Δεκαεννιά δημιουργοί για έναν και ένας για όλους

Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι (23 Οκτωβρίου 1925, Ξάνθη-15 Ιουνίου 1994, Αθήνα) όπως συμπληρώνονται ακριβώς σήμερα, είπαμε αυτή τη φορά να μην απευθυνθούμε σε ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνδέθηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του -όπως άλλωστε είχαμε κάνει πέρυσι για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του- αλλά να επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τι «πέρασε» από το έργο και την προσωπικότητά του στις νεότερες γενιές, ποια δική του φωλιά νερού (για να παραφράσουμε τον Αναγνωστάκη) συντηρήθηκε μέσα στις φλόγες, τι διασώθηκε από το χατζιδακικό μέλος και πνεύμα στην καθημερινότητα ανθρώπων γεννημένων από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80, αλλά και πιο μετά.
Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε νέους καλλιτέχνες από όλους τους χώρους, με διαφορετικές πορείες, καταγωγή και βιώματα. Και πόσο ωραία έκπληξη ήταν ότι όλοι θέλησαν να απαντήσουν, αλλά και ότι για όλους ο Χατζιδάκις έχει έναν ή και πολλούς λόγους να έχει θέση στη ζωή τους...
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας