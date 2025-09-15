Το όπλο ως σύμβολο «ελευθερίας»

The land of the free ή αλλιώς οι γνωστές σε όλους μας Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μια χώρα που οι αριθμοί των όπλων ξεπερνούν τον πληθυσμό και η έννοια της ελευθερίας φλερτάρει με το χάος. «Νομίζω αξίζει να έχουμε το κόστος, δυστυχώς, κάποιων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροποποίηση για να προστατεύσουμε τα άλλα θεόδοτα δικαιώματα μας», είχε πει ο συντηρητικός ακτιβιστής, Τσάρλι Κερκ, τον Απρίλιο του 2023.

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025, έπεσε νεκρός από πυρά στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Η ελευθερία ξεκινάει εκεί που οι πολίτες μιας χώρας ζητούν τα βασικά προνόμια που πρέπει να έχουν και τελειώνει όταν οι ζωές τους είναι σε κίνδυνο. Το 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν 44.000 θάνατους από όπλα. Συγκεκριμένα, περίπου 27.000 αυτοκτονίες και 17.000 ανθρωποκτονίες. Τα θύματα από τους μαζικούς πυροβολισμούς εκείνη την χρονιά ήταν 711 σε 586 περιστατικά.

Ενα από αυτά συνέβη στην πόλη Fordyce, του Αρκάνσας όταν ένας νεαρός με προβλήματα ψυχικής υγείας άνοιξε πυρ σε σούπερ μάρκετ προκαλώντας 4 θανάτους και 12 τραυματισμούς. Το συγκεκριμένο συμβάν δεν ανοίγει μόνο το θέμα στο τι είναι ελεύθερο στην Αμερική, όπως η οπλοκάτοχή, αλλά και στο τι δεν είναι, η υγειονομική περίθαλψη για όλους. Παρόλο που μόλις το 8 τις εκατό των δραστών έχουν διαγνωστεί με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, οπότε δεν είναι ο κύριος παράγοντας για την εκδήλωση μαζικών πυροβολισμών, οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετώπιζαν άλλες προκλήσεις όπως κοινωνική απομόνωση.

Η ελλιπής δωρεάν ψυχική υποστήριξη ακόμα και στα άτομα που τείνουν να δυσκολεύονται να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο, φέρνει ως αποτέλεσμα την εκτόνωση βίας. Τα συγκεκριμένα άτομα νιώθουν ότι δεν έχουν φωνή οπότε το όπλο θεωρείται για αυτούς ένδειξη δύναμης και εξουσίας. Ο οικονομικός παράγοντας Η Αμερικανική βιομηχανία παράγει εκατομμύρια όπλα και πυρομαχικά ετησίως.Το 2021, οι κατασκευαστές στις ΗΠΑ παρήγαγαν 12.521.614 όπλα αυτό σημαίνει εκτός των άλλων ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά 28,6%. Αν αύριο, για παράδειγμα, η χώρα καταργούσε την οπλοκατοχή οι εκτιμώμενες απώλειες θα ήταν 12-15 δισεκατομμύρια ετησίως. Η συνολική συνεισφορά μαζί με τις θέσεις εργασίας και τις εξαγωγές περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Τελευταίο, τα φορολογικά έσοδα που θα έχανε το κράτος θα ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε, οι ανθρώπινες ζωές κοστολογούνται...τόσο ακριβά.

*Φοιτήτρια Δημοσιογραφίας