Από την Αλάσκα στους «Τόμαχοκ»

Συμπυκνωμένος όσο ποτέ άλλοτε ο χρόνος των διεθνών εξελίξεων με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία παράγει μια πρωτοφανή σύγχυση και αβεβαιότητα.

Από το κόκκινο χαλί που έστρωσε ο Τραμπ για τον Πούτιν στην Αλάσκα μέχρι την πλειοδοσία των Ευρωπαίων συμμάχων υπέρ της παραχώρησης στο Κίεβο πυραύλων «Τόμαχοκ», στο βεληνεκές των οποίων βρίσκεται η Μόσχα, η απόσταση είναι μεγάλη.

Πριν από δύο μήνες ο Τραμπ φαινόταν αποφασισμένος και ικανός να διαχειριστεί τις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων εταίρων, κυρίως των τριών μεγάλων -Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας- και να κλείσει τη σύγκρουση όπως ο Μπάιντεν έκλεισε τη σύγκρουση στο Αφγανιστάν.

Με έκπληξη των πάντων η Ευρώπη με πρωτοβουλία του Μακρόν δεν περιορίστηκε σε αντιρρήσεις για την τιμή των όπλων αλλά σε κινήσεις και πρωτοβουλίες που σήμερα μοιάζουν να έχουν βραχυκυκλώσει την επιχειρηθείσα από τον Λευκό Οίκο στροφή.

Η απειλή από την Ανατολή, υπαρκτή ή όχι, βγάζει τους μεγάλους της Ε.Ε. από ένα υπαρξιακό αδιέξοδο καθώς η μόνιμη περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που υπαγορεύει το Σύμφωνο Σταθερότητας αποσταθεροποίησε κοινωνικά και πολιτικά τη Γηραιά Ηπειρο και πριμοδότησε την περιχαράκωση σε εθνικές στρατηγικές.

Ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης ως από μηχανής θεός σώζει τη Γηραιά Ηπειρο από μακρόχρονο εγκλωβισμό στην ύφεση στο παρά 5’ της επερχόμενης κυριαρχίας της Ακροδεξιάς.

Μια Ευρώπη με τη Λεπέν, τον Φάρατζ και την Εναλλακτική δεν είναι μόνον αδιανόητη ως μελλοντική προοπτική αλλά και ασύμβατη με το σύνολο του ευρωπαϊκού κεκτημένου από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 μέχρι και σήμερα.

Χωρίς τη ρωσική απειλή να νομιμοποιεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, η Ε.Ε. του 2025 θα θύμιζε τις ΗΠΑ του 1941 όπου οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του Ρούζβελτ δεν μπορούσε παρά το Νιου Ντιλ να αφήσει πίσω την ύφεση.

Η μαγική λύση ήλθε με την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρμπορ τον Δεκέμβριο του 1941, με τις ΗΠΑ να βγαίνουν οριστικά από την ύφεση μέσα από την υποταγή της παραγωγής στις ανάγκες του πολέμου.

Στην παραπάνω λογική, ό,τι δεν κατάφερε η πανδημία καλείται τώρα να καταφέρει η απειλή της Ρωσίας.

Ετσι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προβάλλει ως το Περλ Χάρμπορ του 21ου αιώνα.