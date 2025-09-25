Τι «c'est la vie που λένε και οι Γάλλοι» μωρέ, «καλά κρασά» να λέμε

«Εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στην Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι» απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας χαρούμενος με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.
Είχε προηγηθεί το στήσιμο Ερντογάν στον κ. Μητσοτάκη. Τη χυλόπιτα που του έριξε όπως λέγαμε παλιότερα για κάτι αποτυχημένα ραντεβού με κοπέλες που ακόμα τα θυμόμαστε, όσο και να προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Μην αρχίζω τώρα να σας αραδιάζω ονόματα γιατί θα χάσουμε το μέτρημα...
Ο @antipathetikos στο Twitter θυμήθηκε επ' ευκαιρίας το «C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι» από το τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα σε στίχους Ισαάκ Σούση. Πώς λεγόταν το τραγούδι; «Ένας Τούρκος στο Παρίσι». Και μάλιστα τι Τούρκος, ένας Τούρκος που είναι γάτος!
Λένε οι στίχοι λοιπόν:
Μου γράφεις δε θα 'ρθεις για διακοπές
Χρωστάς μαθήματα μου λες
Φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο
Και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο
Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά
Και ύστερα παιχνίδια να σου κάνει
Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει
Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει
Ζηλεύω το μικρό σου το γατί
Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις
Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ
Μου στέλνεις χάρτινο φιλί
Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο
Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο
Κι ο Τούρκος στη μοκέτα αραχτός
Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει
Να πίνει και να τρώει ό, τι τρως
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει
Να πίνει και να τρώει ό, τι τρως
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει
Ζηλεύω το μικρό σου το γατί
Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις
Συγχώρα με που γίνομαι μικρός
Μα η ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη
Μακριά σου νιαουρίζω μοναχός
Μα c' est la vie που λένε και οι Γάλλοι
Μακριά σου νιαουρίζω μοναχός
Μα c' est la vie που λένε και οι Γάλλοι
Κάπως έτσι λοιπόν, το «c'est la vie που λένε και οι Γάλλοι» του κ. Μητσοτάκη ακούγεται σαν αστείο όσο και να θέλουν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ να μας το περάσουν σαν μαγκιά και υπεράνω! C'est la vie οι Γάλλοι, καλά κρασά οι Έλληνες.
