Ο Πούτιν ως κανονικότητα

Το κόκκινο χαλί που έστρωσε ο Τραμπ στην Αλάσκα για τον Πούτιν δεν μπορεί να μαζευτεί δυόμισι μήνες μετά στη συνάντηση κορυφής της Βουδαπέστης.

Η επιλογή της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας έχει και αυτή υψηλούς συμβολισμούς. Στη Βουδαπέστη χρειάστηκε να δοθούν σκληρές μάχες, όταν η ΕΣΣΔ αποφάσισε τον Νοέμβριο του 1956 να ανατρέψει την κυβέρνηση Νάγκι που είχε δηλώσει ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει το σοβιετικό μπλοκ.

Τριάντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση, το 1989, η Ουγγαρία ξήλωσε τα συρματοπλέγματα στα σύνορα με την Αυστρία, μια κίνηση που λίγους μήνες μετά οδήγησε στην κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος. Και το 1990 η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία συγκρότησαν την Ομάδα του Βίζεγκραντ με στόχο την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.

Σήμερα η Ουγγαρία και η Σλοβακία διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία ενώ όλα δείχνουν ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και η Τσεχία.

Η επιλογή της Βουδαπέστης για τη συνάντηση κορυφής Τραμπ - Πούτιν είναι από μόνη της μια έμπρακτη απαξίωση των σεναρίων εισβολής της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη.

Ο Τραμπ εδώ και σχεδόν έναν χρόνο είναι σταθερός στη θέση ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν είναι ο δικός του πόλεμος.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα ποια είναι η στάση που κρατά το βαθύ κράτος των ΗΠΑ στη διπλωματία των αιφνιδιαστικών ανατροπών του Τραμπ. Μέχρι τη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη θα φανεί αν Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο θα κατεβάσουν τους τόνους ή αν θα συγκρουστούν μετωπικά με τον Λευκό Οίκο.

Σε κάθε περίπτωση η Ιστορία κάνει περίεργους κύκλους. Στις αρχές του 2014 οι υπουργοί Εξωτερικών της Πολωνίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας ύστερα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις στο Κίεβο διαμόρφωσαν μια συμβιβαστική φόρμουλα που έγινε αποδεκτή και από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση.

Τη συμφωνία τορπίλισαν οι ΗΠΑ με ωμή παρέμβαση της αρμόδιας υφυπουργού Εξωτερικών, Νούλαντ. Οσοι πίστεψαν ότι ο Πούτιν θα έχει την τύχη του Μιλόσεβιτς, είχαν μάλλον ξεχάσει ότι η Ρωσία έχει 5.000 πυρηνικές κεφαλές.