Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Κωνσταντίνου Τασούλα
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Κωνσταντίνου Τασούλα | Τατιάνα Μπόλαρη - Eurokinissi

Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα: Ο πρωταγωνιστής και ο κομπάρσος

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Τάσος Τσακίρογλου
Με αφορμή τις «παροχές» της ΔΕΘ, βρήκε ευκαιρία για ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Γεμάτος έπαρση σημείωσε ότι «Κάθε χρόνο θα επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες».

Μπροστά στις κάμερες, με το γνωστό αλαζονικό του ύφος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «Μειώνουμε τους φόρους και αυξάνουμε τους μισθούς». Βέβαια, απέφυγε να διευκρινίσει ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τις ανακοινώσεις του, τις οποίες τα «πετσωμένα ΜΜΕ» και τα παπαγαλάκια τους διαφήμιζαν επί μία εβδομάδα σχεδόν με το μότο «το αφεντικό τρελάθηκε. 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες εξαιτίας της συνετής οικονομικής μας πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία πάντα με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», κατέληξε στη σύντομη παρέμβαση του ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά δε τον ΦΠΑ και την ερώτηση της Εφ. Συν.σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και το τελεσίγραφο της Κομισιόν, ο «ανήξερος» πρωθυπουργός δεν ανέφερε τίποτα. 

Ο δε Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του «πιο κομματικού Προέδρου της Δημοκρατίας» δήλωσε από την πλευρά του: «υπάρχουν μέτρα τα οποία μας παραθέσατε μόλις τώρα και το κυριότερο είναι πως αυτά τα μέτρα προέρχονται από τις δυνατότητές μας και όχι από την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί ή από την επιθυμία μας να μπούμε σε μια περιπέτεια η οποία θα ανακούφιζε πρόσκαιρα κάποιες περισσότερες ανάγκες αλλά θα υπονόμευε ακριβώς αυτή την πορεία». Δηλαδή μια άκρατη κινδυνολογία, που βασίζεται και στην εκτίμηση του Αδώνιδος πως η πτώση της κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ήταν «καταστροφή για την Ελλάδα». 

Και μετά από αυτό η παράσταση έλαβε τέλος!

 

