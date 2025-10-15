Σύννεφο οι κατραπακιές

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης να μετατρέψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε υπόθεση που την αφορά λίγο και είναι κατά τη γνώμη της σκάνδαλο διαρκείας με εμπλοκή και άλλων πολιτικών δυνάμεων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Απορρίπτοντας την πρόταση των κομμάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Προανακριτική, πίστεψε ότι επιλέγοντας την Εξεταστική και βάζοντάς την, με την πλειοψηφία που διαθέτει, να βουτήξει πολύ βαθιά στον χρόνο (από το 1998), θα πετύχαινε διάχυση των ευθυνών, ενίσχυση της εντύπωσης που κερδίζει έδαφος στην κοινωνία ότι όλοι ίδιοι είναι και αυτή θα έπεφτε στα μαλακά ή, στη χειρότερη περίπτωση, θα είχε μεγάλη παρέα στο εδώλιο του απολογούμενου. Αποφάσισε με αυταρχικό τρόπο να κόψει μάρτυρες που θεωρούσε ενοχλητικούς, με το σκεπτικό ότι αναζητούνται οι αιτίες του φαινομένου και όχι ποινικές ευθύνες.

Ωστόσο, ακόμα και βουλευτές της συμπολίτευσης βγήκαν στα κεραμίδια και ζήτησαν μετ’ επιτάσεως να κληθεί ως μάρτυρας ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης. Τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική αντιστάθηκαν, κάλυψε την επιλογή τους σε πρώτη φάση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή τα γεγονότα δεν ήταν εύκολο να φύγουν από τη μέση, υποχρεώθηκε ο κ. Μυλωνάκης –προφανώς πιεζόμενος από τον προϊστάμενό του Κυριάκο Μητσοτάκη– να δηλώσει ότι θέλει να προσέλθει ως μάρτυρας. Πρώτη κατραπακιά.

Η δεύτερη ήρθε από τον ίδιο όταν έδωσε στην Εξεταστική, άρα και στη δημοσιότητα, το έγγραφο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα, το οποίο στην αρχή ο κ. Μυλωνάκης είχε χαρακτηρίσει υπόμνημα, στη συνέχεια το υποβάθμισε στην κατηγορία του υπηρεσιακού σημειώματος, μετά είπε ότι ήταν ένα απλό non paper, για να καταλήξουν όσοι το διάβασαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα έγγραφο πολύ σοβαρό, που περιέγραφε με μελανά χρώματα την κατάσταση στον αμαρτωλό οργανισμό και χρέωνε στον τότε επικεφαλής του αρμόδιου υπουργείου Μάκη Βορίδη την ευθύνη για τις ανωμαλίες που υπήρχαν.

Η τρίτη κατραπακιά ήρθε από τον κ. Βορίδη, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του γιατί θεώρησε ότι το μέγαρο Μαξίμου δεν τον στήριξε. Πώς όμως να στηρίξει τον κ. Βορίδη, αφού ο καταγγέλλων κ. Βάρρας παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού για τον πρωτογενή τομέα; Πώς να εξηγήσει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης το παράδοξο να είναι στον ίδιο χώρο για χρόνια ο καταγγέλλων και ο καταγγελλόμενος; Ούτε ο πιο αφελής οπαδός της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται να μην αναρωτηθεί: Είναι δυνατόν ο κ. Βάρρας να μην είχε ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη; Είναι δυνατόν και ο κ. Βάρρας και ο κ. Βορίδης να συνυπάρχουν στο μέγαρο Μαξίμου; Γιατί ο άτεγκτος κατά τα λεγόμενά του πρωθυπουργός δεν απομάκρυνε τον έναν από τους δύο, ή και τους δύο, πριν σκάσει το σκάνδαλο; Μήπως αντικειμενικά λειτούργησε ως συνεργός;

Απαντήσεις επιχείρησαν να δώσουν όσοι και όσες, δεν είναι πολλοί/ές, βγήκαν στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν μπόρεσαν να διαλύσουν τη βεβαιότητα που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στην κοινωνία, αλλά και στο εσωτερικό της παράταξης, ότι τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για το καθεστώς και τον επικεφαλής του. Οι κατραπακιές πέφτουν βροχή. Δράστες και εκείνοι/ες που ισχυρίζονται ότι τίποτε μεμπτό δεν έχει γίνει (κι ας βοά ο κόσμος για το αντίθετο) και εκείνοι/ες που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι ιδιοκτήτες εταιρειών που έχουν νταραβέρια με τον οργανισμό (δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι αυτό είναι τουλάχιστον ασυμβίβαστο). Και να δούμε τι θα πουν ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» όταν θα κληθούν ως μάρτυρες (;). Ή μήπως η πλειοψηφία της Εξεταστικής κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν, όπως ήταν η αρχική απόφασή της; Το σίριαλ πάντως θα έχει πολλά επεισόδια και δεν προβλέπεται ότι θα έχει αίσιο τέλος για το σύστημα Μητσοτάκη.

Ανάγωγα

Τουλάχιστον 3.500 Παλαιστίνιοι από τους 11.056 που είναι στις ισραηλινές φυλακές κρατούνταν με διοικητική κράτηση, χωρίς δίκη, σύμφωνα με στοιχεία της ισραηλινής ΜΚΟ HaMoked τον Οκτώβριο του 2025. Μην πείτε κάτι επικριτικό για το πιο δημοκρατικό κράτος της περιοχής, γιατί θα σας χαρακτηρίσουν αντισημίτη.