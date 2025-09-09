Τα «όχι» μπορεί να γίνουν «ίσως»

Συνήθως οι ειδήσεις στις ΔΕΘ βγαίνουν από τις συνεντεύξεις των πρωθυπουργών. Οι υφιστάμενοί τους που ρυθμίζουν τη διαδικασία προσπαθούν να τους προστατεύσουν με όλα τα μέσα. Μερικές φορές με άκομψο και χοντροκομμένο τρόπο. Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Δίνουν ερωτήσεις σε φιλικά μέσα ενημέρωσης, «ρίχνουν» τα αντιπολιτευόμενα μέσα στα οποία είτε δίνουν μικρόφωνο αφού έχουν περάσει δύο ώρες και οι περισσότεροι πολίτες δεν βλέπουν, πολλά κανάλια έχουν διακόψει τη σύνδεσή τους, είτε, όπως έγινε προχθές, αποκλείουν τους ενοχλητικούς δημοσιογράφους για να μη στριμωχτεί ο αρχηγός.

Τα τρία «όχι» που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσαν τον τόνο. Οχι σε πρόωρες εκλογές, όχι σε τροποποίηση του εκλογικού συστήματος, όχι σε αλλαγή του καπετάνιου εν πλω. Δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο επικεφαλής του καθεστώτος. Αν δεν ήταν καθαρές οι απαντήσεις του, αν υπήρχαν υπαινιγμοί, αν σου έδινε το δικαίωμα διαβάζοντας κάτω από τις γραμμές να οδηγηθείς σε άλλη ερμηνεία, στη δημόσια συζήτηση θα κυριαρχούσαν οι αμφιβολίες για τις προθέσεις του.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν και για τις τρεις περιπτώσεις δεν κατασκευάστηκαν ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε από τα εχθρικά στην κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης. Δράστες ήταν κυβερνητικοί παράγοντες και φιλικοί στο μέγαρο Μαξίμου δημοσιολόγοι. Απ’ αυτούς ξεκίνησε η φημολογία. Εν αγνοία του πρωθυπουργού; Δύσκολο να το πιστέψουμε, αν κρίνουμε από τον έλεγχο που ασκούν ο ίδιος και οι συνεργάτες του και στο κόμμα και στους μηχανισμούς προπαγάνδας που είναι στη δούλεψη του συστήματος.

Και πρόκειται για μια φημολογία που έχει βάση. Εξηγούμαι: και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ορισμένοι κορυφαίοι υπουργοί του -κάποιοι το κάνουν με πάθος- υποστηρίζουν ότι το μείζον για την Ελλάδα στην παρούσα φάση είναι η πολιτική σταθερότητα. Κατά την… ευρύχωρη αντίληψή τους αυτή μπορεί να την εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα των ιδιοκτητών της χώρας. Ουδείς άλλος. Ούτε άλλο κόμμα μόνο του, ούτε ένα Λαϊκό Μέτωπο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με την αυτοδυναμία. Με τον σημερινό εκλογικό νόμο η αυτοδυναμία μοιάζει άπιαστος στόχος. Αν όμως αλλάξει στα δύο κεντρικά σημεία του, δηλαδή στην αύξηση του ορίου για την είσοδο στη Βουλή και στην αύξηση του μπόνους στο πρώτο κόμμα, είναι πιθανόν να υπάρξει αυτοδυναμία.

Αν λοιπόν, όπως λένε ο πρωθυπουργός και οι συνομιλητές του, πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα για να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες που θα πλήξουν τη χώρα σε μια δύσκολη περίοδο με τόσα ανοιχτά ζητήματα στη γειτονιά μας, με τον προαιώνιο αντίπαλο (Τουρκία) να καραδοκεί, και την πολιτική σταθερότητα μπορεί να την υπηρετήσει μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ., γιατί να μην πάρει πρωτοβουλία ο κ. Μητσοτάκης προς αυτήν την κατεύθυνση; Για να σώσει για ακόμα μία φορά την Ελλάδα (από τον ίδιο προφανώς, αφού κυβερνά από το 2019), να κρατήσει την παράταξή του στο τιμόνι της διακυβέρνησης (η αντιπολίτευση δεν της ταιριάζει) και να εξασφαλίσει ασυλία (μεγάλη αγωνία) στον στενό κύκλο που τον περιβάλλει, μέλη του οποίου φοβούνται ότι αν βγουν από τη μέση στην καλύτερη περίπτωση θα εξαφανιστούν από τη σκηνή και στη χειρότερη μπορεί να έχουν προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, αφού η πολιτική διαδρομή τους δεν ήταν και τόσο ενάρετη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και είναι γι’ αυτόν θέμα αρχής να μην αλλάζει τους κανόνες του εκλογικού παιχνιδιού. Οταν όμως η αρχή συγκρούεται με τις περιστάσεις, τι γίνεται; Για τους οπορτουνιστές πλήρους απασχόλησης μετράνε περισσότερο οι περιστάσεις. Αν ο κ. Μητσοτάκης αναγκαστεί να αναμετρηθεί με το δίλημμα «αλλαγή του εκλογικού νόμου και δεύτερες κολλητά εκλογές για να είναι εφικτή η αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας με τη Ν.Δ. κόμμα-κορμό, αλλά όχι με τον ίδιο πρωθυπουργό», τι θα αποφασίσει;

Ανάγωγα

Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση της Πωλίνας Χρήστου (Νewsbreak) για τη Γάζα στη ΔΕΘ: «Πράγματι, η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει την επιχείρηση στη Γάζα, για τον αδιανόητα μεγάλο ανθρώπινο πόνο που έχει προκαλέσει, για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής». Ισως το πιο χοντρό ψέμα που βγήκε από το στόμα του πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι.