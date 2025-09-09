Πωωωω, δεν σταματούν πουθενά

Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα της στήλης Big Mouth του Power Game, του Γιάννη Κουρτάκη. Έγραφε την Δευτέρα το πρωί για έναν υπουργό του Μαξίμου του οποίου η γυναίκα έκανε κάποιες συμβάσεις με το Δημόσιο. Μία σύζυγος υπουργού δεν μπορεί να υπογράφει συμβάσεις με το Δημόσιο ή, πιο σωστά, το αντίστροφο, το Δημόσιο δεν μπορεί να κάνει συμβάσεις με συζύγους υπουργών. Ή, μήπως, μπορεί;

Έγραψε λοιπόν το Power Game:

«Υπάρχει μια περίπτωση υπουργού της κυβερνήσεως, του οποίου η σύζυγος έχει υπογράψει συμβάσεις με έναν κρατικό φορέα, ο οποίος είναι το κορυφαίο και πιο παλιό πανεπιστήμιο της χώρας και συγκεκριμένα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συνάψει 5 συμβάσεις με την πρώτη να υπογράφεται το 2022 και την πιο πρόσφατη να υπογράφεται πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 1η/9/2025 και να διαρκεί μέχρι την 31η/8/2026, έναντι του ποσού των 22.500€ συνολικά. Και μια ευγενική υπενθύμιση στο άρθρο 70 παρ.4 του Ν.4622/2019, όπως ισχύει, ο περίφημος νόμος για το (Επιτελικό Κράτος). Στο συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται ότι: "Τα πρόσωπα του άρθρου 68 (μέλη κυβέρνησης, υφυπουργοί κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα, από την οποία γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για συζύγους ή συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/ 2015, καθώς και για τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, για συμβάσεις που συνάπτονται με τον φορέα στον οποίο τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ασκούν καθήκοντα, καθώς και με τους εποπτευόμενους από αυτόν φορείς του Δημοσίου"».

Το δημοσίευμα μάλιστα ζητούσε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, «που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του», να στραφεί εναντίον του υπουργού αυτού «που τόλμησε να πάρει μέσω της συζύγου του χρήματα από φορέα του Δημοσίου».

Τι έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης (το γραφείο του δηλαδή); Έστειλε επιστολή στον Γιάννη Κουρτάκη. Για να διαψεύσει το δημοσίευμα; Όχι. Για να πει ότι θα επιληφθεί του θέματος και θα ψάξει τον υπουργό αυτόν; Ούτε. Έστειλε επιστολή και λέει ότι είναι η δική του σύζυγος! Τρέλα, έτσι;

Σύμφωνα δε με την επιστολή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επειδή ο Κωστής Χατζηδάκης δεν έχει σχέση ούτε με το υπουργείο Υγείας ούτε με το υπουργείο Παιδείας, οπότε δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων! Δηλαδή ως άλλος Βουλγαράκης μάς λέει ο κ. Χατζηδάκης ότι είναι νόμιμο άρα και ηθικό.

Βέβαια ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι απαγορεύονται οι δημόσιες συμβάσεις με συζύγους σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη όταν ο σύζυγος είναι υπουργός! Υγείας ή Παιδείας παράδειγμα. Στη δεύτερη όταν ο σύζυγος εποπτεύει τους φορείς με τους οποίους γίνεται η σύμβαση!

Ερώτηση, λοιπόν: ο αντιπρόεδρος μίας κυβέρνησης εποπτεύει ή όχι; Ή, μήπως, είναι διακοσμητικός; Ή, μήπως, δεν ήξερε και αυτός τίποτε, όπως και ο πρωθυπουργός;

Το Power Game συνέχισε πάντως και στο δεύτερο δημοσίευμα το δούλεμα προς τον κ. Χατζηδάκη, όπως τον δούλευε και στο πρώτο ζητώντας του να τραβήξει το αυτί του υπουργού «που τόλμησε να πάρει μέσω της συζύγου του χρήματα από φορέα του Δημοσίου», να τραβήξει μόνος του το δικό του αυτί με άλλα λόγια. Γράφει, χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έστω και ένας φορέας, είτε αυτό είναι το ΕΚΠΑ είτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, που, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για τη σύζυγο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, θα τολμήσει να μην ανανεώσει σύμβαση που τρέχει από το 2022».