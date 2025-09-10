Ανοχή και συνενοχή

Μέχρι χθες οι ΗΠΑ του Τραμπ ανέχονταν τον Νετανιάχου και την πολιτική του. Χθες το Ισραήλ έπληξε το Κατάρ, ένα κράτος που έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες διαμεσολαβήσεις στα ανοιχτά μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Είναι φανερό ότι είναι αδύνατον η χθεσινή επίθεση να έγινε εν αγνοία και πολύ περισσότερο παρά τη θέληση των ΗΠΑ.

Ποτέ άλλοτε η διπλωματική αξιοπιστία των ΗΠΑ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή δεν ήταν τόσο χαμηλή από το 1970 όταν με αμερικανική διαμεσολάβηση τερματίστηκε ο πόλεμος φθοράς Ισραήλ-Αιγύπτου στη Διώρυγα του Σουέζ.

Στη δυσκολότερη θέση βρίσκονται οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία μέχρι και τα Εμιράτα.

Το ίδιο το Κατάρ είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, οι όποιες διαθέτουν εκεί στρατιωτικές βάσεις.

Το Κατάρ δεν είναι μόνο μεσολαβητής αλλά και εμπλεκόμενο μέρος στις περιφερειακές ισορροπίες καθώς είναι όχι μόνο ο σπόνσορας της Χαμάς αλλά και ο στενότερος σύμμαχος του Ερντογάν. Αν υπήρχε κάποια περιφερειακή φιλοδοξία του Κατάρ, αυτή δεν ήταν άλλη από το να αναδειχθεί σε Ελβετία της Μέσης Ανατολής, έναν ρόλο που διεκδίκησε στο παρελθόν ο Λίβανος.

Οι πραγματικές προθέσεις του Νετανιάχου δεν θα αργήσουν να φανούν. Οταν αρχίσουν οι αναγνωρίσεις του Παλαιστινιακού Κράτους τότε θα δούμε αν ο Νετανιάχου θα ενεργοποιήσει την απειλή προσάρτησης τμήματος της Δυτικής Οχθης, μετά την οποία θα είναι λειτουργικά αδύνατη η δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

Το Κατάρ σύμφωνα με την επίσημη θέση των ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος μετά τα μέλη του ΝΑΤΟ.

Τι θα κάνουν οι 27 της Ε.Ε.; Θα σιωπήσουν στο Κατάρ για να σώσουν την ενότητα του ελάχιστου κοινού παρονομαστή με τις ΗΠΑ στην Ουκρανία;

Τρία χρόνια, σχεδόν, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ο χρόνος ωθεί σε ένα ανεξέλεγκτο ντόμινο αποσταθεροποίησης.