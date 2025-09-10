Σχέδια επί χάρτου

«Θα αστειεύεστε», έτσι απάντησε ο πρωθυπουργός στην ερώτηση αν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία της παράταξης και να δώσει τη μάχη στις εκλογές άλλο στέλεχος του κόμματός του. Αυτοί όμως που διακινούν το συγκεκριμένο σενάριο, μάλλον δεν αστειεύονται. Το σκέφτονται σοβαρά. Δεν είναι προφανώς φίλοι του Μητσοτάκη, κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις για να μην αιφνιδιαστούν. Στις συζητήσεις στο παρασκήνιο συμμετέχουν εξωθεσμικοί παράγοντες, αλλά και νεοδημοκράτες - κάποιοι επειδή δεν πιστεύουν ότι μπορεί να ανακάμψει το κόμμα τους με τον Μητσοτάκη στο τιμόνι, κάποιοι γιατί είναι δελφίνοι. Τι θέλουν να αποτρέψουν; Τη δημιουργία συνθηκών πολιτικής αστάθειας και παρατεταμένης κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κανέναν προφανή λόγο να αποχωρήσει οικειοθελώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, στην αντιπολίτευση τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, το δεύτερο στις δημοσκοπήσεις ΠΑΣΟΚ είναι πίσω περίπου δέκα μονάδες και, αν δεν αλλάξει θεαματικά η κατάσταση, η Ν.Δ. θα κερδίσει τις εκλογές χωρίς αυτοδυναμία και ο πρόεδρός της θα πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Θα ξεκινήσει τις επαφές για να βρει εταίρο. Αυτός και ορισμένοι υπουργοί του θέλουν -το έχουν δηλώσει δημοσίως- συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και επανάληψη του μοντέλου της περιόδου 2012-2015. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετη και το έχει πει σε όλους τους τόνους. Υπάρχουν πάντως στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη που δεν το απορρίπτουν κατηγορηματικά. Κι αυτά, όπως ο πρωθυπουργός, κάνουν λόγο για την ανάγκη να μην μπλέξει η χώρα σε περιπέτειες. Η πολιτική σταθερότητα και γι’ αυτά είναι ο μείζων στόχος. Εχουν στο μυαλό τους κάτι ανάλογο με αυτό που εισηγούνται οι Γάλλοι Σοσιαλιστές, οι οποίοι προσφέρονται να συνεργαστούν με τον Μακρόν για να αποφύγει η χώρα τους κινδύνους που απειλούν την οικονομία και το πολιτικό σύστημα. Η μετάβαση πάντως από το «όχι» στο «ναι» δεν θα είναι αναίμακτη. Ενδεχομένως να προκληθούν συγκρούσεις, αν κρίνουμε από την επιρροή που έχουν οι απόψεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα μέλη, στο στελεχικό δυναμικό και στους ψηφοφόρους του κόμματος.

Ας πούμε όμως ότι στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας μετακινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη θέση που έχει καταθέσει, ότι κρατάει το κόμμα του ενωμένο και μπαίνει σε διάλογο με τη Νέα Δημοκρατία· είναι περίπου βέβαιο ότι ως έσχατη γραμμή άμυνας θα προτείνει να μην είναι πρωθυπουργός στην κυβέρνηση συνεργασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το δεχτεί ο επικεφαλής του καθεστώτος; Σύμφωνα με τη θεωρία του, για το καλό της πατρίδας (πάλι η πολιτική σταθερότητα στο τραπέζι), οφείλει να πει «ναι» και να παραμερίσει. Θα παραμείνει αρχηγός του κόμματος και θα περιμένει την ευκαιρία να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο,τι έκανε δηλαδή ο πατέρας του με την κυβέρνηση Τζαννετάκη. Ωστόσο, υπολογίζοντας τη συμπεριφορά του τα χρόνια που κάνει κουμάντο, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα λειτουργήσει έτσι.

Σ’ αυτήν την περίπτωση έχει άλλες δύο επιλογές. Να αναζητήσει σύμμαχο στην περιοχή της Ακρας Δεξιάς -το έχει αποκλείσει, αλλά μην το δένουμε- ή να πάει ξανά σε εκλογές με σκληρά διλήμματα, ελπίζοντας πως τούτη τη φορά οι πολίτες θα τον ψηφίσουν, έστω με το χέρι στη μύτη. Το βολικό για τον κ. Μητσοτάκη σχέδιο θα τεθεί εν αμφιβόλω αν κινηθούν και από το πώς θα κινηθούν τα «βαρίδια του παρελθόντος» (δική του φράση). Δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς που θα διεκδικήσει κομμάτι του συντηρητικού ακροατηρίου, ο Αλέξης Τσίπρας που επιχειρεί να γοητεύσει τον κεντρώο χώρο και ο Κώστας Καραμανλής που κρατάει αποστάσεις από τον σημερινό αρχηγό της Ν.Δ. Και επίσης αν η εισαγγελέας της Ευρώπης συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της και φέρει στην επιφάνεια κι άλλα σκάνδαλα με δράστες τις γαλάζιες ακρίδες.

Ανάγωγα

Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή τον Guardian (η σύγκριση έγινε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη), ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έλαβε πάνω από 200.000 λίρες από hedge fund μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Μαδούρο. Μίζες από τον –σύμφωνα με τις ΗΠΑ– πραξικοπηματία, κομμουνιστή, έμπορο ναρκωτικών που έχει επικηρυχθεί από τον Τραμπ για μπόλικα εκατομμύρια δολάρια; Ζωώδης απληστία. Ιδεολόγοι με μεγάλες τσέπες.