Από τον Βόσπορο στο Σουέζ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νετανιάχου είναι ο σπόνσορας της προσέγγισης Αιγύπτου-Τουρκίας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα είναι μια διπλή πρόκληση για το καθεστώς Σίσι.

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου, από τους κόλπους της οποίας προέκυψε η Χαμάς, είναι μια βαριά υποθήκη για την καθεστωτική σταθερότητα στο Κάιρο και είναι βέβαιο ότι δεν θα παρακολουθήσει ως θεατής τις δραματικές εξελίξεις στην περιοχή.

Το στρατιωτικό καθεστώς της Αιγύπτου προσπαθεί να διαχειριστεί το επερχόμενο τέλος της κανονικότητας στις σχέσεις με το Ισραήλ όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τη Συνθήκη του Καμπ Ντέιβιντ το 1978.

Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της Μέσης Ανατολής με την Αίγυπτο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στις μεσολαβητικές-επιδιαιτητικές ικανότητες των ΗΠΑ.

Με δεδομένα τα παραπάνω η προσέγγιση Σίσι-Ερντογάν ήταν μονόδρομος και ζήτημα χρόνου, με την πρόσφατη κοινή άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί μήνυμα για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου.

Από τις αρχές του 19ου αιώνα όταν ο Μοχάμεντ Αλι κατέστησε την Αίγυπτο από οθωμανική κτήση de facto ανεξάρτητη περιοχή, Αίγυπτος και Τουρκία συγκρούονταν για την κυριαρχία στη Μέση Ανατολή.

Ο γιος του Μοχάμεντ Αλι, ο Ιμπραήμ πασάς, επιχείρησε μετά το 1830 να εκστρατεύσει για να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και να ανακηρυχθεί σουλτάνος και χαλίφης, αλλά τον πρόλαβε η διπλωματική παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 η Συρία ενώθηκε με την Αίγυπτο και συγκρότησαν την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία που είχε εκτεταμένα κοινά σύνορα με τη Συρία.

Αν δημιουργηθεί σουνιτικός άξονας μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας δεν θα αργήσει.

Ο χρόνος δουλεύει κατά του Ισραήλ καθώς η καταστροφή στη Γάζα φαίνεται ότι ακύρωσε την όποια κανονικότητα είχε διαμορφωθεί στις σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου με μεσολάβηση των ΗΠΑ τα τελευταία 50 χρόνια.