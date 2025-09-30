Σε αχαρτογράφητα νερά

Διεργασίες στη συντηρητική παράταξη. Το μέγαρο Μαξίμου δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο της αυτοδυναμίας κι ας μην προκύπτει από πουθενά κάποια ένδειξη ότι έχει πιθανότητες να τον πιάσει. Το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πάνω απ’ όλα είναι η πολιτική σταθερότητα, την οποία μπορεί να υπηρετήσει μόνο μια μονοκομματική και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει τρομάξει τους ψηφοφόρους. Το είχε καταφέρει στο παρελθόν, όταν πολλοί πολίτες ψήφισαν τη Ν.Δ. όχι με ενθουσιασμό αλλά με τη λογική του μικρότερου κακού.

Σήμερα βλέποντας τα «επιτεύγματα» της Δεξιάς κυρίως στην οικονομία (ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί) και στο πεδίο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος (αλλεπάλληλα σκάνδαλα, ρεκόρ στις απευθείας αναθέσεις) ένα υπολογίσιμο τμήμα τους μετακινείται όχι προς κόμματα που ισχυρίζονται ότι είναι η εναλλακτική λύση (ΠΑΣΟΚ), αλλά προς τους αναποφάσιστους και την αποχή. Κάποιοι εξ αυτών επιλέγουν κόμματα που είναι δεξιότερα της Ν.Δ. και κάποιοι είναι σε κατάσταση αναμονής περιμένοντας τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η προσπάθεια (ανεπίσημη) για εκτόνωση της έντασης που υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά απέτυχε, αν κρίνουμε από το άρθρο στα «Νέα» του Χρύσανθου Λαζαρίδη, συνομιλητή του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη είπε ότι «το πρόβλημα είσαι εσύ».

Ενταση και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν το περίμεναν στη Χαριλάου Τρικούπη. Κακώς όμως αιφνιδιάστηκαν. Οι ηττημένοι των εσωκομματικών εκλογών δεν τα έχουν παρατήσει. Δεν βγήκαν αμέσως στην αντιπολίτευση, έδωσαν περίοδο χάριτος στον κ. Ανδρουλάκη, αλλά παρατηρώντας ότι ούτε το κόμμα τους ούτε ο πρόεδρός του κερδίζουν πόντους, αποφάσισαν χωρίς συνεννόηση μεταξύ τους να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Αναπόφευκτα έχουμε ξανά κλίμα εσωστρέφειας.

Κινητικότητα και στην περιοχή όπου κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και μικρότερα σχήματα της ίδιας ιδεολογικής οικογένειας. Πάμε για συνεννόηση που θα καταλήξει σε εκλογική συνεργασία; Αυτό θέλουν στελέχη των κομμάτων, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί και διαφορές υπάρχουν για το πότε και το πώς και η καχυποψία δεν έχει εξαφανιστεί. Κλασικά συμπτώματα, θα πει κάποιος και με το δίκιο του, στα κόμματα και τις οργανώσεις της Αριστεράς. Ο ναρκισσισμός της λεπτομέρειας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και να φασκιώσει το ένστικτο αυτοσυντήρησης, παρά το γεγονός ότι στα γενικά ζητήματα υπάρχει συμφωνία και παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις των σχηματισμών στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω του μετρίου και για ορισμένους εξ αυτών βρίσκονται τόσο χαμηλά που θέτουν εν αμφιβόλω την κοινοβουλευτική ύπαρξή τους.

Τέτοιου τύπου κόμματα δεν έχουν κοινά σημεία με τα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, που είναι συνηθισμένα να ζουν, ή να φυτοζωούν, εκτός του αστικού θεσμού του Κοινοβουλίου. Θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και ενδεχομένως να εξαφανιστούν αν επιχειρήσουν να κυνηγήσουν το 3%. Αυτόνομα. Οπότε η συνεργασία, ακόμα και με εκπτώσεις, ακόμα και με μισή καρδιά, είναι ο μόνος δρόμος για να επιβιώσουν.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι για να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει να συγκροτηθεί Λαϊκό Μέτωπο. Στη λογική αυτή έχουν προσχωρήσει και στελέχη της Κουμουνδούρου που είχαν στολίσει τους παράγοντες της Νέας Αριστεράς μ’ ένα σωρό «κοσμητικά επίθετα» όταν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ (αποστάτες, κλέφτες εδρών και άλλα ωραία). Περασμένα-ξεχασμένα; Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όντως. Για τη Νέα Αριστερά; Ετσι κι έτσι.

Στελέχη της ζητούν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την αυτοκριτική της για τη στάση της το προηγούμενο διάστημα (εποχή Κασσελάκη). «Ναι» στο Λαϊκό Μέτωπο, λέει ο επικεφαλής της Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζοντας ότι προτάσσει τις αποφάσεις του συνεδρίου που μιλάνε για Λαϊκό Μέτωπο. Ωστόσο στην Κεντρική Επιτροπή την πλειοψηφία κέρδισε εκείνη η τάση που αναφέρει ότι συμπόρευση μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καρικατούρα Λαϊκού Μετώπου, συνεπώς δεν «θα πάρουμε». Στο προγραμματικό συνέδριο που θα γίνει σ’ έναν μήνα οι δύο πλευρές θα έρθουν σε αντιπαράθεση και ουδείς είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι η αναμέτρηση θα είναι «αναίμακτη».

Ανάγωγα

Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ πιθανότατα τον Νοέμβριο, συνέδριο η Νέα Αριστερά τον Οκτώβριο, συνέδριο η Νέα Δημοκρατία άγνωστο πότε, Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Το ΠΑΣΟΚ πάει, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, για την πρωτιά στις εκλογές, η Ν.Δ. πιστεύει ότι μπορεί να πιάσει την αυτοδυναμία, η Νέα Αριστερά ψάχνεται με ισχυρές διαφωνίες για εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου πιέζει για Λαϊκό Μέτωπο, η Πλεύση Ελευθερίας θα ανακοινώσει το πρόγραμμά της τον Νοέμβριο. Μπόλικη δουλειά για τα κόμματα. Οι πολίτες; Σε απόσταση ασφαλείας.