Η εκπομπή του Βουλαρίνου ήταν ακόμα χειρότερη απ' όσο την περιμέναμε

Ξεκίνησε απόψε η νέα «χιουμοριστική» εκπομπή του ΣΚΑΪ με τον Μάνο Βουλαρίνο που θα μεταδίδεται λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.
Χιούμορ και Βουλαρίνος δεν χωρούν στην ίδια πρόταση λένε κάποιοι, ειδικά όταν είναι χιούμορ, σάτιρα, υπέρ της εξουσίας. Όταν είναι σάτιρα καθεστωτική.
Ο Βουλαρίνος παράδειγμα είδε κίνηση ματ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Δένδια για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη, είδε «καζούρα του πρωθυπουργού στον Δένδια» που «έξι χρόνια κρατάει την ουρίτσα του απ' έξω».
Μετά έπιασε να σατιρίσει (μαντέψτε) τον Αλέξη Τσίπρα και βρήκε όνομα στο νέο κόμμα του, κάτι σαν ΠΑ.ΠΑΝ.ΡΙ.Α όπως το είπε και γελάσαμε μέχρι δακρύων.
Στη συνέχεια μας είπε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί για να είναι κάτι σκάνδαλο πρέπει να μας σκανδαλίζει, να μας σοκάρει. Ενώ, εδώ, με τις επιδοτήσεις, χρόνια τώρα, δεν σοκάρεται κανένας γιατί είναι διαχρονική υπόθεση.
Έβαλε και λίγο Άδωνι, έβαλε και λίγο Λοβέρδο και αυτό ήταν. Μιλάμε για ασυγκράτητο γέλιο.
Είναι ό,τι καλύτερο για πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κάνει και κοντράστ. Με τα... αστεία πριν δεν γελάς και με τα... σοβαρά μετά σκας στα γέλια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
