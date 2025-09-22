Τα καθεστώτα, όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ψάχνουν να βρουν ή κατασκευάζουν εχθρούς που υποτίθεται πως κινούνται στο παρασκήνιο και οργανώνουν συνωμοσίες για να τα αποκαθηλώσουν. Τα καθεστώτα μετέρχονται όλα τα μέσα προκειμένου να συκοφαντήσουν τους αντιπάλους τους και να συσπειρώσουν τους οπαδούς τους. Πρόκειται για κλασική αντίδραση. Εχουμε δει το φαινόμενο σε παραλλαγές και εδώ και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αδωνη Γεωργιάδη, «επειδή δεν είμαστε καμιά τεράστια χώρα, μεταξύ μας όλοι γνωριζόμαστε». Κλισέ χιλιοειπωμένο, αλλά ας είναι. Κατά τον κ. Γεωργιάδη, «είναι προφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί και εκδοτικοί παράγοντες της χώρας που αντιμάχονται και θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη με κάθε τρόπο». Μάλιστα. Με κάθε τρόπο; Σοβαρό.

Η κατηγορία είναι γενική και γι’ αυτό απαιτείται ο καταγγέλλων να γίνει συγκεκριμένος. Να δώσει, όπως λέμε, ονόματα και διευθύνσεις. Κλισέ κι αυτό. Θα το κάνει ο υπουργός; Είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, αλλιώς θα τον εγκαλέσουν για λαϊκισμό και δημαγωγία κι αυτό φαντάζομαι πως δεν το θέλει αφού δηλώνει φανατικός αντίπαλος του λαϊκισμού κι ας μην είναι πολύ πειστικός, κρίνοντας από τις θορυβώδεις παρεμβάσεις του και την επιθετική ρητορική του για διάφορα ζητήματα.

Πρέπει επίσης να μας πει αν τα συγκεκριμένα οικονομικά και εκδοτικά συμφέροντα που τώρα πολεμούν με κάθε τρόπο τον προϊστάμενό του είναι αυτά που τον βοήθησαν με κάθε τρόπο να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 2016, τον ενίσχυσαν με κάθε τρόπο το 2019 να γίνει πρωθυπουργός και υπονόμευσαν με κάθε τρόπο τον προκάτοχό του. Δηλαδή, τον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ λέγοντας (το μεταφέρω σε ελεύθερη απόδοση) ότι «η διαπλοκή είναι χορηγός του». Μάλιστα. Το είδαμε κι αυτό. Ο θύτης υποδύεται το θύμα.

Τα παραπάνω λόγια του κ. Γεωργιάδη είναι μια εκδοχή θεωρίας συνωμοσίας. Γνωστά πράγματα. Ανάλογες προσεγγίσεις με αντίθετη όμως φορά έχουμε και από τμήματα της Αριστεράς. Το πρόβλημα δημιουργείται με αυτά που λέει παρακάτω ο υπουργός Υγείας. Αναφέρει: «Να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι αθέμιτο, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ρίξει έναν πρωθυπουργό που δεν του αρέσει. Δημοκρατία έχουμε και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα λόγου».

Μάλιστα. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ρίξει έναν πρωθυπουργό που δεν του αρέσει; Για παράδειγμα, ένας πολίτης και ένα μεγάλο αφεντικό έχουν τα ίδια μέσα; Ο πολίτης έχει την ψήφο του, το μεγάλο αφεντικό έχει λεφτά, πολλά λεφτά, μέσα ενημέρωσης, προσβάσεις στα κέντρα εξουσίας, άκρες στο πολιτικό προσωπικό και μπορεί να χειραγωγήσει και να εξαπατήσει το πλήθος. Δεν είναι αυτό δικαίωμα λόγου.

Νομιμοποιούνται οι ισχυροί οικονομικοί και εκδοτικοί παράγοντες να καταστρώνουν σχέδια, να οργανώνουν συνωμοσίες και να στήνουν προπαγανδιστικά δίκτυα, προκειμένου να ανατρέψουν έναν πρωθυπουργό; Εγινε αυτό μερικές φορές. Η πρώτη και μεγαλύτερη παρέμβαση τέτοιου τύπου ήταν το 1965. Τότε η Δεξιά, το παλάτι, η πρεσβεία των ΗΠΑ, εκδότες και οι αποστάτες βουλευτές της Ενωσης Κέντρου συνασπίστηκαν και έριξαν την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Και ο φιλίστωρ κ. Γεωργιάδης. Κάτι παρεμφερές επιχειρήθηκε το 1989. Τότε στόχος της Δεξιάς, του Συνασπισμού και ορισμένων εκδοτών ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τον έστειλαν στο Ειδικό Δικαστήριο, δεν κατάφεραν να τον εξοντώσουν πολιτικά, οι εκδότες μετάνιωσαν, το γύρισαν κι αυτός επέστρεψε στην εξουσία το 1993. Προσπάθησε ο κ. Γεωργιάδης να το σώσει λέγοντας ότι «στο τέλος όμως το μεγάλο αφεντικό παραμένει ο ελληνικός λαός».

Υπό προϋποθέσεις, για να μην ξεχνιόμαστε. Η βασική; Να μην επιλέγει κόμματα που δεν γουστάρει η παράταξη του κ. Γεωργιάδη. Το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, τον ΣΥΡΙΖΑ προσφάτως. Αντί να εμπιστευτεί το κόμμα-ιδιοκτήτη της χώρας, παρασύρθηκε από τον επικίνδυνο λαϊκιστή Ανδρέα Παπανδρέου και από τον κατσαπλιά Αλέξη Τσίπρα.

Aνάγωγα

Πυκνώνουν οι διαμαρτυρίες κατά υπουργών που τολμούν να εμφανίζονται δημοσίως και να υπερασπίζονται τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δύσκολοι καιροί για το κόμμα των ιδιοκτητών της χώρας.