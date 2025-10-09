«Κρυφτούλι» Μαρινάκη για το ποιος πληρώνει το κόστος για τον επαναπατρισμό

Κρυφτούλι πίσω από το ανύπαρκτο νομικό πλαίσιο έπαιξε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το ποιος θα χρεωθεί για τον επαναπατρισμό των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla. Κατ' αρχάς χαρακτήρισε εύλογο τον προβληματισμό, εν είδει «ξεκαρφώματος», προσθέτοντας στη συνέχεια:«θεωρώ απολύτως εύλογο τον προβληματισμό, που εκφράζεται σχετικά με το ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό της επιχείρησης επαναπατρισμού των ακτιβιστών, καθώς και γιατί αυτόν να τον πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Δυστυχώς νομικά δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο για να γίνει ο καταλογισμός του κόστους, ιδίως εφ' όσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δημοσίου. Ωστόσο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον μπορεί να γίνει μία τέτοια αναζήτηση. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές».

Δήθεν η έγνοια του Μαρινάκη ήταν οι Έλληνες φορολογούμενοι στους οποίους, κατά τ' άλλα, δεν δίστασε η κυβέρνηση να φορτώσει τις λαμογιές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες και πρέπει να αποδειχτεί «υπαιτιότητα του Δημοσίου», αλλά όχι για πολιτικούς και ανθρωπιστικούς λόγους. Άφησε δε για το (αόριστο) μέλλον την αναζήτηση τι θα πράξει η (κάθε) κυβέρνηση.