Το Ισραήλ, οι σοροί και ο σεβασμός των νεκρών

Υποκρισία των Ευρωπαίων και των ΗΠΑ. Αγνώριστοι οι σοροί των Παλαιστινίων από τα βασανιστήρια

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα: οι σοροί που επιστράφηκαν στους Παλαιστίνιους, ήταν τόσο ταλαιπωρημένοι, που δεν μπορούσαν καν να ταυτοποιηθούν λόγω έλλειψης ψυκτικών θαλάμων, όπου θα μπορούσαν να διατηρηθούν. Οι καταγγελίες είναι επαναλαμβανόμενες: οι περισσότερες σοροί ήταν δεμένοι πισθάγκωνα, με σημάδια στο λαιμό ή στους καρπούς. Οι νεκροψίες και οι νεκροτομές είναι αδύνατες, λόγω έλλειψης ιατροδικαστών και νοσοκομείων.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο, αλλά ποιος τους πιστεύει; Οι βαρβαρότητες των σιωνοναζί με βιασμούς κρατουμένων μέσα στις φυλακές και των στρατιωτών του IDF που μάθαιναν σκοποβολή επί των σωμάτων των Παλαιστινίων, εκτελώντας διαταγές ανωτέρων τους, πότε να πυροβολούν στο κεφάλι, πότε στο στήθος και πότε στα γεννητικά όργανα, ακόμα και παιδιών.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι ο όρος «γενοκτονία» είναι βαρύς, φέρουν ολοκληρωτικά την ευθύνη για τα αίσχη του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ακροδεξιών συμμάχων του.

Ο δε Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξοπλίζει συστηματικά το Ισραήλ, είναι συνένοχος και έχει επίσης βαμμένα τα χέρια του στο αίμα, των Παλαιστίνιων, ακόμα και των παιδιών.

Το διεθνές δίκαιο δεν είναι α λα καρτ ώστε Αμερικανοί και Ευρωπαίοι να το τηρούν όσον αφορά στην Ουκρανία, αλλά όχι στην περίπτωση της Παλαιστίνης.