Κυβέρνηση και δικαιοσύνη, μαζί αγκαλιά στον γκρεμό

Ήταν μία μεγάλη νίκη για τον Πάνο Ρούτσι και τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Είχε το δίκιο 100% με το μέρος του ο κύριος Ρούτσι και κατάφερε, με τις 23 ημέρες απεργίας πείνας, να πάρει στο πλευρό του όλη την Ελλάδα.



Βαριά ηττημένοι βγαίνουν βασικά η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη. Σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά η ελληνική δικαιοσύνη που αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων βγάζοντας φόρα παρτίδα τη στενή σχέση που έχει με την κυβέρνηση, διασύροντας έτσι κάθε έννοια διάκρισης εξουσιών. Έπαιζαν το ντέφι Φλωρίδης (Ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτιμά πως οι εισαγγελικές αρχές θα απαντήσουν σύντομα θετικά στο αίτημα του κ. Ρούτσι») και Αδωνις («Θέλουμε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις - Να γίνει δεκτό το αίτημα Ρούτσι έτσι που να μην καθυστερεί η δίκη») και χόρευε τρεις-τέσσερις ώρες μετά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.



Ήταν οι δύο υπουργοί με τη χειρότερη στάση απέναντι στον απεργό πείνας και το είδε αυτό ο κόσμος, το κατάλαβε πολύ καλά και το κατέγραψε.



Μόνο δύο-τρεις διασώθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία όλες αυτές τις μέρες, με πρώτον τον Νίκο Δένδια. Ο Δένδιας βγήκε νικητής μέσα στο κόμμα, ακόμα και το οργισμένο τηλεφώνημα εναντίον του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, του προσφέρει πόντους.



Η δικαιοσύνη, επίσης, πρέπει να απαντήσει τι άλλαξε στη δικονομία ώστε να μετατρέψει το αδιαπραγμάτευτο «όχι σε όλα» για τις εκταφές, δυόμιση χρόνια τώρα, σε ένα «ναι σε όλα» αυτή τη Δευτέρα.



Και θυμόμαστε όλοι στο συνέδριο του ΣΕΒ την ηγεσία του Αρείου Πάγου να παρουσιάζεται αρνητική σε οποιαδήποτε σκέψη για εκταφή σορών, με την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου να βλέπει «πρόθυμους που έχουν άλλους σκοπούς» και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα να κάνει λόγο για νομικούς που ζητούν «πράγματα εκτός του νόμου».



Και ήταν, τέλος, μία τεράστια επικοινωνιακή ήττα για την κυβέρνηση. Το έγκλημα των Τεμπών ήρθε ξανά στην επικαιρότητα και, μάλιστα, επί 23 ημέρες έσκαβε το λάκκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η φθορά τους αυτές τις 23 ημέρες είναι πολύ μεγάλη.