Ο πορθητής της Δαμασκού

Τα θερμά λόγια του Τραμπ για τον Ερντογάν δεν εξηγούνται από τον παρορμητικό και απρόβλεπτο χαρακτήρα του ενοίκου του Λευκού Οίκου, ούτε από τον θαυμασμό του για τους αυταρχικούς ηγέτες. Ο Ερντογάν πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια ανατροπής του Ασαντ από την άνοιξη του 2011 μέχρι την είσοδο των ανακυκλωμένων τζιχαντιστών του Γκολάνι στη Δαμασκό στα τέλη του 2024.

Η ανατροπή του καθεστώτος Ασαντ τερμάτισε την επικυριαρχία του Ιράν στη Συρία και στον Λίβανο και άλλαξε πλήρως τα δεδομένα της ασφάλειας του Ισραήλ. Εξαντλημένες από τη σύγκρουση της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο, οι φιλοϊρανικές δυνάμεις στη Συρία παρακολούθησαν σαν θεατές την προέλαση-παρέλαση των τζιχαντιστών που συντηρούσε η Αγκυρα στην περιοχή Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, οι οποίοι σε δέκα μέρες είχαν φτάσει στη Δαμασκό. Χωρίς τη στήριξη της Τουρκίας και του Κατάρ στους τζιχαντιστές, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία θα είχε τελειώσει πολύ πιο νωρίς με τη νίκη του Ασαντ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2012 συνήλθε διάσκεψη στο Μαρακές του Μαρόκου για την επόμενη μέρα στη Δαμασκό, καθώς όλοι προεξοφλούσαν την κατάρρευση του καθεστώτος Ασαντ. Εκπληκτοι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ διαπίστωναν ότι ο πρωταγωνιστής της διάσκεψης δεν ήταν άλλος από τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Νταβούτογλου, ο οποίος είχε επισκιάσει τον Γάλλο ομόλογό του Φαμπιούς και τον υπ’ αριθμόν 2 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μπερνς. Μέσα σε δέκα μέρες η Τουρκία του Ερντογάν άλλαξε τους συσχετισμούς στη Μέση Ανατολή και άνοιξε τον δρόμο για την ήττα του Ιράν πριν δύο μήνες.

Οι εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας θα σκιασθούν από τη σύγκρουση Ισραήλ - Τουρκίας για τον έλεγχο της Συρίας, με τον Τραμπ να καλείται να μεσολαβήσει μεταξύ δύο συμμάχων των ΗΠΑ χωρών. Πέραν της Συρίας, ο Τραμπ θα προωθήσει μια συμπεριληπτική στρατηγική στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της ανατολικής Μεσογείου, για να προλάβει εντάσεις και συγκρούσεις αλλά και για να διασκεδάσει την ανησυχία της Τουρκίας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν, ή στην καλύτερη περίπτωση ανέχονται, κινήσεις που μοιάζουν με προσπάθεια απομόνωσης της Αγκυρας.