου Αγγελόπουλου, θα είναι παρούσα όλες τις μέρες της διοργάνωσης και φυσικά και στις 27/8 που θα γίνει η προβολή της ταινίας «Η διπλή ζωή της Βερόνικα» στην οποία πρωταγωνιστεί, ώστε να συνομιλήσει με το κοινό.

Και αν η παρουσία της Ζακόμπ είναι κάτι το εξαιρετικά ευχάριστο, ούτως ή άλλως δεν έχει έρθει παρά ελάχιστες φορές στην Ελλάδα (τελευταία φορά ως επίσημη καλεσμένη ήταν για την πρεμιέρα της ταινίας του Θ. Αγγελόπουλου «Η σκόνη του χρόνου»), αυτό που δεν περιμέναμε ήταν η παρουσία του ΛΕΞ ως μέλους της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ. Ο δημοφιλέστατος τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα απονείμει και τα βραβεία της 4ης διοργάνωσης στην καλύτερη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Μάλιστα, μία μέρα πριν από το τέλος της διοργάνωσης, στις 30/8, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα», με τον ΛΕΞ να παρουσιάζει στους θεατές το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία. Παρόντες θα είναι και η Μαρία Κεχαγιόγλου και ο Γιάννης Αναστασάκης που πρωταγωνιστούν στο φιλμ και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των θεατών. Λίγες μέρες νωρίτερα (27/8), οι δύο ηθοποιοί θα δώσουν masterclass με θέμα «Δουλεύοντας ως ηθοποιός στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη», ενώ στις 29/8 το δικό του masterclass θα δώσει και ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, ο οποίος θα παρουσιάσει επιλεγμένες ταινίες του («Ακροβάτες του κήπου», «Νήsos» κ.ά.).

Ιδιαίτερη θα είναι και η παρουσία του Αργύρη Μπακιρτζή και των Χειμερινών Κολυμβητών, καθώς θα κλείσουν με συναυλία τους τη διοργάνωση, αλλά θα προβληθεί και η ταινία του Σταύρου Τσιώλη «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε» παρουσία του Αργ. Μπακιρτζή που είναι από τους πρωταγωνιστές του φιλμ. Επιπλέον, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει έκθεση ειδικών εφέ (SFX) και masterclass (25-26/8) των αδερφών Αλαχούζου, έκθεση με σχέδια, σκίτσα και κοστούμια του Γιώργου Πάτσα, έκθεση κόμικς του Αντώνη Βαβαγιάννη (Κουραφέλκυθρα), προβολή της ταινίας «To εργαστήριο του Δρος Καλιγκάρι» με ζωντανή μουσική από τον Νίκο Βελιώτη (24/8) και το ρεσιτάλ κιθάρας «Ο κινηματογραφικός Θεοδωράκης» από τον Κωνσταντίνο Μανωλκίδη (31/8). Ο Λευτέρης Λαμπράκης θα παρουσιάσει τις εκθέσεις αφίσας του ΕΟΤ και ιστορικών αντικειμένων του κινηματογράφου από το αρχείο του, στις 24/8, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Λεξ και Ιρέν Ζακόμπ στην Κεφαλονιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual