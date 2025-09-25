Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 27.2°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.0° 25.4°
3 BF
55%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.0° 27.7°
2 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 25.5°
3 BF
46%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
29%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.5° 28.5°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 26.8°
3 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.3°
2 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
47%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
3 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
44%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.8° 26.7°
2 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 27.1°
5 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.3°
2 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
25.3° 23.3°
4 BF
66%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
4 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
47%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Μητσοτάκης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Τι «c'est la vie που λένε και οι Γάλλοι» μωρέ, «καλά κρασά» να λέμε

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δημήτρης Κανελλόπουλος
Πώς λεγόταν το τραγούδι; «Ένας Τούρκος στο Παρίσι». Και μάλιστα τι Τούρκος, ένας Τούρκος που είναι γάτος!

«Εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στην Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι» απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητώντας χαρούμενος με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Είχε προηγηθεί το στήσιμο Ερντογάν στον κ. Μητσοτάκη. Τη χυλόπιτα που του έριξε όπως λέγαμε παλιότερα για κάτι αποτυχημένα ραντεβού με κοπέλες που ακόμα τα θυμόμαστε, όσο και να προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε. Μην αρχίζω τώρα να σας αραδιάζω ονόματα γιατί θα χάσουμε το μέτρημα...

Ο @antipathetikos στο Twitter θυμήθηκε επ' ευκαιρίας το «C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι» από το τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα σε στίχους Ισαάκ Σούση. Πώς λεγόταν το τραγούδι; «Ένας Τούρκος στο Παρίσι». Και μάλιστα τι Τούρκος, ένας Τούρκος που είναι γάτος!

Λένε οι στίχοι λοιπόν:

Μου γράφεις δε θα 'ρθεις για διακοπές
Χρωστάς μαθήματα μου λες
Φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο
Και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο

Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά
Και ύστερα παιχνίδια να σου κάνει
Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει

Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει

Ζηλεύω το μικρό σου το γατί
Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις

Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ
Μου στέλνεις χάρτινο φιλί
Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο
Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο

Κι ο Τούρκος στη μοκέτα αραχτός
Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει
Να πίνει και να τρώει ό, τι τρως
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει
Να πίνει και να τρώει ό, τι τρως
Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει

Ζηλεύω το μικρό σου το γατί
Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις
Δε ξέρω αν κοιμάστε και μαζί
Ή μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις

Συγχώρα με που γίνομαι μικρός
Μα η ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη
Μακριά σου νιαουρίζω μοναχός
Μα c' est la vie που λένε και οι Γάλλοι
Μακριά σου νιαουρίζω μοναχός
Μα c' est la vie που λένε και οι Γάλλοι

Κάπως έτσι λοιπόν, το «c'est la vie που λένε και οι Γάλλοι» του κ. Μητσοτάκη ακούγεται σαν αστείο όσο και να θέλουν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ να μας το περάσουν σαν μαγκιά και υπεράνω! C'est la vie οι Γάλλοι, καλά κρασά οι Έλληνες. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τι «c'est la vie που λένε και οι Γάλλοι» μωρέ, «καλά κρασά» να λέμε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual