Το ποτήρι είναι μισογεμάτο

Διοικώ το πιο φιλελεύθερο και προοδευτικό κόμμα στην Ελλάδα είχε πει ο πρωθυπουργός. Οι πρακτικές του δείχνουν το αντίθετο. Τα όργανα του κόμματος συνέρχονται στη χάση και στη φέξη όχι για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις όπως γίνεται στα δημοκρατικά κόμματα, αλλά για να χειροκροτήσουν και να αποθεώσουν τον αρχηγό του κόμματος. Στελέχη εκλέγονται διά βοής σε καθοδηγητικές θέσεις και οι βουλευτές του κόμματος έχουν ξεχάσει πότε έγινε η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οποιος τολμήσει να ασκήσει κριτική είτε διαγράφεται (Α. Σαμαράς) είτε λοιδορείται (Κώστας Καραμανλής). Δεν το λες ένα τέτοιο κόμμα φιλελεύθερο και δημοκρατικό. Το λες αρχηγικό. Κουμάντο κάνουν ο επικεφαλής, χωρίς αντίλογο, χωρίς αυτοκριτική εκτός αν υποχρεωθεί από τα γεγονότα που δεν πρόλαβε να μπαζώσει, και οι εκλεκτοί του που είναι διορισμένοι από τον ίδιο και περιφέρουν τη δοτή εξουσία τους και την αχαλίνωτη αλαζονεία τους χωρίς να κρατούν τα προσχήματα. Σαν να έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος υποστηρίζει ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Υποσχέσεις έδωσε ο αρχηγός του καθεστώτος και για διαφάνεια, λογοδοσία και πάταξη της διαφθοράς. Δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα είναι μια ενάρετη κυβέρνηση που θα πορεύεται με το ευαγγέλιο στο χέρι (καθότι πιστοί μέχρι φανατισμού οι υπουργοί του, με μεγάλους σταυρούς κι αυτός) και θα τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι παραβιάζουν τους νόμους και την ηθική, όσοι δεν σέβονται το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τις επιδόσεις της κυβέρνησής του τις είδαμε και στο σκάνδαλο της Novartis και στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στο έγκλημα των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είδαμε επίσης και τα ρεκόρ των αρίστων στις απευθείας αναθέσεις και στον αριθμό των μετακλητών. Καμία άλλη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης τόσο πολλές και τόσο μεγάλες… επιτυχίες. Σχετικά με τη διαφθορά, μια ματιά στα δελτία ειδήσεων (ακόμα και σ’ αυτά της δημόσιας τηλεόρασης) που κάποτε δοξολογούσαν τον αρχηγό, σε πείθει ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί πανωλεθρία. Δεν υπάρχει μέρα που να μη σκάσει μια μεγάλη υπόθεση διαφθοράς όπου εμπλέκονται κρατικοί παράγοντες, αξιωματούχοι δημοσίων υπηρεσιών και τοπικοί άρχοντες της Δεξιάς. Ολα αυτά καταγράφονται στις έρευνες, στις εκθέσεις ευρωπαϊκών οργάνων, αλλά και στις συνειδήσεις των πολιτών.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 98% των πολιτών στην Ελλάδα θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά, με την Πορτογαλία και τη Μάλτα να ακολουθούν με 95%. Ειδικότερα, το 97% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, έναντι 64% του μέσου όρου της Ε.Ε. Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (36%).

Στην Ελλάδα, μόνο το 13% των εταιρειών πιστεύει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις που συλλαμβάνονται για δωροδοκία ανώτερου υπαλλήλου τιμωρούνται δεόντως. Πρόκειται για ποσοστό συντριπτικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε., στην οποία το 31% πιστεύει ακόμη ότι αποδίδεται δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διαφθοράς αξιωματούχων. Οπως αναφέρει έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα, είναι λίγες οι υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου που οδηγούν σε διώξεις και τελεσίδικες αποφάσεις. Χέρι χέρι πηγαίνουν στο σύστημα Μητσοτάκη η ασυδοσία και η ατιμωρησία.

Με αυτή την εικόνα να δεσπόζει στην κοινωνία –σε όλες τις ομάδες της–, αναρωτιέται κανείς αν είναι υπερβολικά όσα καταμαρτυρούν κόμματα της αντιπολίτευσης στον πρωθυπουργό και στο επιτελείο του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε τον θυμό του και έκανε λόγο για τοξικότητα ακούγοντας τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν για «γαλάζια μαφία» και «γαλάζια συμμορία» και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας να αποκαλεί την κυβέρνησή του «εγκληματική οργάνωση». Δυστυχώς γι’ αυτόν, τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς υιοθετούν πολλοί πολίτες, ανάμεσά τους και ψηφοφόροι της παράταξης που σήμερα έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της αποχής, ανάμεσά τους και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στις εκλογικές περιφέρειές τους και προειδοποιούν.

Σε αυτές τις συνθήκες λογικό είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης να καλέσει σε μια νέα πολιτική και ηθική επανάσταση. Στην ομιλία του για τα 51α γενέθλια του κόμματός του σημείωσε: «Οι μέρες της ασυδοσίας της Ν.Δ. σε λίγο τελειώνουν. Γιατί μαζί, ενωμένοι, θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τη μεγάλη και τελική νίκη. Μέχρι τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, για την οποία “διψά” ο ελληνικός λαός». Διψά, λοιπόν, ο ελληνικός λαός για πολιτική αλλαγή και πρέπει να κάνει πολιτική και ηθική επανάσταση. Ωστόσο, μέχρι τώρα το νερό που θα τον ξεδιψάσει είναι στη μέση του ποτηριού. Ισως γιατί δεν πιστεύει ότι μπορεί ένα κόμμα μόνο του να γεμίσει το ποτήρι. Ισως.

Ανάγωγα

Το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας παίζει ο πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία. Ποιος την εγγυάται; Φυσικά μόνο αυτός και το κόμμα του. Αλλιώς το χάος. Σε βάζει στον πειρασμό να αναρωτηθείς: Μήπως είναι προτιμότερο το χάος αν η πολιτική σταθερότητα του κ. Μητσοτάκη περιλαμβάνει σκάνδαλα, συγκάλυψη, μπαζώματα, παρακρατικούς μηχανισμούς, χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, ατιμωρησία; Βέβηλη σκέψη, αλλά κερδίζει έδαφος στην κοινωνία.