Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
hatzidakis nicopolis 1987
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δεκαεννιά δημιουργοί για έναν και ένας για όλους

ΤΕΧΝΕΣ
Νόρα Ράλλη, Παρή Σπίνου, Ιωάννα Σωτήρχου, Βασιλική Τζεβελέκου, Ναταλί Χατζηαντωνίου
Γι’ αυτή την ιδιαίτερη επέτειο, που θα μπορούσε ωστόσο να επισημαίνει και την όλο και μεγαλύτερη χρονική απόσταση από τον κορυφαίο συνθέτη και τη «νεότητα» του ύφους και του ήθους του, νέοι καλλιτέχνες, γεννημένοι όλοι από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80 και μετά, που δεν τον είδαν στην ακμή του ή δεν τον είδαν και καθόλου, παρά μόνο κληρονόμησαν τον απόηχο, αποδεικνύουν με ό,τι λένε στην «Εφ.Συν.» ότι καμιά φορά η αθανασία χαρίζει νερό απ’ του κήπου της τη βρύση στους ποιητές.

Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι (23 Οκτωβρίου 1925, Ξάνθη-15 Ιουνίου 1994, Αθήνα) όπως συμπληρώνονται ακριβώς σήμερα, είπαμε αυτή τη φορά να μην απευθυνθούμε σε ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνδέθηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του -όπως άλλωστε είχαμε κάνει πέρυσι για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του- αλλά να επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τι «πέρασε» από το έργο και την προσωπικότητά του στις νεότερες γενιές, ποια δική του φωλιά νερού (για να παραφράσουμε τον Αναγνωστάκη) συντηρήθηκε μέσα στις φλόγες, τι διασώθηκε από το χατζιδακικό μέλος και πνεύμα στην καθημερινότητα ανθρώπων γεννημένων από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ’80, αλλά και πιο μετά.

Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε νέους καλλιτέχνες από όλους τους χώρους, με διαφορετικές πορείες, καταγωγή και βιώματα. Και πόσο ωραία έκπληξη ήταν ότι όλοι θέλησαν να απαντήσουν, αλλά και ότι για όλους ο Χατζιδάκις έχει έναν ή και πολλούς λόγους να έχει θέση στη ζωή τους...

 

 

Δεκαεννιά δημιουργοί για έναν και ένας για όλους

