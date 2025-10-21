Τι ρεντίκολο οι άνθρωποι

Δεν θα πω ότι είναι «τροπολογία χουντικής προέλευσης», που είναι. Ούτε ότι είναι αντιδημοκρατική τροπολογία, που είναι. Ούτε ότι είναι επικίνδυνη και τραμπικής έμπνευσης.



Όχι. Θα πω μόνο ότι είναι μία τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που τη φέρνει η κυβέρνηση εναντίον των συγγενών των νεκρών του εγκλήματος στα Τέμπη. Αυτοί είναι ο στόχος. Ο Ασλανίδης και ο Πλακιάς. Ο Παπαγγελής και ο Ρούτσι. Ολόκληρη κυβέρνηση κάθισε και έβγαλε τροπολογία εναντίον γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Τεμπών. Δεν είναι το πρώτο θα μου πείτε, έχει κάνει άπειρα για να συγκαλύψει τα Τέμπη οπότε η συγκεκριμένη τροπολογία είναι, σχεδόν, πταίσμα.



Ό,τι (άλλο) και να είναι πάντως η τροπολογία, όπως και να τη χαρακτηρίζει ο καθένας μας, σίγουρα είναι τροπολογία ρεντίκολο. Όπως ρεντίκολο δείχνει και αυτή η κυβέρνηση.



Και είναι μία τροπολογία που δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Αντιγράφω από τη Βίβιαν Ευθυμιοπούλου που το έγραψε στο Twitter και μου άρεσε πολύ: «Πρέπει να οργανώσουμε ακτιβισμούς στην Πλατεία Συντάγματος. Να πηγαίνει ένας ένας κρατώντας πλακάτ με την επιγραφή "Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης" και να μας συλλαμβάνουν. Ο καλύτερος τρόπος να καταργήσεις ένα κακό νόμο, έλεγε ο Μοντεσκιέ, είναι να τον εφαρμόσεις».