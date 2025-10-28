Πώς, αλήθεια, έγινε η επίθεση στον Μάκη Βορίδη;

Τα μόνα που έχουμε είναι οι δηλώσεις του πρώην υπουργού, του κυβερνητικού εκπροσώπου και των φιλικών δημοσιογράφων για την Άκρα Αριστερά...

Απορία την έχω και την καταθέτω, χωρίς να αμφισβητήσω τίποτε. Αλλά με «τρώει». Σχετικά με την επίθεση που έκαναν 50-60 άτομα στον Μάκη Βορίδη, βράδυ Σαββάτου, σε εστιατόριο, σχεδόν στο κέντρο του Ηρακλείου, λίγο πιο πέρα.

Επίθεση από 50-60 άτομα και δεν έχω (έχουμε) δει ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένα βίντεο. Και καλά η δημοσιότητα, ας την αφήσουμε στην άκρη. Αν και τίποτε δεν μένει κρυφό πλέον που όλοι κυκλοφορούμε με μία κάμερα κινητού στο χέρι. Η αστυνομία όμως τι κάνει; Έχουμε επίθεση από 50-60 άτομα και δεν υπάρχει, αν δεν μας διαφεύγει κάτι, ούτε μία σύλληψη, ούτε μία προσαγωγή;

Συγγνώμη αλλά απορώ: μαζεύτηκαν τόσα πολλοί οργανωμένοι, περπάτησαν στο Ηράκλειο, έβαλαν κουκούλες, πήγαν και πέταξαν αυγά, αναστάτωσαν ένα ολόκληρο μαγαζί, πιθανότατα και τα γειτονικά μαγαζιά, αλλά δεν κυκλοφορεί ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένα βιντεάκι;

Τα μόνα που βλέπουμε είναι πλάνα από το εστιατόριο μετά κι ένα ενσταντανέ από μία κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον Μάκη Βορίδη όρθιο, με το σακάκι στο χέρι.

Επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητώ τίποτε, απλώς αναρωτιέμαι. Και δεν λέω ότι δεν έγινε επίθεση, αλλά από ποιους έγινε και για ποιο λόγο; Του φώναζαν παράδειγμα του Βορίδη για την ακροδεξιά ή του έλεγαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τίποτε από αυτά δεν έχει βγει στη δημοσιότητα και είναι πραγματικά περίεργο.

Τα μόνα που έχουμε είναι οι δηλώσεις του πρώην υπουργού, του κυβερνητικού εκπροσώπου και των φιλικών δημοσιογράφων για την Άκρα Αριστερά...

Οκ, εντάξει. Αλλά απόδειξη καμία.