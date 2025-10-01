Ε ναι, να φτιάξει κόμμα η Καρυστιανού

Μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έγινε στη Δυτική Ελλάδα παρουσίασε χθες στο φύλλο της η ιστορική εφημερίδα «Πελοπόννησος» των Πατρών. Διότι είχε και δύο ερωτήματα, πέραν των συνηθισμένων.
Στο πρώτο ρωτούσε τι θα ψηφίζαμε σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής ενός νέου κόμματος. Θα είχαμε το εξής, τότε: θα τον ψήφιζε το 13,4% φέρνοντάς τον δεύτερο, πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που θα τη ψήφιζε (δυστυχώς) το 20,5%. Τρίτο θα ήταν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. «Το ποσοστό του Τσίπρα επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ.», γράφει η (αγαπημένη) εφημερίδα.
Το ακόμα πιο ενδιαφέρον έρχεται ωστόσο στο αμέσως επόμενο ερώτημα: τι θα ψηφίζαμε σε περίπτωση που έκανε κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα ήταν (δυστυχώς) πάλι πρώτη με 20.8%. Αλλά θα ένιωθε καυτή την ανάσα της Καρυστιανού που θα έπιανε 19.8%! Τρίτο και καταϊδρωμένο θα ήταν πάλι το ΠΑΣΟΚ με μόλις 9,2%.
Το 19.8% είναι ένα θηριώδες ποσοστό για ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Αυτό μεταφράζεται, αποκτώντας δυναμική, σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό. Σύμφωνα μάλιστα με την ανάλυση των απαντήσεων στη δημοσκόπηση, το δυνητικό «κόμμα Καρυστιανού» το επιλέγουν οι γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από ότι οι άντρες, οι νέοι σε ποσοστά υπερδιπλάσια των ηλικιωμένων και οι «αριστεροί» σε υπέρ τετραπλάσια μεγαλύτερα ποσοστά από ότι οι «δεξιοί».
Ε ας το φτιάξει (επιτέλους) το κόμμα η Μαρία Καρυστιανού. Να τα κάνει όλα άνω-κάτω. Αφού βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση ότι δεν τραβάει.
