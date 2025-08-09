Άνοιξαν οι αρχαιολογικοί χώροι για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα πολιτιστικό ορόσημο του ελληνικού καλοκαιριού, προσφέροντας στο κοινό την εμπειρία της τέχνης, της ιστορίας και της φύσης σε ένα μαγευτικό νυχτερινό σκηνικό.

Το καθιερωμένο πλέον έθιμο της λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων ως ανοιχτών προς το κοινό για την Πανσέληνο του Αυγούστου, εφήρμοσε και φέτος το υπουργείο Πολιτισμού, τη νύχτα Σαββάτου 9 προς Κυριακή 10 Αυγούστου. Σε 114 σημεία ανά την επικράτεια —από αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία έως μουσεία— οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το φεγγάρι σε ένα μοναδικό πολιτιστικό περιβάλλον. Η είσοδος ήταν ελεύθερη σε 44 από αυτούς τους χώρους, ενώ σε 71 περιπτώσεις έχουν προγραμματιστεί ειδικές εκδηλώσεις. Η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», έκανε την εμφάνισή της και χάρισε ένα μοναδικό θέαμα.

Υπουργείο Πολιτισμού

Το πρόγραμμα, που εκτείνεται από τις 8 έως και τις 13 Αυγούστου, περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις: μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις αρχαίων μύθων, ξεναγήσεις, παρατηρήσεις του έναστρου ουρανού και χορευτικά δρώμενα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με τη συνεργασία τοπικών φορέων και συλλόγων. Εδώ μπορούμε να διαβάσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.