Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.1° 17.2°
3 BF
63%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
14°C
15.0° 12.5°
0 BF
55%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
17.0° 16.0°
3 BF
66%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
93%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
71%
Βέροια
Αίθριος καιρός
12°C
12.0° 12.0°
1 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
8°C
8.4° 8.4°
1 BF
61%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
14°C
14.5° 14.5°
2 BF
83%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.8° 17.5°
2 BF
82%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.7° 16.9°
1 BF
69%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
4 BF
52%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
72%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
77%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
87%
Λαμία
Αίθριος καιρός
16°C
16.6° 13.9°
2 BF
66%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.8° 20.4°
2 BF
71%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.2° 16.8°
3 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 11.3°
2 BF
58%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
13°C
13.1° 13.1°
2 BF
67%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
10°C
9.6° 9.6°
1 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
ΟΝΝΕΔ - Στεφανίδου

Πάει η Τατιάνα Στεφανίδου, πάει και ο ΟΝΝΕΔίτης

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ούτε έναν μήνα δεν κράτησε η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ. Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που έκανε στο απογευματινό πρόγραμμα του καναλιού έφεραν και το τέλος της. «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου», ανέφερε η ανακοίνωση (βράδυ Παρασκευής) του ΣΚΑΪ.

Ξέρετε πόσο έκανε την Πέμπτη η Τατιάνα; Μόλις 2,3%. Εως και η ανύπαρκτη ΕΡΤ την πέρναγε σε τηλεθέαση. Μη νομίζετε δηλαδή ότι ήταν τίποτε ποιοτικά τα κριτήρια της διακοπής...

Το κακό είναι ότι πρέπει τώρα να βρει φιλόξενο πάνελ κι εκείνος ο φιλόδοξος νεαρός που ήταν, τάχα μου τυχαίος, καλεσμένος στην Τατιάνα και έβρισκε τα μέτρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τους νέους, α π ί σ τ ε υ τ α. Εκείνος ο νέος που έλεγε ότι είναι 20 χρονών, θα συνεχίσει κανονικά τις σπουδές του, ταυτόχρονα θα κάνει και δύο (όχι μία) δουλειές, ώστε στα 25 του να έχει αποταμιεύσει χρήματα και στα 30 του να έχει χτίσει το πρώτο του σπίτι! (Εσείς να τα βλέπετε που δεν μπορείτε να βγάλετε τον μήνα και νομίζετε ότι σας φταίει ο κακομοίρης ο πρωθυπουργός). Εκείνος ο νέος που τελικά αποδείχθηκε βαμμένος ΟΝΝΕΔίτης! Σε ποια εκπομπή θα πάει τώρα αυτός, μου λέτε;  

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πάει η Τατιάνα Στεφανίδου, πάει και ο ΟΝΝΕΔίτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual