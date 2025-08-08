Λεξ και Ιρέν Ζακόμπ στην Κεφαλονιά

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα που φέρνει στο νησί καλλιτέχνες πρώτης γραμμής και ενδιαφέρουσες δράσεις που μαζί με τις ταινίες που θα διαγωνιστούν συνθέτουν ένα φεστιβάλ με προσδοκίες

Γίνεται κάθε χρόνο, ωστόσο φέτος θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» στην Κεφαλονιά (24-31/8): η Ιρέν Ζακόμπ επίσημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ και ο ΛΕΞ θα είναι στην κριτική επιτροπή! Μάλιστα, η μούσα του σπουδαίου Πολωνού δημιουργού Κριστόφ Κισλόφσκι, αλλά και του Θόδωρου Αγγελόπουλου, θα είναι παρούσα όλες τις μέρες της διοργάνωσης και φυσικά και στις 27/8 που θα γίνει η προβολή της ταινίας «Η διπλή ζωή της Βερόνικα» στην οποία πρωταγωνιστεί, ώστε να συνομιλήσει με το κοινό.

Και αν η παρουσία της Ζακόμπ είναι κάτι το εξαιρετικά ευχάριστο, ούτως ή άλλως δεν έχει έρθει παρά ελάχιστες φορές στην Ελλάδα (τελευταία φορά ως επίσημη καλεσμένη ήταν για την πρεμιέρα της ταινίας του Θ. Αγγελόπουλου «Η σκόνη του χρόνου»), αυτό που δεν περιμέναμε ήταν η παρουσία του ΛΕΞ ως μέλους της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ. Ο δημοφιλέστατος τραγουδιστής και τραγουδοποιός θα απονείμει και τα βραβεία της 4ης διοργάνωσης στην καλύτερη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Μάλιστα, μία μέρα πριν από το τέλος της διοργάνωσης, στις 30/8, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα», με τον ΛΕΞ να παρουσιάζει στους θεατές το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία. Παρόντες θα είναι και η Μαρία Κεχαγιόγλου και ο Γιάννης Αναστασάκης που πρωταγωνιστούν στο φιλμ και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των θεατών. Λίγες μέρες νωρίτερα (27/8), οι δύο ηθοποιοί θα δώσουν masterclass με θέμα «Δουλεύοντας ως ηθοποιός στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη», ενώ στις 29/8 το δικό του masterclass θα δώσει και ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, ο οποίος θα παρουσιάσει επιλεγμένες ταινίες του («Ακροβάτες του κήπου», «Νήsos» κ.ά.).

Ιδιαίτερη θα είναι και η παρουσία του Αργύρη Μπακιρτζή και των Χειμερινών Κολυμβητών, καθώς θα κλείσουν με συναυλία τους τη διοργάνωση, αλλά θα προβληθεί και η ταινία του Σταύρου Τσιώλη «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε» παρουσία του Αργ. Μπακιρτζή που είναι από τους πρωταγωνιστές του φιλμ. Επιπλέον, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει έκθεση ειδικών εφέ (SFX) και masterclass (25-26/8) των αδερφών Αλαχούζου, έκθεση με σχέδια, σκίτσα και κοστούμια του Γιώργου Πάτσα, έκθεση κόμικς του Αντώνη Βαβαγιάννη (Κουραφέλκυθρα), προβολή της ταινίας «To εργαστήριο του Δρος Καλιγκάρι» με ζωντανή μουσική από τον Νίκο Βελιώτη (24/8) και το ρεσιτάλ κιθάρας «Ο κινηματογραφικός Θεοδωράκης» από τον Κωνσταντίνο Μανωλκίδη (31/8). Ο Λευτέρης Λαμπράκης θα παρουσιάσει τις εκθέσεις αφίσας του ΕΟΤ και ιστορικών αντικειμένων του κινηματογράφου από το αρχείο του, στις 24/8, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ.