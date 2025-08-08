Η ιστορία της πόλης και των κατοίκων αλλιώς

«Να, εδώ ήταν παραταγμένη η Χωροφυλακή και περνούσαμε εμείς, νεαροί τότε, μέσα στον φόβο, για να πάμε στη συναυλία. “Το ξέρει ο πατέρας σου;” με ρωτάει ένας· όλοι γνωστοί ήμασταν τότε στο χωριό. “Φυσικά και το ξέρει”, του λέω και τρυπώνω μέσα»: Ηταν το 1960, έξω από τον κινηματογράφο «Ορφέας», στη δυτική πλευρά της κεντρικής πλατείας Ηρώων της Ελευσίνας, εκεί όπου σήμερα στέκει το τοπικό υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης θα έδινε την πρώτη του λαϊκή συναυλία.
Την ιστορία μού διηγείται ο Γιώργος Παυλόπουλος όπως την έζησε, αλλά την ίδια στιγμή τον ακούω να μεταφέρει τα λόγια του Μίκη στο ηχητικό ντοκουμέντο, ένα από τα 24 που συνθέτουν βιωμένες στιγμές από την ιστορία των κατοίκων του τόπου. Πρόκειται για τον Αόρατο Χάρτη, το πρώτο... μυστήριο που εμπνεύστηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της «Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα» Μιχαήλ Μαρμαρινός πριν από πέντε χρόνια και παρέδωσε ως αντίδωρο σε αυτήν την πλούσια σε ιστορία και ιστορίες πόλη πριν από δύο μήνες, δύο χρόνια αφότου ολοκληρώθηκε η πολιτιστική πρωτεύουσα.
Το έργο, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη, ενεργοποιείται σκανάροντας τον κωδικό γρήγορης απόκρισης (QR code) στην όψη των μεταλλικών πλακιδίων που συναντά κανείς στα πεζοδρόμια της Ελευσίνας, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να αφουγκραστείς μικρές και μεγάλες ιστορίες.
Οπως; Προσωπικότητες και λαϊκοί ήρωες του τόπου, έθιμα που επιβίωσαν σε πείσμα του χρόνου, όπως ο χορός για παντρεμένες και στην αρβανίτικη εκδοχή του, ο φωτογράφος που διέσωσε στιγμιότυπα από την ιστορία της πόλης, το εικονοστάσι για τον 24χρονο εργάτη που εκτελέστηκε το ’44 για παραδειγματισμό, αλαφροΐσκιωτες φιγούρες όπως της Ερως που ερωτεύτηκε τον Ερολ Φλιν ή του παππού που πήγαινε τότε, παλιά -όταν στην πλατεία Ηρώων, εκτός από το μνημείο πεσόντων και την προτομή του Αισχύλου, υπήρχε και το άγαλμα του δικτάτορα Πάγκαλου- και τσακωνόταν μαζί του τα βράδια. Μπορείς ακόμη να ακούσεις τα λόγια της Αννας Σικελιανού για τον γάμο της με τον Αγγελο, όπου γεφυρώθηκε η ζωή τους «με τ’ αόρατα», ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, 17 Ιουνίου του 1940, εκεί, στην Αγέλαστο Πέτρα, όπου κάθισε η Δήμητρα να συλλογιστεί την κόρη της. Κι ακόμη εκεί, μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο όπου ο Σαββόπουλος τραγουδά και κινηματογραφείται από τον Λάκη Παπαστάθη, το 1976.
Ψίθυροι ιστορίας, αναμνήσεων και εμπειριών που ανήκουν στην πόλη και τους κατοίκους της ως αντίδωρο της φιλοξενίας είναι αυτό το εικαστικό, δραματικό και ταυτόχρονα ιστορικό έργο, η ψηφιακή πλατφόρμα Αόρατος Χάρτης -«The Invisible Map» που χωρίζεται σε τέσσερεις επιμέρους ενότητες: τον Αόρατο Χάρτη της μικροϊστορίας, το Persephone Walks που σε καθοδηγεί σε τοπόσημα όταν βρίσκεσαι στον χώρο της Ελευσίνας, έργα στον δημόσιο χώρο και κτίρια παρακαταθήκης.
«Χωρίς μνήμη δεν υπάρχει παρελθόν – και χωρίς παρελθόν δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός και προοπτική για το μέλλον. Σε μια πόλη όπως η Ελευσίνα, όπου η μνήμη είναι διάχυτη και πολυεπίπεδη, η ανάγκη της ανάκλησής της είναι σχεδόν επιτακτική.
Θεωρώ εξαιρετικά γοητευτικό το να περιηγείται κανείς στον αστικό ιστό και να συναντά σημεία που μαρτυρούν “Εδώ συνέβη κάτι”. Αυτά τα σημεία αποτελούν, ουσιαστικά, δημόσια ίχνη μιας βαθιά προσωπικής ιστορίας» είναι τα λόγια με τα οποία παρουσίασε το έργο ο κ. Μαρμαρινός, λίγο προτού ανεβάσει τον «Ξένο» στην Επίδαυρο και αναλάβει το τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Αυτή η βουτιά στην κοινή συλλογική μνήμη βασίστηκε σε μεγάλο μέρος στο έργο τοπικών ιστοριοδιφών και συλλεκτών που διέσωσαν μνήμες, ανθρώπινες ιστορίες αλλά και σπάνιο αρχειακό υλικό, όπως επισήμανε η κ. Κουτσουδάκη.
Ο κύριος Γιώργος, με τον οποίο περπατήσαμε μέρος του αόρατου χάρτη, μαζί με τον κ. Κώστα Λυκίδη είναι από τους κατοίκους που άνοιξαν τα αρχεία τους και μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους. «Σήμερα, δυο χρόνια μετά, τι απέμεινε και τι θα απογίνουν όσα έμειναν παρακαταθήκη στην πόλη;» είναι η αγωνία που μοιράζονται μαζί μας.
Δύο αποσπάσματα από τις ιστορίες του έργου:
● Για την πρώτη λαϊκή συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη
«[…] Σιγά σιγά άρχισαν να απαγορεύουν τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο. Μετά με κόβανε από τα τζουκ μποξ. Πού ν’ ακούσει τα τραγούδια μου ο κόσμος; Τότε συνέλαβα την ιδέα να κάνω μια λαϊκή ορχήστρα και να δίνω λαϊκές συναυλίες. Και λαϊκή συναυλία τι είναι; Είναι μία πράξη ζωής, μια πράξη ιδεολογίας. Σάρκα από τη σάρκα σου. Και πού ξεκινάω και κάνω την πρώτη συναυλία; Στην Ελευσίνα. Στην αρχή δεν διηύθυνα. Καθόμουν και κοίταζα το κοινό συμβολικά μαζί με τους ποιητές, τον Λειβαδίτη, τον Χριστοδούλου, τον τραγουδιστή μου, τον Μπιθικώτση, και ηθοποιούς όπως η Ειρήνη Παπά και η Αλέκα Παΐζη.
Ετσι ξεκινήσαμε. Σε έναν θερινό κινηματογράφο. Την ημέρα της συναυλίας τον είχε ζώσει η αστυνομία και δεν άφηνε να μπει ο κόσμος. Ομως το κοινό έσπασε τον κλοιό και μπήκε. Εγώ και οι μουσικοί καθόμασταν στη σειρά, ένας ένας, μπροστά από το πανί του κινηματογράφου. Κοιτάζαμε τον κόσμο στα μάτια. Με μια μου κίνηση άρχισε η μουσική, μετά ο Μπιθικώτσης και ακολούθησαν ο ποιητής και οι ηθοποιοί. Εκείνη τη στιγμή ζούσα μία υπέρβαση. Ολες οι σκιές των Ελευσίνιων Μυστηρίων ήταν μπροστά μου. Ημουν “μεταλλαγμένος” κι αυτό ο κόσμος το καταλάβαινε, γιατί ζούσε κι αυτός μια υπερβατική εμπειρία. Υπήρχε μια μέθεξη που μας μεθούσε». Στη θέση του κτιρίου που στεγάζει σήμερα την Εθνική Τράπεζα βρισκόταν για δεκαετίες ο κινηματογράφος «Ορφεύς». Το 1960 εδώ έδωσε την πρώτη του λαϊκή συναυλία ο Μίκης Θεοδωράκης.
● Για τη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου
«31 Μαΐου 1976, ο Διονύσης Σαββόπουλος και το συγκρότημά του δίνουν συναυλία στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, την τελευταία τους πριν το καλοκαίρι. Εχει διαδοθεί ότι θα ακουστούν καινούργια κομμάτια του. Οπως αναφέρει ο αφηγητής στο ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη, που ακολουθεί τον δημιουργό στις πρόβες και τη συναυλία, “ήταν η εποχή αμέσως μετά τη μεταπολίτευση που η ιδέα της πολιτιστικής αποκέντρωσης χαρακτηριζόταν από ευγένεια και φρεσκάδα...”. Η είσοδος είναι δωρεάν γιατί, όπως έχει πει ο ίδιος ο Σαββόπουλος στον δημοσιογράφο Χαρδαβέλλα, “δε μειώνεται η συμμετοχή κοινού και καλλιτέχνη από κανένα είδος ιδιοτέλειας” και πως “είναι μια γιορτή που σου δίνει τη δυνατότητα να μην αισθάνεσαι εργαζόμενος, υπάλληλος”.
Μάλιστα η συνέντευξη δημοσιεύεται την επόμενη μέρα με τίτλο “Η έμπνευση δεν έρχεται μέσα στο σπίτι”. Καθώς πέφτει το βραδάκι, από τις οδούς Περσεφόνης, Πλούτωνος και Δήμητρος έρχονται σε μικρές ομάδες στον χώρο της συναυλίας κάτοικοι της περιοχής. Ανάμεσά τους και κάποιοι Αθηναίοι, που έφτασαν στην Ελευσίνα για να ακούσουν τα καινούργια τραγούδια. Η συναυλία ανοίγει με το τραγούδι “Αγγελος, Εξάγγελος”, που είναι διασκευή τραγουδιού του Bob Dylan. Για πρώτη φορά σε ζωντανή εκτέλεση ακούγεται το τραγούδι “Γεννήθηκα στη Σαλονίκη”. Εικοσιένα χρόνια αργότερα ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ανοίξει το Φεστιβάλ Αισχυλείων το 1997, με μια μεγάλη συναυλία, όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι: Νίκος Πορτοκάλογλου, Σωτηρία Λεονάρδου, Λουδοβίκος των Ανωγείων».
Ψηφιακή επίσκεψη στο https://eleusis2023.athenarc.gr/im/web/el/home
