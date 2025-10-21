Αθήνα, 22°C
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Άγνωστος Στρατιώτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τι ρεντίκολο οι άνθρωποι

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτρης Κανελλόπουλος

Δεν θα πω ότι είναι «τροπολογία χουντικής προέλευσης», που είναι. Ούτε ότι είναι αντιδημοκρατική τροπολογία, που είναι. Ούτε ότι είναι επικίνδυνη και τραμπικής έμπνευσης.

Όχι. Θα πω μόνο ότι είναι μία τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που τη φέρνει η κυβέρνηση εναντίον των συγγενών των νεκρών του εγκλήματος στα Τέμπη. Αυτοί είναι ο στόχος. Ο Ασλανίδης και ο Πλακιάς. Ο Παπαγγελής και ο Ρούτσι. Ολόκληρη κυβέρνηση κάθισε και έβγαλε τροπολογία εναντίον γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Τεμπών. Δεν είναι το πρώτο θα μου πείτε, έχει κάνει άπειρα για να συγκαλύψει τα Τέμπη οπότε η συγκεκριμένη τροπολογία είναι, σχεδόν, πταίσμα.

Ό,τι (άλλο) και να είναι πάντως η τροπολογία, όπως και να τη χαρακτηρίζει ο καθένας μας, σίγουρα είναι τροπολογία ρεντίκολο. Όπως ρεντίκολο δείχνει και αυτή η κυβέρνηση.

Και είναι μία τροπολογία που δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Αντιγράφω από τη Βίβιαν Ευθυμιοπούλου που το έγραψε στο Twitter και μου άρεσε πολύ: «Πρέπει να οργανώσουμε ακτιβισμούς στην Πλατεία Συντάγματος. Να πηγαίνει ένας ένας κρατώντας πλακάτ με την επιγραφή "Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης" και να μας συλλαμβάνουν. Ο καλύτερος τρόπος να καταργήσεις ένα κακό νόμο, έλεγε ο Μοντεσκιέ, είναι να τον εφαρμόσεις».

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

