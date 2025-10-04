Πάει η Τατιάνα Στεφανίδου, πάει και ο ΟΝΝΕΔίτης

Ούτε έναν μήνα δεν κράτησε η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ. Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που έκανε στο απογευματινό πρόγραμμα του καναλιού έφεραν και το τέλος της. «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου», ανέφερε η ανακοίνωση (βράδυ Παρασκευής) του ΣΚΑΪ.

Ξέρετε πόσο έκανε την Πέμπτη η Τατιάνα; Μόλις 2,3%. Εως και η ανύπαρκτη ΕΡΤ την πέρναγε σε τηλεθέαση. Μη νομίζετε δηλαδή ότι ήταν τίποτε ποιοτικά τα κριτήρια της διακοπής...

Το κακό είναι ότι πρέπει τώρα να βρει φιλόξενο πάνελ κι εκείνος ο φιλόδοξος νεαρός που ήταν, τάχα μου τυχαίος, καλεσμένος στην Τατιάνα και έβρισκε τα μέτρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τους νέους, α π ί σ τ ε υ τ α. Εκείνος ο νέος που έλεγε ότι είναι 20 χρονών, θα συνεχίσει κανονικά τις σπουδές του, ταυτόχρονα θα κάνει και δύο (όχι μία) δουλειές, ώστε στα 25 του να έχει αποταμιεύσει χρήματα και στα 30 του να έχει χτίσει το πρώτο του σπίτι! (Εσείς να τα βλέπετε που δεν μπορείτε να βγάλετε τον μήνα και νομίζετε ότι σας φταίει ο κακομοίρης ο πρωθυπουργός). Εκείνος ο νέος που τελικά αποδείχθηκε βαμμένος ΟΝΝΕΔίτης! Σε ποια εκπομπή θα πάει τώρα αυτός, μου λέτε;