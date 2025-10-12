Τα «τσαντίρια» του iefimerida και ο στρατός του Μητσοτάκη

Πανηγυρίζει το iefimerida για την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που θέλει να βάλει, ακολουθώντας πρακτικές Τραμπ, τον στρατό στο παιχνίδι.
Όπως ο Τραμπ έριξε στη μάχη των διαδηλώσεων την εθνοφρουρά φέρνοντας αντιμέτωπους στρατιώτες και πολίτες, έτσι και ο «φιλελεύθερος» και «ευρωπαϊστής» Μητσοτάκης αποφασίζει ότι πλέον το υπουργείο Άμυνας θα αναλάβει την φύλαξη του χώρου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη! Θα φέρει νομοθετική ρύθμιση εντός της εβδομάδας λέει κατεβάζοντας έτσι, το στρατό στο Σύνταγμα. Ειλικρινά ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, καθεστωτικές.
Ο πρωθυπουργός μας, σαν να βγαίνει από την επταετία, σημείωσε ότι δεν «μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του». Στον Πάνο Ρούτσι αναφέρεται, το καταλάβατε. Και αν δεν το καταλάβατε το κάνει λιανά το iefimerida: «Τέλος τα "τσαντίρια" στο Σύνταγμα».
Το αμέσως επόμενο στάδιο λοιπόν είναι, αν καταλαβαίνουμε καλά, να πάνε φαντάροι στο Σύνταγμα και να σβήσουν τα ονόματα των 57 νεκρών από το έγκλημα των Τεμπών που είναι γραμμένα στο πεζοδρόμια. Επίσης να μαζέψουν, πετώντας στα σκουπίδια, τα φαναράκια και τα λουλούδια που βρίσκονται εκεί. Ποιοι φαντάροι θα το κάνουν αυτό, άραγε;
Αυτά είναι ακραία και επικίνδυνα πράγματα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δεν μπορεί να σιωπά μπροστά σε μία απόφαση που θυμίζει άλλες εποχές. Πρέπει να διαφοροποιηθεί. Ειδάλλως είναι συνένοχος.
