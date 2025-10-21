Ο Μητσοτάκης «κανονικά» θα παραιτούσε τον Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας διαφοροποιήθηκε, όσο διαφοροποιήθηκε τέλος πάντων, βγάζοντας μία ανακοίνωση την ώρα ακριβώς που ο Κυριάκος Μητσοτάκης φώναζε μέσα στη Βουλή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, «λέτε να διαφωνεί ο Δένδιας με την τροπολογία που ο ίδιος υπογράφει;».

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν μας ερχόταν στην εφημερίδα η ανακοίνωση του Νίκου Δένδια, που μπορεί να μην ήταν εντελώς ξεκάθαρος αλλά σίγουρα έπαιρνε αποστάσεις από τον πρωθυπουργό. «Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε». Εμμέσως πλην σαφώς ο υπουργός μας λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών καθώς και στο άτυπο μνημείο που βρίσκεται μπροστά στη Βουλή.

Η αλήθεια είναι πως ο Νίκος Δένδιας είναι πολύ προσεκτικός στη δήλωσή του. Στην πραγματικότητα όμως σφάζει τον Μητσοτάκη με το βαμβάκι. Με τις διφορούμενες δηλώσεις του που έχουν και τη μία και την άλλη ανάγνωση, μοιάζει σαν να τον κοροϊδεύει. Παίζει με τις λέξεις μεν, αλλά παίζει κάνοντας μία δήλωση την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης έβγαζε λόγο στη Βουλή. Αντί να βρίσκεται και ο ίδιος ο κ. Δένδιας στη Βουλή, μιλώντας ή όχι, προτίμησε να απουσιάζει (μία απουσία με σημασία) και όχι μόνο αυτό, αλλά να εκδώσει ανακοίνωση ταυτόχρονα με την ομιλία του Μητσοτάκη. Σε αμφισβητώ χωρίς όμως να σου δίνω περιθώρια να με κατηγορήσεις ότι σε αμφισβητώ!

Ο κ. Μητσοτάκης τώρα έχει δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι να κρυφτεί και αυτός πίσω από τις λέξεις, να πάρει την ανάγνωση που τον βολεύει, και να μην κάνει τίποτε. Όλοι όμως θα ξέρουν και θα καταλαβαίνουν, φίλοι και αντίπαλοι, ότι δείλιασε μπροστά στον υπουργό του και έσκυψε το κεφάλι. Ήδη βλέπω διάφορους τίτλους στα site. «Ο "άφαντος" Δένδιας απαντά και "καρφώνει" τον Μητσοτάκη» ο δικός μας, στην efsyn.gr. «Δένδιας "αδειάζει" Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη» το Dnews. Ακόμα και η αμηχανία του Πρώτου Θέματος φανερώνει πολλά: «Δένδιας: Παρών σε εκδήλωση στη Μεγάλη Βρεταννία, απών από τη συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Η δήλωσή του».

Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτός που θα ακολουθούσε ένας κανονικός και με δύναμη πρωθυπουργός: θα ζητούσε την παραίτηση του υπουργού του.