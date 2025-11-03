Τι καταλαβαίνετε κι εσείς από την Μαρία Καρυστιανού;

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο Μαρία Καρυστιανού ήταν αυτό που μας πέρασε. Ιδίως η Κυριακή για να είμαι πιο ακριβής. Καταρχάς ήταν το podcast μας, οι «Ανάγωγες Κουβέντες» με τον Τάσο Παππά. Είχαμε καλεσμένη την κ. Καρυστιανού και μας είπε πολλά.

Να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον. Σας δίνω εδώ 5 σημεία από τα λεγόμενά της που αφορούν τα πολιτικά. Ιδού:

Είχα απογοητευτεί πλήρως τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούσα να βρω κάτι που να με εκφράζει για να το ψηφίσω. Είχα φτάσει στο σημείο να μη θέλω να πάω στις εκλογές, ενώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Όχι, δεν τον έχω ψηφίσει τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είμαι ούτε στο κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα. Θα βγουν πολλοί μπροστά, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο; Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Αναγκαστικά θα βγει κάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πάντα γίνεται έτσι, όταν φτάσει δηλαδή στο τέρμα. Πάντα υπάρχει η λύση η οποία θα αναδυθεί για να σωθούμε όλοι μας. Βασικά το βλέπω ότι αυτό δημιουργείται ήδη. Πρέπει να βγει κάτι μέσα από την κοινωνία για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα βγει θα είναι όχι μονάχα καθαρό, αλλά θα καθοδηγείται ακριβώς από την επιθυμία να προασπίζεται το γενικό καλό. Μένω με το βλέμμα στραμμένο προς αυτό το καινούργιο που έχει ξεκινήσει ήδη να δημιουργείται. Θεωρώ ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και η κοινωνική αφύπνιση πάρει σάρκα και οστά όπως λέτε, θα βγάλει τον ηγέτη της. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Εγώ σίγουρα δεν το έχω βάλει στο μυαλό μου αυτό το πράγμα.

Πιστεύει, επίσης, η κ. Καρυστιανού ότι δεν θα καταφέρουν να κουκουλώσουν την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών όπως έχουν κάνει με πόσα άλλα: «Πιστεύω ότι έχουν προσπαθήσει τα μάλα να τα κουκουλώσουν, αλλά έχουμε κάνει και εμείς τόσα πολλά που θα τα βγάλουμε όλα, θα βγουν τελικά όλα, Θα μάθουμε την αλήθεια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η αλήθεια θα βγει και θα τα μάθουμε όλα. Είμαι σίγουρη για αυτό».

Πριν σας πω τι πιστεύω για την Μαρία Καρυστιανού να σας πως και τι άλλο συνέβη χθες με τον Νίκο Καραχάλιο, που ανέβασε δύο tweet για ένα νέο κίνημα που ξεκινάει, το «Κύμα».

Έγραψε, συγκεκριμένα: «Η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο Κ μας ΚΑΛΕΣΕ να αυτενεργήσουμε. Εμείς – οι απλοί πολίτες – νοιαζόμαστε + αποκρινόμαστε». Ο κ. Καραχάλιος βρίσκεται σε επαφή με την κ. Καρυστιανού και όλοι υπέθεσαν πως αυτό το «Κύμα» αφορά πρωτίστως την κ. Καρυστιανού.

Η ίδια όμως βγήκε και όχι μόνο το διέψευσε αλλά και το «έκαψε» εν τη γενέσει του: «Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα. Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο! Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα».

Η αλήθεια είναι ότι πρώτος το έβγαλε το θέμα ο Κώστας Σαββόπουλος στο Tvxs το Σάββατο βράδυ για το αρχικό «Κ» που ανέβασε ο Νίκος Καραχάλιος και το οποίο συνδέθηκε αυτόματα με την Μαρία Καρυστιανού. Ήξερε τι έγραφε ο Κώστας εννοείται, είχε κάνει ρεπορτάζ πιο πριν.

Ο Νίκος Καραχάλιος επανήλθε την Κυριακή βράδυ, μετά το μεγαλοπρεπές άδειασμα της Καρυστιανού, προσθέτοντας το εξής: «ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ! Δεν είπε κανείς ότι ΤΟ ΚΥΜΑ είναι κόμμα, πόσο μάλλον "το κόμμα της Καρυστιανού". Οποιος το αναφέρει προβάλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του, είτε την κακόβουλη ταύτισή της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ίδια συνεχώς!».

Προφανώς επήλθε κάποιου είδους ρήξη μεταξύ τους. Όπως και να έχει αυτό το «Κύμα» πάει πλέον, έσβησε. Ένα «Κύμα» που δημιουργεί και κακούς συνειρμούς διότι υπήρχε ένα πείραμα που οδηγούσε σε φιλοναζιστικά αποτελέσματα.

Μιλώντας με την Μαρία Καρυστιανού και διαβάζοντας τις παρεμβάσεις της καταλαβαίνεις ότι η ίδια επιθυμεί διακαώς να φτιαχτεί κάτι καινούργιο που θα σαρώσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάτι καινούργιο που δεν θα έχει την παραμικρή σχέση με το παλιό πολιτικό σύστημα. Και σε αυτό το παλιό εντάσσει και τον Αλέξη Τσίπρα όπως θα ακούσατε στο podcast, το λέει ξεκάθαρα. Θέλει κάτι καινούργιο στο οποίο φυσικά και θα συμμετέχει χωρίς όμως, πιστεύω, να (θέλει να) είναι αυτή η αρχηγός. Τουλάχιστον επί του παρόντος.