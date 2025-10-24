Αθήνα, 23°C
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
dendias - doukas
eurokinissi

Δένδιας και Δούκας κάνουν γιο-γιο το Μαξίμου

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτρης Κανελλόπουλος

Κυκλοφορεί στη δημοσιογραφική πιάτσα ότι Νίκος Δένδιας και Χάρης Δούκας σαν να τα 'χουν βρει, σαν να τα ΄χουν συμφωνήσει, και κάνουν κάζο στο Μαξίμου. Δεν το ξέρω. Από κοινού ή χώρια πάντως, μοιάζουν σαν να παίζουν γιο-γιο το Μαξίμου για την χουντική αλλά και συνάμα γελοία τροπολογία του για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Μία τροπολογία που τι κάνει στην ουσία; Το εξής φαιδρό: Ενώ όλη την πλατεία και τα πεζοδρόμια στο Σύνταγμα θα τα καθαρίζει ο Δήμος Αθηναίων, το χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη θα τον καθαρίζει ιδιωτική εταιρία που θα ορίσει το υπουργείο Άμυνας.

Εκτός αυτού όμως, συμβαίνει ένα ακόμα αστείο: έβαλε η κυβέρνηση τα ΜΑΤ να φυλούν το πεζοδρόμιο και το χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη όταν γίνονται διαδηλώσεις ώστε να μην ανεβαίνουν εκεί πάνω οι διαδηλωτές. Ποτέ δεν ανέβαιναν βέβαια οι διαδηλωτές αλλά δεν πειράζει, τα ΜΑΤ-γλάστρες έχουν εξωτική ομορφιά.

Χώρια το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανάγκασε την αστυνομία να προστατεύει τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών που είναι γραμμένα με μπογιά εκεί, ενώ στην πραγματικότητα θέλει να τα σβήσει.  

Επανέρχομαι στο αρχικό, ότι Δένδιας και Δούκας κάνουν κάζο στο Μαξίμου. Ο Βασίλης Σκουρής λέει στο Dnews ότι είδε ένα όνειρο, ότι μπορεί να «τα βρουν για την καθαριότητα ο Δένδιας με τον Δούκα», ότι ο Δούκας «πείθεται πως στη φροντίδα του μνημείου –που λέει η τροπολογία– δεν περιλαμβάνεται η καθαριότητα. Και την παίρνει πίσω την καθαριότητα. Και ο Δένδιας δεν κάνει πίσω». Βασίλη εγώ τα όνειρα τα πιστεύω να ξέρεις.

Κάπως έτσι λοιπόν μοιάζει όντως σαν οι δυο τους, Δένδιας και Δούκας ντε, να ρίχνουν άγριο δούλεμα στο Μαξίμου. Να προσθέσω, τέλος, και κάτι που έγραψε η Τζίνα Μοσχολιού η οποία το πάει λίιιιιγο παραπέρα: «Σε περίπτωση που δεν είναι αρκετά προφανές, Δούκας και Δένδιας παράλληλα (αλλά μαζί) σπάνε πλάκα με τα κενά που αφήνει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη κι η απροσεξία των δημόσιων δηλώσεων της κυβέρνησης».

Ο εμπνευστής της τροπολογίας παίρνει άριστα δέκα.  

